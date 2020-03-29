О коронавирусе в Чехии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чехии на сегодня 29 марта 2020: 2697 заражено, 13 умерло, 11 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Чехии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чехии на сегодня 29 марта 2020: 2697 заражено, 13 умерло, 11 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Чехии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Чехии за всё время 2697 +66 за 29 марта 2020 Выздоровели 11 Умерли 13 +2 Летальность 0.5% В критическом состоянии 45

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Чехии находится 0.39% (2697 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 45 из них в критическом состоянии, 13 умерло, 11 выздоровело, а всего инфицированных осталось 2673 человека. Самого первого зараженного человека в Чехии выявили 29 февраля 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Чехии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Чехии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Чехии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 269766 132 0.07% 11 ▲ 2673+64 28 мар 2020 2631352 112 0.08% 11 ▲ 2609+350 27 мар 2020 2279354 9 — 111 ▲ 2259+353 26 мар 2020 1925271 93 0.16% 10 ▲ 1906+268 25 мар 2020 1654260 63 0.18% 10 ▲ 1638+257 24 мар 2020 1394158 32 0.14% 104 ▲ 1381+152 23 мар 2020 1236116 1 — 6 ▲ 1229+116 22 мар 2020 1120125 11 0.09% 6 ▲ 1113+124 21 мар 2020 995162 0 — 62 ▲ 989+160 20 мар 2020 833139 0 — 41 ▲ 829+138 19 мар 2020 694230 0 — 3 ▲ 691+230 18 мар 2020 46468 0 — 3 ▲ 461+68 17 мар 2020 39698 0 — 3 ▲ 393+98 16 мар 2020 29845 0 — 33 ▲ 295+42 15 мар 2020 25364 0 — 0 ▲ 253+64 14 мар 2020 18948 0 — 0 ▲ 189+48 13 мар 2020 14147 0 — 0 ▲ 141+47 12 мар 2020 943 0 — 0 ▲ 94+3 11 мар 2020 9150 0 — 0 ▲ 91+50 10 мар 2020 4110 0 — 0 ▲ 41+10 8 мар 2020 3112 0 — 0 ▲ 31+12 7 мар 2020 191 0 — 0 ▲ 19+1 6 мар 2020 186 0 — 0 ▲ 18+6 5 мар 2020 124 0 — 0 ▲ 12+4 4 мар 2020 83 0 — 0 ▲ 8+3 3 мар 2020 52 0 — 0 ▲ 5+2 1 мар 2020 33 0 — 0 ▲ 3+3 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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