1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Начало: Из отеля любого города Тироля
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €460 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Начало: Музей Сваровски
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €400 за человека
Индивидуальная
2 часа
Замок Амбрас
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Замок Тратцберг
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кристальные миры Сваровски
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по городу Раттенберг
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Придворная церковь
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей колоколов
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по городу Швац
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€188 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Innrain 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман23 февраля 2023Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
- ТТатьяна28 февраля 202027 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место! Этот чудесный
- ВВлада19 февраля 2020Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие! Отлично провели время)) Побывали в сказке.
Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2024
Сейчас в Инсбруке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 30 до 460. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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