читать дальше

замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты!!! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени! Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках! Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы!! Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом!! Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину!! Спасибо! Спасибо!