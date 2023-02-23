Индивидуальные экскурсии в Инсбруке с личным гидом

Найдено 17 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Инсбруке на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Начало: Из отеля любого города Тироля
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 460 за всё до 7 чел.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Начало: Музей Сваровски
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 160 за всё до 12 чел.
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 400 за человека
Замок Амбрас
Индивидуальная
2 часа
Замок Амбрас
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Замок Тратцберг
Индивидуальная
2 часа
Замок Тратцберг
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Кристальные миры Сваровски
Индивидуальная
2 часа
Кристальные миры Сваровски
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Индивидуальная
1 час
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Экскурсия по городу Раттенберг
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по городу Раттенберг
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
163 за всё до 4 чел.
Придворная церковь
Индивидуальная
1 час
Придворная церковь
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Музей колоколов
Индивидуальная
1 час
Музей колоколов
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Индивидуальная
2 часа
Вершина Зеегрубе - Инсбрук с высоты птичьего полета и Альпийский Зоопарк
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Индивидуальная
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Инсбруку
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за человека
Экскурсия по городу Швац
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по городу Швац
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Индивидуальная
3 часа
Посещение винокурни с пробой шнапсов и ликеров
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
188 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 2 чел.
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Инсбрук с аудиоэкскурсией: истории, панорамные фото-локации и вкуснейшие кафе
Начало: Рыночная площадь Инсбрука (Innrain 4)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    23 февраля 2023
    Музей «Кристаллические миры Swarovski»
    Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
    Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2020
    В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
    27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место! Этот чудесный
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    замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты!!! Настенные росписи просто поражают! Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка. Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии! Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени! Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках! Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы!! Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом!! Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину!! Спасибо! Спасибо!

  • В
    Влада
    19 февраля 2020
    В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
    Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие! Отлично провели время)) Побывали в сказке.

Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Индивидуальные»

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  1. В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
  2. Музей «Кристаллические миры Swarovski»
  3. Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
  4. Замок Амбрас
  5. Замок Тратцберг
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2024
Сейчас в Инсбруке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 30 до 460. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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