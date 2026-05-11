Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Инсбруке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€200 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер из Иннсбрука на горнолыжные курорты Австрии
Начало: Фюрстенвег 180, 6020 Инсбрук
«Возможен заказ трансфера от 1 до 70 и более человек»
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Огромное спасибо! До аэропорта доехали быстро и было удобно, никаких проблем.
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В
Очень классная поездка! Всем советую. Было удобно, комфортно и сервис на высоте.
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Е
Отлично сработали! Все прошло здорово и при этом не дорого. Поездка от Зальцбурга до Майрхофена на трансфере была супер.
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Л
Хочу поблагодарить водителя за пунктуальность. Он забрал меня из отеля и вовремя подвозил до аэропорта.
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Всего 4 отзыва в Инсбруке в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2026
Сейчас в Инсбруке в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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