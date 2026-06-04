Индивидуальная
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Посетите музей «Кристаллические миры Swarovski» в окрестностях Инсбрука и узнайте историю бренда, насладитесь уникальными инсталляциями и тирольскими легендами
Начало: Музей Сваровски
Завтра в 12:30
25 июн в 11:30
от €250 за человека
Индивидуальная
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
26 июн в 09:30
27 июн в 09:30
от €620 за человека
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Анечка один из лучших гидов, который встретился нам за годы путешествий. Комфортный в общении, приятный и внимательный человек. Влюбленный в
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Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
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Мы были на экскурсии из Инсбрука в Баварию, замок Нойшванштайн 19 июля. Гид Марин организовал нам на мерседесе прекрасную экскурсию!
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Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии.
Гид Анна прекрасно знает историю, отлично водит машину, интересно рассказывает. Однозначно рекомендую.
Гид Анна прекрасно знает историю, отлично водит машину, интересно рассказывает. Однозначно рекомендую.
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Е
Путешествие полностью оправдало ожидания.
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Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
+1
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Т
27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место!
Этот чудесный
Этот чудесный
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В
Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие!
Отлично провели время))
Побывали в сказке.
Отлично провели время))
Побывали в сказке.
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Всего 8 отзывов в Инсбруке в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2026
Сейчас в Инсбруке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 620. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Инсбрука и местам Австрии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии