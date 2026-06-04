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Выездные экскурсии из Инсбрука

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Инсбруке на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Посетите музей «Кристаллические миры Swarovski» в окрестностях Инсбрука и узнайте историю бренда, насладитесь уникальными инсталляциями и тирольскими легендами
Начало: Музей Сваровски
Завтра в 12:30
25 июн в 11:30
от €250 за человека
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие из Инсбрука в Нойшванштайн: пересеките Альпы и погрузитесь в сказку, наслаждаясь живописными видами и историей замков
Начало: Из отеля любого города Тироля
26 июн в 09:30
27 июн в 09:30
от €620 за человека
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Анечка один из лучших гидов, который встретился нам за годы путешествий. Комфортный в общении, приятный и внимательный человек. Влюбленный в
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свою профессию, увлекающийся, рассказывающий легко, интересно, увлекательно. О фирме Сваровски знает не по наслышке - она здесь работала. Поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. Это была сказка! 16 залов, разной тематики, с разным звуком и разным запахом. Что-то волшебное, нереальное, уникальное. Это не музей - нечто иное, инсталляция, зазеркалье, нереальный мир. В нем знаменитые дизайнеры и архитекторы творят из хрусталя произведения искусства. А за пределами музея - волшебный черный зеркальный пруд с облаками из кристаллов, переливающихся от лучей солнца и звенящих от дуновения ветра! Вышли из музея в полном восторге! Однозначно рекомендуем Анну, как великолепного гида и эту экскурсию, как незабываемый волшебный, хрустальный мир.

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Виктория
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
И да, всем искренне рекомендую посещать замок именно зимой — атмосфера совершенно другая, глубокая, почти сказочная.
Спасибо огромное за такую экскурсию —это было незабываемо, и в памяти со мной останется навсегда.
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Валентин
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Мы были на экскурсии из Инсбрука в Баварию, замок Нойшванштайн 19 июля. Гид Марин организовал нам на мерседесе прекрасную экскурсию!
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Очень умело и профессионально рассказал и показал все красоты Баварии и замков. Очень позитивный и веселый человек! Много рассказывал и показывал! Помог организовать обед в баварской пивоварне! Спасибо Марин!

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Махмуд
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии.
Гид Анна прекрасно знает историю, отлично водит машину, интересно рассказывает. Однозначно рекомендую.
Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии.
Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии.
Замок Нойшванштайн самое интересное и красивое в Баварии.
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Е
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Путешествие полностью оправдало ожидания.
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Роман
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)+1
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
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Т
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
27 февраля 2020г. Мы с мужем ездили на экскурсию в замечательный и красивейший замок Нойшванштайн. Переводится как лебединое место!
Этот чудесный
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замок находится на небольшой высоте. Надо подняться по высокой лестнице и оказываешься во внутреннем дворике. внутри показывают несколько комнат с аудиогидом. очень интересные экспонаты!!! Настенные росписи просто поражают!
Для нас эту супер интересную экскурсию организовала гид Анна. Прежде, чем войти в замок Анна нам все подробно рассказала о жизни Людвига и устройстве замка.
Хочу отметить отличную организацию проведения экскурсии!
Были заранее куплены билеты, поэтому мы не стояли в очередях и нигде не теряли времени!
Отдельная благодарность водителю: водит быстро и очень аккуратно! Нигде не стояли в пробках!
Гид Анна поредомендовала нам очень вкусные и интересные кафе. Где мы ели и наслаждались прекрасным видом на горы!!
Всем советуем посетить эту экскурсию с этим гидом!!
Выражаем огромное спасибо гиду Анне и водителю Марину!!
Спасибо! Спасибо!

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В
В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
Спасибо огромное гиду Анне за такое интересное и красивое путешествие!
Отлично провели время))
Побывали в сказке.
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Всего 8 отзывов в Инсбруке в категории "Выездные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Инсбруке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Музей «Кристаллические миры Swarovski»;
  2. В Нойшванштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке;
  3. Экскурсия-дегустация по сыроварням Тироля.
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2026
Сейчас в Инсбруке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 620. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Инсбрука и местам Австрии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии