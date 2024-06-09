1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Начало: От отеля
«В любом случае увидеть «в живую» это чудо сказочное творение — Замок Нойшванштайн — заветная мечта многих туристов и любителей истории»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €400 за человека
Индивидуальная
2 часа
Замок Амбрас
Начало: По договоренности
«Величественный замок Амбрас возник в 10 веке»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Замок Тратцберг
Начало: По договоренности
«Замок Тратцберг — один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Тироля возвышается среди леса на 100-метровом горном выступе»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Начало: По договоренности
«Дворец Хофбург — третье по исторической значимости здание Австрии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Дворцы, замки и особняки»
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