Замки, дворцы и особняки Инсбрука

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Инсбруке на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Начало: От отеля
«В любом случае увидеть «в живую» это чудо сказочное творение — Замок Нойшванштайн — заветная мечта многих туристов и любителей истории»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 400 за человека
Замок Амбрас
Индивидуальная
2 часа
Замок Амбрас
Начало: По договоренности
«Величественный замок Амбрас возник в 10 веке»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Замок Тратцберг
Индивидуальная
2 часа
Замок Тратцберг
Начало: По договоренности
«Замок Тратцберг — один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Тироля возвышается среди леса на 100-метровом горном выступе»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Индивидуальная
1 час
Императорская резиденция - дворец Хофбург
Начало: По договоренности
«Дворец Хофбург — третье по исторической значимости здание Австрии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Инсбруке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
  2. Замок Амбрас
  3. Замок Тратцберг
  4. Императорская резиденция - дворец Хофбург
Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2024
Сейчас в Инсбруке в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Инсбруке (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 1 ⭐ отзыв, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам