Найдено 4 экскурсии в категории « Дворцы, замки и особняки » в Инсбруке на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля Начало: От отеля «В любом случае увидеть «в живую» это чудо сказочное творение — Замок Нойшванштайн — заветная мечта многих туристов и любителей истории» Расписание: ежедневно от € 400 за человека Индивидуальная 2 часа Замок Амбрас Начало: По договоренности «Величественный замок Амбрас возник в 10 веке» € 150 за всё до 4 чел. Индивидуальная 2 часа Замок Тратцберг Начало: По договоренности «Замок Тратцберг — один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Тироля возвышается среди леса на 100-метровом горном выступе» € 150 за всё до 4 чел. Индивидуальная 1 час Императорская резиденция - дворец Хофбург Начало: По договоренности «Дворец Хофбург — третье по исторической значимости здание Австрии» € 100 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Инсбрука

Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Инсбруке Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля Замок Амбрас Замок Тратцберг Императорская резиденция - дворец Хофбург В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2024 Сейчас в Инсбруке в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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