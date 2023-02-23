1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Музей «Кристаллические миры Swarovski»
Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри
Начало: Музей Сваровски
«Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей колоколов
Начало: По договоренности
«Звучат они и в России… При литейной открыт музей «От руды к колоколу», позволяющий проследить все стадии изготовления колоколов и историю развития колокольного мастерства»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски
Начало: Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich
«Приглашаем вас посетить удивительный мир Музея Сваровски и послушать захватывающую историю о становление и развитии компании начиная с 1985 года до наших дней»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман23 февраля 2023Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Инсбруку в июне 2024
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