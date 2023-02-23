Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Инсбруке на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Музей «Кристаллические миры Swarovski» Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри Начало: Музей Сваровски «Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами» от € 160 за всё до 12 чел. Индивидуальная 1 час Музей колоколов Начало: По договоренности «Звучат они и в России… При литейной открыт музей «От руды к колоколу», позволяющий проследить все стадии изготовления колоколов и историю развития колокольного мастерства» € 150 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Билеты 2 часа Экскурсия в Музей и Парк развлечений Сваровски Начало: Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Österreich «Приглашаем вас посетить удивительный мир Музея Сваровски и послушать захватывающую историю о становление и развитии компании начиная с 1985 года до наших дней» Расписание: ежедневно от € 150 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Инсбрука Последние отзывы на экскурсии Р Роман Музей «Кристаллические миры Swarovski» Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)

Ответы на вопросы от путешественников по Инсбруку в категории «Музеи»

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