Обрамлённые в золото утончённые незнакомки на полотнах Климта принесли художнику мировую славу. Приглашаю рассмотреть его самые знаменитые картины, поговорить о его судьбе и творчестве. Прекрасной оправой для шедевров стали залы барочного дворца Евгения Савойского в Вене. На экскурсии вы пройдёте по Бельведеру, оцените его великолепие и узнаете историю этого музея.

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Описание экскурсии

Бельведер

Полюбуемся роскошными интерьерами центральной залы, парадной лестницы и мраморного зала Верхнего Бельведера. Поговорим о том, как французский принц Евгений Савойский оказался в Вене и почему служил императорам Священной Римской империи. За что его обожают австрийцы и почему его дворец гораздо богаче резиденции императоров.

Густав Климт

Перейдём в залы Густава Климта и насладимся созерцанием его картин. Я расскажу о творческом пути и методе художника. И о его музе. Вы узнаете истории создания женских портретов и услышите, как сложились судьбы этих красавиц.

Обсудим «наболевшие» вопросы:

Почему «Поцелуй» — шедевр

Чем гениальный художник отличается от просто талантливого

Почему у Климта нет последователей

И главное — а был ли поцелуй на картине «Поцелуй»

Организационные детали

Входной билет в музей необходимо купить заранее на на определенную дату и время на официальном сайте музея

Цена взрослого билета в Верхний Дворец (Upper Belvedere) — €17,5, цена билета для студентов до 26 лет и людей старше 65 лет — €14,1. Вход в музей для путешественников до 18 лет включительно — бесплатно