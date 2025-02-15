А был ли «Поцелуй»? Экскурсия по залам Климта в Бельведере

Посетить роскошный дворец в Вене и исследовать картины культового австрийского модерниста
Обрамлённые в золото утончённые незнакомки на полотнах Климта принесли художнику мировую славу. Приглашаю рассмотреть его самые знаменитые картины, поговорить о его судьбе и творчестве. Прекрасной оправой для шедевров стали залы барочного дворца Евгения Савойского в Вене. На экскурсии вы пройдёте по Бельведеру, оцените его великолепие и узнаете историю этого музея.
А был ли «Поцелуй»? Экскурсия по залам Климта в Бельведере
А был ли «Поцелуй»? Экскурсия по залам Климта в Бельведере
А был ли «Поцелуй»? Экскурсия по залам Климта в Бельведере

Описание экскурсии

Бельведер

Полюбуемся роскошными интерьерами центральной залы, парадной лестницы и мраморного зала Верхнего Бельведера. Поговорим о том, как французский принц Евгений Савойский оказался в Вене и почему служил императорам Священной Римской империи. За что его обожают австрийцы и почему его дворец гораздо богаче резиденции императоров.

Густав Климт

Перейдём в залы Густава Климта и насладимся созерцанием его картин. Я расскажу о творческом пути и методе художника. И о его музе. Вы узнаете истории создания женских портретов и услышите, как сложились судьбы этих красавиц.

Обсудим «наболевшие» вопросы:

  • Почему «Поцелуй» — шедевр
  • Чем гениальный художник отличается от просто талантливого
  • Почему у Климта нет последователей
  • И главное — а был ли поцелуй на картине «Поцелуй»

Организационные детали

  • Цена взрослого билета в Верхний Дворец (Upper Belvedere) — €17,5, цена билета для студентов до 26 лет и людей старше 65 лет — €14,1. Вход в музей для путешественников до 18 лет включительно — бесплатно
  • Билет в музей для гида покупать не нужно

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во дворцово-парковом ансамбле Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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