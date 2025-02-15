Обрамлённые в золото утончённые незнакомки на полотнах Климта принесли художнику мировую славу. Приглашаю рассмотреть его самые знаменитые картины, поговорить о его судьбе и творчестве. Прекрасной оправой для шедевров стали залы барочного дворца Евгения Савойского в Вене. На экскурсии вы пройдёте по Бельведеру, оцените его великолепие и узнаете историю этого музея.
Описание экскурсии
Бельведер
Полюбуемся роскошными интерьерами центральной залы, парадной лестницы и мраморного зала Верхнего Бельведера. Поговорим о том, как французский принц Евгений Савойский оказался в Вене и почему служил императорам Священной Римской империи. За что его обожают австрийцы и почему его дворец гораздо богаче резиденции императоров.
Густав Климт
Перейдём в залы Густава Климта и насладимся созерцанием его картин. Я расскажу о творческом пути и методе художника. И о его музе. Вы узнаете истории создания женских портретов и услышите, как сложились судьбы этих красавиц.
Обсудим «наболевшие» вопросы:
- Почему «Поцелуй» — шедевр
- Чем гениальный художник отличается от просто талантливого
- Почему у Климта нет последователей
- И главное — а был ли поцелуй на картине «Поцелуй»
Организационные детали
- Входной билет в музей необходимо купить заранее на на определенную дату и время на официальном сайте музея
- Цена взрослого билета в Верхний Дворец (Upper Belvedere) — €17,5, цена билета для студентов до 26 лет и людей старше 65 лет — €14,1. Вход в музей для путешественников до 18 лет включительно — бесплатно
- Билет в музей для гида покупать не нужно
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворцово-парковом ансамбле Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изабелла — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 68 туристов
Приветствую, я Изабелла. Живу с семьёй последние 15 лет в Вене, люблю этот город, и вас в него влюблю с первой же экскурсии. Не сомневайтесь. Изучала историю в венском университете, являюсь лицензированным гидом Австрии.Задать вопрос
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