19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Большой арт-тур по творчеству Густава Климта

Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами

Климт родился и умер в столице Австрии, поэтому немудрено, что можно гулять по Вене несколько дней в попытках посмотреть всё: его «Поцелуй» в Дворце Бельведер, «Бетховенский фриз» в выставочном зале Сецессиона, «Жизнь и смерть» в Музее Леопольда. Во время арт-тура вы посетите три музея, где хранится самая значительная часть наследия Климта, и получите объёмное представление о его творчестве.