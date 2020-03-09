19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Все грани национальной идентичности
Я помогу вам настроить такую оптику, при помощи которой вы увидите, что многие вещи в искусстве неслучайны. Рассматривая картины Густава Климта «Поцелуй» и «Юдифь», вы поймёте, почему именно в Вене в фокус медицины попала женская сексуальность, а работы «Девушка и смерть» и «Объятья» Эгона Шиле объяснят, как этот город стал местом рождения психоанализа. Полотна Фердинанда Вальдмюллера продемонстрируют склонность австрийцев даже трагедию обращать в хорошо продаваемый образ. И даже сам барочный декор дворца Бельведер с обилием античных героических сюжетов в убранстве и портретами полководцев дадут представление об отличительной горделивости, которой пропитана аура Вены. В особое самосознание, характерный для менталитета сплав специфических черт, погружены как венцы, так и многочисленные туристы, оказывающиеся здесь, и вы сами это почувствуете, увидите и заметите.