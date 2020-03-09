19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность

Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вена — это центр Европы, музыкальная столица, родина психоанализа и перекрёсток культур.

И в галереях дворца Бельведер хранятся произведения, которые помогут открыть все грани этого города и специфической австрийской идентичности.

Genius loci, то есть «дух места», по воле художника, а часто и вопреки ей заключен в каждом творении.

Этот тур даст вам возможность вглядеться в главные работы венских живописцев и скульпторов и через них приблизиться к пониманию менталитета австрийцев.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность

Что вас ожидает

Все грани национальной идентичности
Я помогу вам настроить такую оптику, при помощи которой вы увидите, что многие вещи в искусстве неслучайны. Рассматривая картины Густава Климта «Поцелуй» и «Юдифь», вы поймёте, почему именно в Вене в фокус медицины попала женская сексуальность, а работы «Девушка и смерть» и «Объятья» Эгона Шиле объяснят, как этот город стал местом рождения психоанализа. Полотна Фердинанда Вальдмюллера продемонстрируют склонность австрийцев даже трагедию обращать в хорошо продаваемый образ. И даже сам барочный декор дворца Бельведер с обилием античных героических сюжетов в убранстве и портретами полководцев дадут представление об отличительной горделивости, которой пропитана аура Вены. В особое самосознание, характерный для менталитета сплав специфических черт, погружены как венцы, так и многочисленные туристы, оказывающиеся здесь, и вы сами это почувствуете, увидите и заметите.

Организационные детали

  • Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии. Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее (15€ с человека, для посетителей до 19 лет вход бесплатный), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди.
  • Этот арт-тур рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Что искусство действительно дает зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гванджоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия удивительная, показывает знакомые произведения под новым углом. Определенно - самая лучшая экскурсия во время нашего визита! Обязательно обратимся к Вам в наш следующий визит в Вену!
30 января 2020
Были с гидом Юлией в Бельведере, г. Вена. Отличная экскурсия! На редкость эрудированный гид, отличный рассказчик, увлекла не только меня, но и моего сына 15-ти лет. В ходе экскурсии получите знания не только о картинах, но и об искусстве в целом. Вместо положенного времени затратила 3 часа, несмотря на то, что была намечена другая встреча. Всем рекомендую данного гид!.
15 января 2020
Юлия, спасибо огромное! Мы получили эстетическое удовольствие. Экскурсия была миксом огромного пласта знаний искусствоведа и интереснейшего экскурса в историю страны. Одна из наиболее содержательных и лучших экскурсий из наших посещений музеев столиц Европы. Очень хочу в Вену снова и надеемся попасть к вам на другую экскурсию
9 января 2020
Юлия, от души Благодарим Вас за такую познавательную экскурсию! Мы в полном восторге!!! Юлия много знает, рассказ ведет интересно, все цельно, последовательно, понятно, очень интересно!!! Мы очень много узнали и находимся под приятным впечатлением от Юлии и ее знаний, от нашей экскурсии. Советуем! Благодарим!
28 декабря 2019
Юлия отличный гид , профессионал своего дела. Интересно организовывается экскурсию. Умеет заинтересовать и обратить внимание на необычные историко-культурные факты в написании картин .
Спасибо Юлия огромное , экскурсия великолепная и очень нам понравилась.
23 декабря 2019
Юлия заставила нас посмотреть на многие элементы живописи в совершенно другом ракурсе.
Не только с точки зрения самих произведений, но и той эпохи и тех общественных отношений, когда они были написаны. Мы рассматривали произведения австрийских художников, поэтому, чтобы раскрыть тему экскурсии, Юлия должна была отлично знать и уметь "привязывать" историю Австрии и жизнь различных слоев ее населения к живописи, что и было с успехом сделано. Экскурсия неординарная, требует сосредоточения, заинтересованности и хотя бы небольших предварительных знаний в области живописи, не для детей и подростков. Экскурсия искусствоведа-специалиста, но вместе с тем живая и нескучная.
12 декабря 2019
Были на экскурсии во дворце Бельведер, впечатлений море. Экскурсовод Юлия - большой мастер своего дела! За 3 часа она смогла влюбить нас в этот дворец и его коллекцию, все но одном дыхании! Огромное спасибо!
Елена
7 декабря 2019
Юлия - просто кладезь знаний из истории и искусства! Столько разносторонней информации и, в то же время, связанных между собой фактов из жизни и творчества художников, чьи произведения представлены в музее Бельведера, я, пожалуй, еще никогда не получала. И это не удивительно, ведь Юлия - искуствовед по образованию. На протяжении всей экскурсии чувствуется, что гид полностью "в теме" того, о чем рассказывает. Особо хочется отметить эмоциональность, с которой доносится до нас материал, что очень важно для восприятия и общего впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендую всем!
3 октября 2019
Экскурсия идеальна по всем возможным параметрам: темпу, таймингу, композиции, смысловой насыщенности, невероятной компетентности самой Юлии и тому, что остается за рамками экскурсии: насколько глубже и интереснее будет ваш взгляд на австрийцев и венцев. Спасибо огромное!

Приехали из Вены неделю назад, но уже решили, что обязательно вернемся и обязательно посетим остальные экскурсии Юлии :)
24 сентября 2019
Мы были на двух экскурсиях с Юлией : в Музее Истории Искусств, а затем в Бельведере. Юлия - великолепный гид, сочетающий глубочайшие знания с потрясающей легкостью изложения. Она сумела построить обе экскурсии нестандартно, что позволило получить более полное представление об увиденном. Очень полезным оказалось то, что Юлия использует на экскурсиях ipad, позволяющий продемонстрировать даже отсутствующие в данный момент экспозиции музея, а за оживленной беседой и обсуждением рассказаного гидом материала, после сложилось впечатление, что все было увидено своими глазами:)
Хотелось бы дополнительно отметить, что сразу после подтверждения экскурсии, Юлия прислала подробную информацию о месте встречи, схему , включающую ее фото для удобства и подробную рекомендация о подготовке к экскурсиям ( ссылка для покупки билетов или предложение приобрести их за нас).
Благодарю Юлию за экскурсии и от души рекомендую именного этого гида!
Ещё 9 отзывов

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