Юлия проводит ещё 5 экскурсий

Климт родился и умер в столице Австрии, поэтому немудрено, что можно гулять по Вене несколько дней в попытках посмотреть всё: его «Поцелуй» в Дворце Бельведер, «Бетховенский фриз» в выставочном зале Сецессиона, «Жизнь и смерть» в Музее Леопольда. Во время арт-прогулки вы посетите три музея, где хранится самая значительная часть наследия Климта, и получите объёмное представление о его творчестве.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бельведер: целует или нет?

Прежде всего мы отправимся в Бельведер. Именно здесь находятся «Поцелуй» и «Юдифь», знаменитые работы самого яркого «золотого периода» Климта. «Поцелуй» — главная туристическая приманка города, которую каждый разгадает по-своему. Но начнём мы с Бельведера не только для того, чтобы вы увидели его воочую, но чтобы поняли исторический контекст и истоки творчества великого художника, о чём я вам подробно расскажу в галерее.

Сецессион: кульминация творчества

После визита в Бельведер личность Климта станет для вас немного понятнее — и это идеальный момент, чтобы увидеть апогей его творчества. В выставочном зале Сецессиона вы окажетесь лицом к лицу с грандиозным произведением «Бетховенский фриз». Это единственная работа, окружающая зрителя со всех сторон, — что являлось частью концепции художника. Здесь вы сольётесь с искусством и познаете Густава Климта в чистом виде.

Музей Леопольда: аллегория жизни во плоти

Наша третья остановка — в Музейном квартале. Здесь, в Музее Леопольда хранится «Жизнь и смерть». Картина, на которой фигуры утопали в мерцании золота, пока Климт собственноручно не удалил драгоценный металл. Переработав это полотно, художник совершил важный символический акт. И мы подробно рассмотрим это ключевое для его творчества произведение, а также ландшафтные работы, чтобы понять зрелого Климта и завершить совместное путешествие по его наследию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

От дворца Бельведер до Сецессиона на такси мы едем 5 минут (включено в стоимость). От Сецессиона до Музея Леопольда 5-7 минут пешком.

Дополнительные расходы