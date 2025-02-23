Юлия проводит ещё 5 экскурсий

Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Климт родился и умер в столице Австрии, поэтому немудрено, что можно гулять по Вене несколько дней в попытках посмотреть всё: его «Поцелуй» в Дворце Бельведер, «Бетховенский фриз» в выставочном зале Сецессиона, «Жизнь и смерть» в Музее Леопольда.
Во время арт-прогулки вы посетите три музея, где хранится самая значительная часть наследия Климта, и получите объёмное представление о его творчестве.
Прежде всего мы отправимся в Бельведер. Именно здесь находятся «Поцелуй» и «Юдифь», знаменитые работы самого яркого «золотого периода» Климта. «Поцелуй» — главная туристическая приманка города, которую каждый разгадает по-своему. Но начнём мы с Бельведера не только для того, чтобы вы увидели его воочую, но чтобы поняли исторический контекст и истоки творчества великого художника, о чём я вам подробно расскажу в галерее.
Сецессион: кульминация творчества
После визита в Бельведер личность Климта станет для вас немного понятнее — и это идеальный момент, чтобы увидеть апогей его творчества. В выставочном зале Сецессиона вы окажетесь лицом к лицу с грандиозным произведением «Бетховенский фриз». Это единственная работа, окружающая зрителя со всех сторон, — что являлось частью концепции художника. Здесь вы сольётесь с искусством и познаете Густава Климта в чистом виде.
Музей Леопольда: аллегория жизни во плоти
Наша третья остановка — в Музейном квартале. Здесь, в Музее Леопольда хранится «Жизнь и смерть». Картина, на которой фигуры утопали в мерцании золота, пока Климт собственноручно не удалил драгоценный металл. Переработав это полотно, художник совершил важный символический акт. И мы подробно рассмотрим это ключевое для его творчества произведение, а также ландшафтные работы, чтобы понять зрелого Климта и завершить совместное путешествие по его наследию.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
От дворца Бельведер до Сецессиона на такси мы едем 5 минут (включено в стоимость). От Сецессиона до Музея Леопольда 5-7 минут пешком.
Дополнительные расходы
Входные билеты во все три музея обойдутся в €50 для взрослого и €10 для посетителей младше 19 лет. Чтобы пройти без очереди в музеи, вы можете заказать билеты заранее на официальных сайтах (для Бельведера покупка билетов заранее обязательна). Либо я самостоятельно приобрету их для вас без комиссии и предоплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в дворец Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
Отзывы и рейтинг
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Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Наше знакомство с Юлией произошло на Большом арт-туре по творчеству Густав Климта, которое началось с венского Бельведера, а закончилось в Венской национальной галерее. Благодаря и с помощью Юлии, ее искусствоведческим читать дальшеуменьшить
знаниям и очень интересному изложению Густав Климт нами был и открыт заново и увиден с новой неизвестной нам ранее стороны. Один из нас влюбился в него ещё больше, а другой просто открыл его для себя. Путешествия по искусству с Юлией это одно из лучшего, что вы можете получить в Вене. Мы обязательно вернёмся в Вену и попросим провести нас по арт-туру уже другого художника. Какого? Спросим об этом Юлию! С огромным уважением и благодарностью, Михаил и Надежда
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Лилия
Отношение к Климту у меня всегда было скептическим. Слишком пафосный, растиражированный, ставший уже мемом. Но все-таки хотелось разобраться, почему именно он стал самым популярным Австрийским художником. Благодаря Юле я смогла читать дальшеуменьшить
посмотреть на него с такого ракурса, который неизвестен почти никому (кроме искусствоведов) и проникнуться к нему глубочайшим уважением. Очень насыщенная экскурсия для тех, кто: - любит Климта - любит Вену - город самобытных художников - любит не просто смотреть картины, но читать их как книгу - старается понять известные картины через призму личности художника
Рекомендую от чистого сердца. Юля - искусствовед, умеющий рассказывать так, что хочется возвращаться в Вену художественную снова и снова.
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Anna
Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось бы далеких и никак не связанных с Климтом, но на самом читать дальшеуменьшить
деле ведущих к нему и создающих предпосылки для развития его творчества. Полное эстетическое удовольствие и удовлетворение от профессионализма Юлии как человека который на несколько часов позволил нам прочувствовать жизнь, желания, стремления людей живших и творивших ранее.
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Н
Наталия
Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
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О
Ольга
Юлия- великолепный искусствовед, рассказчик и организатор! Сильно захотелось вернуться в Вену и сходить на все остальные экскурсии с ней же! Спасибо❤️❤️❤️