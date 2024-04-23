Экскурсии в Бельведер

Найдено 6 экскурсий в категории «Бельведер» в Вене на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
295 за всё до 4 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    23 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    29 марта 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
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    датами и сложными для понимания определениями и в тоже время было много интересных фактов не только из жизни художников, но и об Австрии начала 20 в. На экскурсии были с мужем вдвоем, он любит музеи, но не живопись и ему тоже понравилось 😊. поэтому могу порекомендовать - смело ведите мужей и детей навстречу с искусством в сопровождении Натальи.

  • K
    Katerina
    11 марта 2024
    Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
    Юлия очень грамотная, специалист своего дела. Время пролетело незаметно, всё было очень увлекательно, познавательно. Спасибо огромное!! Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    8 марта 2024
    Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
    Мы уже не первый раз встречаемся с Юлией на музейных программах в Вене. В этот раз мне удалось познакомить детей,
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    включая младшего ребенка. Юлия - просто великолепна, прекрасный рассказчик, способный увлечь всех искусством. Юлия облает очень глубокими знаниями, но при этом хорошо понимает аудиторию, в данном случае детскую, находит правильную тональность. Ребенок с интересом заполнял предложенный буклет, и продолжил заполнять после то, что еще осталось по заданиям. Задания разнообразны - нарисовать, разгадать, наклеить и т. д. Стоит отметить, что Юлия не забывала взрослых, для нас тоже было много всего увлекательного. Так что у нас получилось настоящее семейное погружение в искусство! Обязательно встретимся с Юлей еще раз, когда представится такая возможность!

  • Н
    Наталья
    25 февраля 2024
    Золотая вакханалия Густава Климта
    Было очень интересно и познавательно! Спасибо Натальи!
    Было очень интересно и познавательно! Спасибо Натальи!
  • A
    Anna
    14 февраля 2024
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
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    бы далеких и никак не связанных с Климтом, но на самом деле ведущих к нему и создающих предпосылки для развития его творчества. Полное эстетическое удовольствие и удовлетворение от профессионализма Юлии как человека который на несколько часов позволил нам прочувствовать жизнь, желания, стремления людей живших и творивших ранее.

  • M
    Mane
    22 ноября 2023
    Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
    Прекрасная экскурсия! Однозначно всем советую! Вы взгляните на искусство с другой стороны❤️
  • Н
    Наталия
    8 августа 2023
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
  • А
    Анастасия
    3 июля 2023
    Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
    Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов "родился-учился-умер", вместо этого были
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    отсылки к поп-культуре и жизни австрийцев тогда и сейчас. Особое место в экскурсии было отведено личности Евгения Савойского и его значению в австрийской "мифологии". И это было правда увлекательно! Мы узнали почему произведения искусства представлены в галереях именно в таком порядке, и как это отображает ценности современных венцев. Очень рекомендую! Юлия, спасибо за то что делитесь своим видением 😊 С удовольствием возьму еще одну экскурсию у Юлии в следующий приезд!

    Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Бельведер»

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  5. Золотая вакханалия Густава Климта
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  7. Музей истории искусств
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Бельведер" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 80 до 395. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Бельведер», 39 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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