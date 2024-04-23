1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
€295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна23 апреля 2024Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
- ЕЕлена5 апреля 2024Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
- ААнна29 марта 2024От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
- KKaterina11 марта 2024Юлия очень грамотная, специалист своего дела. Время пролетело незаметно, всё было очень увлекательно, познавательно. Спасибо огромное!! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина8 марта 2024Мы уже не первый раз встречаемся с Юлией на музейных программах в Вене. В этот раз мне удалось познакомить детей,
- ННаталья25 февраля 2024Было очень интересно и познавательно! Спасибо Натальи!
- AAnna14 февраля 2024Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
- MMane22 ноября 2023Прекрасная экскурсия! Однозначно всем советую! Вы взгляните на искусство с другой стороны❤️
- ННаталия8 августа 2023Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
- ААнастасия3 июля 2023Потрясающе интересная и очень насыщенная экскурсия по Верхнему и Нижнему Бельведеру. Юлия не давала сухих фактов "родился-учился-умер", вместо этого были
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Бельведер»
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