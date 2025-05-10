Дворцово-парковый комплекс Бельведер представляет собой высокую художественную и архитектурную ценность дворцового искусства. Залы дворца Верхний Бельведер, картинная галерея, парк Бельведера — составляющие этой экскурсии.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииИзысканный венский Бельведер, дворцовое сооружение – творение зодчего, придворного архитектора Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта, важнейшего мастера барочного искусства в Европе. Построен этот великолепный дворцовый комплекс был по указанию Президента военного Совета, генералиссимуса, великого полководца Принца Евгения Савойского. Во дворце представлены готические шедевры, характерные головы гениального скульптора Ксавера Мессершмидта, картины авторов: Климт, Шиле, Кокошка, Герстль, Макарт, Моне, Мане, Милле, Ренуа и другие. Изюминкой картинной галереи является картина «Поцелуй» Густава Климта. Она является символом целого направления в живописи и в отличие от других работ Густава Климта, восхитила венское общество. До сегодняшнего дня – это самая известная работа Климта. Она и многие другие его работы находятся в Бельведере. Большая часть картин Бельведера – это собрание XIX века. Коллекция переплетена тесно с коллекцией династии Габсбургов, которая была доступна уже в XVIII веке как музей.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний Бельведер
- Нижний Бельведер
- Парк Бельведера
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхний Бельведер (Oberes Belvedere), у входа
Завершение: Нижний Бельведер (Unteres Belvedere)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Армине
10 мая 2025
Здравствуйте нашим гидом была Белла очень хорошая,провесянальная,выберети Беллу не пожалеете. Спасибо Белла 😍😍😍
