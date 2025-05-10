Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Дворцово-парковый комплекс Бельведер представляет собой высокую художественную и архитектурную ценность дворцового искусства. Залы дворца Верхний Бельведер, картинная галерея, парк Бельведера — составляющие этой экскурсии. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Изысканный венский Бельведер, дворцовое сооружение – творение зодчего, придворного архитектора Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта, важнейшего мастера барочного искусства в Европе. Построен этот великолепный дворцовый комплекс был по указанию Президента военного Совета, генералиссимуса, великого полководца Принца Евгения Савойского. Во дворце представлены готические шедевры, характерные головы гениального скульптора Ксавера Мессершмидта, картины авторов: Климт, Шиле, Кокошка, Герстль, Макарт, Моне, Мане, Милле, Ренуа и другие. Изюминкой картинной галереи является картина «Поцелуй» Густава Климта. Она является символом целого направления в живописи и в отличие от других работ Густава Климта, восхитила венское общество. До сегодняшнего дня – это самая известная работа Климта. Она и многие другие его работы находятся в Бельведере. Большая часть картин Бельведера – это собрание XIX века. Коллекция переплетена тесно с коллекцией династии Габсбургов, которая была доступна уже в XVIII веке как музей.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Верхний Бельведер

Нижний Бельведер

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входные билеты. Где начинаем и завершаем? Начало: Верхний Бельведер (Oberes Belvedere), у входа Завершение: Нижний Бельведер (Unteres Belvedere)