читать дальше

нам больше — в Бельведере или в Музее истории Искусства. Всё невероятно интересно и безгранично захватывающе. Юлия погружает вас в особую атмосферу в любом музее у любой картины и вы совсем не замечаете, как пролетают два, три, четыре (!) часа, а это само по себе искусство и о многом говорит. В следующий раз — только к Юлии!