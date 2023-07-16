1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир16 июля 2023Индивидуальная экскурсия в ВенеВсё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
- ВВалентина6 мая 2022Индивидуальная экскурсия в ВенеЭкскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
- ДДмитрий4 мая 2022Индивидуальная экскурсия в ВенеЭкскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где
- ВВиктория15 октября 2019Дворец Бельведер как зеркало венского характераХотели ещё раз выразить Юлии свою признательность и благодарность за проведенное с нами время. Мы затрудняемся сказать какая экскурсия понравилась
- AAvrelina17 мая 2019Дворец Бельведер как зеркало венского характераБлагодарим нашего гида Юлию за нестандартную и познавательную экскурсию. Долго спорили вчера про роль маркетинга в создании шедевров)) Столько пищи для размышлений мы давно не привозили из путешествия!! Обязательно приедем ещё!
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