Дворец Бельведер – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Бельведер» в Вене на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бельведере - жемчужина австрийского барокко
Начало: Дворец Бельведер
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Творчество Климта в музее Бельведер
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Творчество Климта в музее Бельведер
Начало: Фойе музея Бельведер
Расписание: Суббота
Сегодня в 09:00
29 июня в 09:00
70 за человека
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Всё прошло очень хорошо и информативно. Прекрасный город. всем мира и здоровья
  • В
    Валентина
    6 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия была замечательная, Валерий быстро рассказал, так как мы и просили, потому что у нас были дети. Обзорно успели проехаться по всем местам. Даже рассказал какие-то секретики: куда лучше идти, куда лучше не идти. Всем понравилось, спасибо большое.
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Вене
    Экскурсия прошла хорошо. Гид Валерий забрал нас из отеля, провез по всем главным достопримечательностям города, рассказал про интересные места, где
    читать дальше

    и что посмотреть, купить и поесть. После экскурсии можно распланировать свой день в городе и не отвлекаться на поиски дополнительной информации в интернете.

  • В
    Виктория
    15 октября 2019
    Дворец Бельведер как зеркало венского характера
    Хотели ещё раз выразить Юлии свою признательность и благодарность за проведенное с нами время. Мы затрудняемся сказать какая экскурсия понравилась
    читать дальше

    нам больше — в Бельведере или в Музее истории Искусства. Всё невероятно интересно и безгранично захватывающе. Юлия погружает вас в особую атмосферу в любом музее у любой картины и вы совсем не замечаете, как пролетают два, три, четыре (!) часа, а это само по себе искусство и о многом говорит. В следующий раз — только к Юлии!

  • A
    Avrelina
    17 мая 2019
    Дворец Бельведер как зеркало венского характера
    Благодарим нашего гида Юлию за нестандартную и познавательную экскурсию. Долго спорили вчера про роль маркетинга в создании шедевров)) Столько пищи для размышлений мы давно не привозили из путешествия!! Обязательно приедем ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дворец Бельведер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бельведере - жемчужина австрийского барокко
  2. Творчество Климта в музее Бельведер
  3. Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Дворец Бельведер" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 290.
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворец Бельведер», цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам