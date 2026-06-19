Описание экскурсии
Вы познакомитесь с творчеством Климта и узнаете, почему его называли мастером золотой кисти. Рассмотрите его знаменитый «Поцелуй» и разберётесь, кто же она — женщина-мечта. Я расскажу о картинах Клода Моне и Эгона Шиле, поделюсь историями о художниках венского модерна. Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин.
При желании можно дополнить вашу коллекцию впечатлений посещением здания Венского Сецессиона. Там посмотрим «Бетховенский фриз» Климта.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно
- Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов
- В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €2 (возвратная)
- Возможно провести экскурсию для компании до 10 человек — €320
Дополнительные расходы
— билет в музей на сайте — €19,5, в кассе — €22, до 19 лет вход бесплатный
— билет в нижний и верхний Бельведер — €29
— вход в Сецессион — €13 + 30-минутная экскурсия €70 (включена стоимость такси). Билеты можно будет по договорённости купить заранее — напишите об этом при бронировании
в понедельник в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, во вторник в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в четверг в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€130
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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