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В группе по Галерее Бельведер

Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Вы пройдёте по залам галереи и увидите произведения разных эпох — от Средневековья до современности. Осмотрите работы Густава Климта, Клода Моне, Эдварда Мунка и других знаменитых художников. Я расскажу о картинах и их авторах, а также о том, кем и когда был построен дворец Бельведер.
5
23 отзыва
В группе по Галерее Бельведер
В группе по Галерее Бельведер
В группе по Галерее Бельведер

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с творчеством Климта и узнаете, почему его называли мастером золотой кисти. Рассмотрите его знаменитый «Поцелуй» и разберётесь, кто же она — женщина-мечта. Я расскажу о картинах Клода Моне и Эгона Шиле, поделюсь историями о художниках венского модерна. Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин.

При желании можно дополнить вашу коллекцию впечатлений посещением здания Венского Сецессиона. Там посмотрим «Бетховенский фриз» Климта.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно
  • Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов
  • В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €2 (возвратная)
  • Возможно провести экскурсию для компании до 10 человек — €320

Дополнительные расходы

— билет в музей на сайте — €19,5, в кассе — €22, до 19 лет вход бесплатный
— билет в нижний и верхний Бельведер — €29
— вход в Сецессион — €13 + 30-минутная экскурсия €70 (включена стоимость такси). Билеты можно будет по договорённости купить заранее — напишите об этом при бронировании

в понедельник в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, во вторник в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в четверг в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€130
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Галереи Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, во вторник в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00, в среду в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в четверг в 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в пятницу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00, в субботу в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
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узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
З
Наталья провела экскурсию очень интересно. Нам очень понравилось,
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А
Экскурсия оставила очень сильное и приятное впечатление. Гид смогла так живо и образно рассказать о мире живописи, что он сразу стал понятным и близким. Благодаря её рассказу художники перестали быть просто именами, легко было представить их характеры, образ жизни и время, в котором они жили. От этого картины воспринимались глубже и интереснее. Рассказ был увлекательным и цельным, время пролетело незаметно.
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Ирина
Все понрааилось! Отличная экскурсия!
Благодарим Наталью!
Все понрааилось! Отличная экскурсия!
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И
потрясающая экскурсия
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М
очень живой рассказ, умеет удерживать внимание группы. Хорошо подойдет для взрослых.
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Анастасия
Очень легко, живо и с юмором)) Приятно провели время))
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