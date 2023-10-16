Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Вы пройдёте по залам галереи и увидите произведения разных эпох — от Средневековья до современности. Осмотрите работы Густава Климта, Клода Моне, Эдварда Мунка и других знаменитых художников. Я расскажу о картинах и их авторах, а также о том, кем и когда был построен дворец Бельведер.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с творчеством Климта и узнаете, почему его называли мастером золотой кисти. Рассмотрите его знаменитый «Поцелуй» и разберётесь, кто же она — женщина-мечта. Я расскажу о картинах Клода Моне и Эгона Шиле, поделюсь историями о художниках доброй эпохи бидермайер. Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей на сайте — €16,70, в кассе — €19. До 19 лет вход бесплатный.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно.
- Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов
- В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €1 или 2 (возвратная).
- Прежде чем оплатить заказ на одного человека, пожалуйста, уточните в переписке, состоится ли экскурсия
в понедельник в 16:30, в пятницу и воскресенье в 16:00, в субботу в 10:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Галереи Бельведер
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 16:30, в пятницу и воскресенье в 16:00, в субботу в 10:00 и 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 470 туристов
Добрый день! Более 20 лет живу в Австрии, в Вене. Тяга к истории и искусству повлияли на выбор профессии — закончила курсы гидов. Я всегда в курсе событий культурной жизни города, для гостей отбираю самые редкие жемчужины, прилагаю все усилия, чтобы вы почувствовали дух Вены, а не просто побывали на уроке истории! Пришёл, увидел, победил. Попробовать самый вкусный штрудель, вино, кофе и навсегда забрать на память две подковы из Вены в подарок! До встречи на экскурсиях!
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