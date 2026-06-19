Вы пройдёте по залам галереи и увидите произведения разных эпох — от Средневековья до современности. Осмотрите работы Густава Климта, Клода Моне, Эдварда Мунка и других знаменитых художников. Я расскажу о картинах и их авторах, а также о том, кем и когда был построен дворец Бельведер.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с творчеством Климта и узнаете, почему его называли мастером золотой кисти. Рассмотрите его знаменитый «Поцелуй» и разберётесь, кто же она — женщина-мечта. Я расскажу о картинах Клода Моне и Эгона Шиле, поделюсь историями о художниках венского модерна. Вы услышите, как был построен дворец и кем был его первый хозяин.

При желании можно дополнить вашу коллекцию впечатлений посещением здания Венского Сецессиона. Там посмотрим «Бетховенский фриз» Климта.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день

экскурсия проводится минимум для двух человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия в этот день Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет. Но вы можете приводить детей младше на своё усмотрение — дети до 6 лет посещают экскурсию бесплатно

Для группы более шести человек я предлагаю наушники (входят в стоимость), чтобы вы ничего не упустили из моих рассказов

В музее есть ящики для хранения личных вещей. Для пользования нужна монета €2 (возвратная)

Возможно провести экскурсию для компании до 10 человек — €320

Дополнительные расходы

— билет в музей на сайте — €19,5, в кассе — €22, до 19 лет вход бесплатный

— билет в нижний и верхний Бельведер — €29

— вход в Сецессион — €13 + 30-минутная экскурсия €70 (включена стоимость такси). Билеты можно будет по договорённости купить заранее — напишите об этом при бронировании