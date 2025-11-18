Мои заказы

Экскурсия по Венскому лесу (автомобильная экскурсия)

Автомобильная экскурсия по Венскому лесу предлагает уникальные маршруты: подземное озеро, замок Лихтенштейн и термальный курорт Баден
Индивидуальная экскурсия по Венскому лесу предлагает уникальные маршруты.

Можно посетить подземное озеро Хинтербрюль, величественный замок Лихтенштейн и насладиться атмосферой термального курорта Баден.

Также доступен вариант с прогулкой по городу Баден и посещением монастырей Маерлинг и Святого креста. Для тех, кто хочет увидеть всё, возможно совмещение маршрутов. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь природой и историей региона

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный маршрут
  • 🌊 Подземное озеро Хинтербрюль
  • 🏰 Замок Лихтенштейн
  • 🏞️ Природа Венского леса
  • 🏛️ Монастыри Маерлинг и Святого креста
  • 🌿 Термальный курорт Баден
Экскурсия по Венскому лесу (автомобильная экскурсия)

Что можно увидеть

  • Подземное озеро Хинтербрюль
  • Замок Лихтенштейн
  • Монастырь Маерлинг
  • Монастырь Святого креста

Описание экскурсии

Как провести незабываемый день

У вас есть множество вариантов для насыщенного и интересного дня. Мы готовы предложить несколько замечательных маршрутов, каждый из которых подарит вам уникальные эмоции и впечатления.

Вариант 1: Подземное озеро и термальный курорт

Погрузитесь в загадочный мир самого большого подземного озера в Европе — Хинтербрюль. Это удивительное место с его кристально чистыми водами оставит вас в полном восторге. Далее вы посетите родовой замок династии Лихтенштейн, где можно ощутить атмосферу истории и величия. Завершите день на термальном курорте в городе Баден, где можно расслабиться и восстановить силы.

Вариант 2: Прогулка по Бадену

Если вы предпочитаете более спокойный маршрут, предлагаем вам совершить прогулку по чарующему городу Баден. На этом маршруте вы сможете посетить монастыри Маерлинг и Святого креста, которые богаты историей и атмосферой уединения.

Вариант 3: Комбинированный маршрут

Для тех, кто не может выбрать между двумя предложенными вариантами, есть возможность совместить оба маршрута. Это даст вам возможность насладиться подводными красотами, историческими местами и расслабляющими процедурами в термах.

Каждый из этих маршрутов подарит вам неповторимые впечатления и поможет создать яркие воспоминания. Выберите то, что вам ближе, и откройте для себя этот удивительный мир!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

