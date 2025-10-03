Мои заказы

Экскурсии в лес

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии в лес» в Вене на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сказки Венского леса: курорт Баден, замок Лихтенштейн и винные долины
4 часа
51 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского леса: курорт Баден, замок Лихтенштейн и винные долины
Начало: Albertinaplatz
Расписание: При наборе группы
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€98 за человека
В сердце австрийских Альп: Хальштатт и тайны аббатства Адмонт
На автобусе
12.5 часов
40 отзывов
Групповая
Лучший выбор
В сердце австрийских Альп: Хальштатт и тайны аббатства Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: По воскресеньям в 07:15
2 ноя в 07:15
9 ноя в 07:15
€139 за человека
Экскурсия по Венскому лесу (автомобильная экскурсия)
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Венскому лесу
Автомобильная экскурсия по Венскому лесу предлагает уникальные маршруты: подземное озеро, замок Лихтенштейн и термальный курорт Баден
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€480 за всё до 7 чел.

