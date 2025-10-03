Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского леса: курорт Баден, замок Лихтенштейн и винные долины
Начало: Albertinaplatz
Расписание: При наборе группы
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
€98 за человека
Групповая
Лучший выборВ сердце австрийских Альп: Хальштатт и тайны аббатства Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: По воскресеньям в 07:15
2 ноя в 07:15
9 ноя в 07:15
€139 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Венскому лесу
Автомобильная экскурсия по Венскому лесу предлагает уникальные маршруты: подземное озеро, замок Лихтенштейн и термальный курорт Баден
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€480 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 октября 2025Мы впервые побывали в Вене, изучили старый город, экскурсия в Венский лес была для нас «вишенкой на торте». Спасибо гиду Александру за историческую эрудицию и хорошее чувство юмора!
- ИИрина29 сентября 2025Отличная экскурсия. Рекомендую
- RRita22 сентября 2025Очень понравился экскурсовод Дарья
Очень грамотный экскурсовод. было здорово спасибо
- ТТатьяна19 сентября 2025Лиде поставьте 5 с плюсом. Премию ей
- KKlitsunova14 сентября 2025Это было просто потрясающе. Наш экскурсовод Даша большая умница!!!! Она мастер своего дела. Рассказывала очень интересно, не перегружала датами и
- ТТатьяна8 сентября 2025Потрясающий город. Очень красиво. Всё понравилось. Тур был на английском и на русском языках. Организовано всё достойно. Не было никаких проблем.
- UUbova7 июля 2025Большое спасибо за хорошую организацию экскурсии, гид Александр очень интересно и объемно рассказывал о всех объектах, которые мы посетили. Было комфортно, авто чистый,ухоженый. Гид профессионально провел экскурсию. Обязательно рекомендую своим друзьям.
- ААльбина4 июня 2025Мечта сбылась
- LLuydmila20 мая 2025Прекрасная эмоционально и информационно насыщенная экскурсия. Водитель,он же гид, очень приятный человек. Александр предложил самим выбрать дополнительные места плюсом к основной программе. Впечатлений очень много,не передать словами, лучше посетить самим, очень -очень рекомендую.
- ООльга19 февраля 2025Хотели посетить замок Лихтенштейн и зеегротте (подземное озеро), изначально пришли к согласию, что в замке делать нечего будет экскурсия вокруг
- ЮЮля30 декабря 2024Гид супер, было познавательно
- OOlga4 ноября 2024Были на экскурсии в Венском лесу, с Андреем. Весело, продуктивно провели время. Огромное спасибо Андрею.
Ольга и Сергей
- ЕЕлена21 сентября 2024Прекрасная экскурсия по окрестностям Вены, недолгая и ненапряжная. Увидели замок Лихтенштейн, старые гипсовые шахты с подземным озером и монастырь Святого креста, а также попробовали местное вино и десерт. Время провели замечательно.
