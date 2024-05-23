1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€249 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Венский Лес на автомобиле МЕРСЕДЕС Е 2007
Познакомьтесь с живописными уголками Венского Леса, его историей и тайнами в комфортной обстановке
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории и тайны Венского леса
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- RRabkin16 мая 2024Все было хорошо
- LLarissa30 апреля 2024Все супер!
- ММихаил14 апреля 2024В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
- ММарина9 апреля 2024Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
- ООльга20 марта 2024Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
- ММарина18 ноября 2023Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
- ЕЕлена24 декабря 2022Благодарим Виктора за отличную экскурсию! Грамотная, интеллигентная речь. Юмор. Легко и познавательно о Вене и Австрии. О "вкусных" местах. Непременно буду рекомендовать Виктора всем, кто ищет экскурсии в Вене.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский лес»
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