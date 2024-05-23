Экскурсии по Венскому лесу

Найдено 5 экскурсий в категории «Венский лес» в Вене на русском языке, цены от €249. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Истории Венского леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Истории Венского леса
Начало: От отеля или по желанию гостей
Расписание: каждый день в удобное для Вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
249 за всё до 8 чел.
Венский Лес
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Венский Лес на автомобиле МЕРСЕДЕС Е 2007
Познакомьтесь с живописными уголками Венского Леса, его историей и тайнами в комфортной обстановке
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Истории и тайны Венского леса
Индивидуальная
4 часа
Истории и тайны Венского леса
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • R
    Rabkin
    16 мая 2024
    Истории Венского леса
    Все было хорошо
  • L
    Larissa
    30 апреля 2024
    Истории Венского леса
    Все супер!
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
    читать дальше

    перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы

    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистикаВ один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика
  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
    читать дальше

    Лилия-увлечённый,образованный специалист. Знаток истории Австрии и страны в целом,а также общительный и доброжелательный человек. Нельзя не отметить великолепный обед,который предусмотрен во время экскурсии. Однозначно рекомендую посещение экскурсии всем,кто хочет на время покинуть шумную Вену и окунуться в историю на фоне прекрасных пейзажей.

  • О
    Ольга
    20 марта 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно
  • М
    Марина
    18 ноября 2023
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Спасибо, Виктор за прекрасную экскурсию! Было очень удобно, интересно и незабываемо! Мы увидели все по маршруту и услышали те части
    читать дальше

    истории которые нас больше всего интересовали. Этого никогда бы не случилось в групповой экскурсии. Кроме того, огромное спасибо за все рекомендации и советы! Ваш профессионализм и легкость подачи сложных исторических данных очень впечатляет. Обязательно вернемся!

  • Е
    Елена
    24 декабря 2022
    Панорамная Вена и ее окрестности
    Благодарим Виктора за отличную экскурсию! Грамотная, интеллигентная речь. Юмор. Легко и познавательно о Вене и Австрии. О "вкусных" местах. Непременно буду рекомендовать Виктора всем, кто ищет экскурсии в Вене.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский лес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
  2. Панорамная Вена и ее окрестности
  3. Истории Венского леса
  4. Венский Лес
  5. Истории и тайны Венского леса
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Венский лес" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 249 до 360. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Венский лес», 90 ⭐ отзывов, цены от €249. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам