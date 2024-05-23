за всё до 5 чел.

€ 350 за всё до 5 чел.

Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии

за всё до 3 чел.

€ 280 за всё до 3 чел.

Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг

🚶 Пешая

Индивидуальная

4 часа 17 отзывов

Истории Венского леса Начало: От отеля или по желанию гостей

Расписание: каждый день в удобное для Вас время