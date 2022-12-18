Экскурсия в Будапешт

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Если вы хотите получить более углубленную экскурсию по Будапешту, вы можете дополнительно забронировать экскурсию с местным лицензированным гидом.
Экскурсия в Будапешт
Экскурсия в Будапешт
Экскурсия в Будапешт
Экскурсия в Будапешт

Что вас ожидает 🤩

  • Будайская крепость
  • Рыбацкий бастион
  • Площадь героев
  • Базилика Святого Иштвана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Будапешт смело можно назвать жемчужиной Дуная, а заодно и городом рекордов. Знали ли Вы, что в столице Венгрии находится самый большой Парламент в Европе, крупнейшая действующая синагога, самый длинные и загруженные трамваи, и именно отсюда в 1896 году стартовал первый в континентальной Европе поезд метро.

Наша экскурсия откроет для Вас Будапешт с самых разных сторон. В архитектуре Будапешт ни в чем не уступает Вене. Здесь эклектичные постройки соседствуют с роскошными дворцами, а для ценителей модерна Будапешт относится к категории „must see“. Помимо внешнего шарма будапештских улочек, конечно, нельзя обделить вниманием и всемирно известные достопримечательности.

Исследуйте все уголки Будайской крепости с ее самым заметным зданием Королевского дворца. Весь комплекс внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недаром в пятнадцатом веке говорили: «Во всей Европе есть три жемчужины: Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда в холмах».

Прогуливаясь по Рыбацкому бастиону и наслаждаясь видами реки и Пешта, не забудьте спросить у экскурсовода, почему бастион называется рыбацким.

Посетите самый главный храм Будапешта – Базилику Святого Иштвана и оцените, как росписи и рельефы соседствуют с позолотой и витражами и тем не менее смотрятся вполне гармонично и не кичливо.

Вы сможете побродить по одной из самых парадных площадей в мире – площади героев. Обратите внимание на каждую деталь всех семи памятников воинам, символизирующим семь мадьярских племен, которые пришли на Дунай с далекого Урала и обрели здесь Родину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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