Будапешт смело можно назвать жемчужиной Дуная, а заодно и городом рекордов. Знали ли Вы, что в столице Венгрии находится самый большой Парламент в Европе, крупнейшая действующая синагога, самый длинные и загруженные трамваи, и именно отсюда в 1896 году стартовал первый в континентальной Европе поезд метро.

Наша экскурсия откроет для Вас Будапешт с самых разных сторон. В архитектуре Будапешт ни в чем не уступает Вене. Здесь эклектичные постройки соседствуют с роскошными дворцами, а для ценителей модерна Будапешт относится к категории „must see“. Помимо внешнего шарма будапештских улочек, конечно, нельзя обделить вниманием и всемирно известные достопримечательности.

Исследуйте все уголки Будайской крепости с ее самым заметным зданием Королевского дворца. Весь комплекс внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недаром в пятнадцатом веке говорили: «Во всей Европе есть три жемчужины: Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда в холмах».

Прогуливаясь по Рыбацкому бастиону и наслаждаясь видами реки и Пешта, не забудьте спросить у экскурсовода, почему бастион называется рыбацким.

Посетите самый главный храм Будапешта – Базилику Святого Иштвана и оцените, как росписи и рельефы соседствуют с позолотой и витражами и тем не менее смотрятся вполне гармонично и не кичливо.

Вы сможете побродить по одной из самых парадных площадей в мире – площади героев. Обратите внимание на каждую деталь всех семи памятников воинам, символизирующим семь мадьярских племен, которые пришли на Дунай с далекого Урала и обрели здесь Родину.