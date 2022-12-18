Экскурсию в Штирию и Грац

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Если вы хотите получить более углубленную экскурсию по Грацу, вы можете дополнительно забронировать экскурсию с местным лицензированным гидом.
Экскурсию в Штирию и Грац
Экскурсию в Штирию и Грац
Экскурсию в Штирию и Грац
Экскурсию в Штирию и Грац

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Ригерсбург
  • Шоколадная фабрика Zotter
  • Грац
  • Замком Шлоссберг
  • Часовая башня Уртурм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем Вас посетить край обворожительной природы и богатого культурного наследия. Штирию местные называют Австрийской Тосканой: ее мягкий климат и вина притягивают сюда абсолютно всех австрийцев.

Вы побываете на территории таинственного замка Ригерсбург, где при желании сможете посетить музей ведьм. А подсластить впечатления Вам поможет вкуснейший шоколад, который Вы попробуете на знаменитой на всю Австрию шоколадной фабрике “Zotter“. Вы когда-нибудь пробовали шоколад с морскими водорослями или с коноплей?

Кульминацией любой программы станет столица Штирии – очаровательный Грац. Вы прогуляетесь по центру, где каждое здание – архитектурный шедевр, а также сможете взглянуть на город с высоты птичьего полета, поднявшись на главный холм с неприступным замком Шлоссберг. Символ города – часовая башня Уртурм – находится тут же.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на подъемник до замка Ригерсбург билет на шоколадную фабрику Zotter билет на подъемник до часовой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура

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