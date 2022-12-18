Приглашаем Вас посетить край обворожительной природы и богатого культурного наследия. Штирию местные называют Австрийской Тосканой: ее мягкий климат и вина притягивают сюда абсолютно всех австрийцев.

Вы побываете на территории таинственного замка Ригерсбург, где при желании сможете посетить музей ведьм. А подсластить впечатления Вам поможет вкуснейший шоколад, который Вы попробуете на знаменитой на всю Австрию шоколадной фабрике “Zotter“. Вы когда-нибудь пробовали шоколад с морскими водорослями или с коноплей?

Кульминацией любой программы станет столица Штирии – очаровательный Грац. Вы прогуляетесь по центру, где каждое здание – архитектурный шедевр, а также сможете взглянуть на город с высоты птичьего полета, поднявшись на главный холм с неприступным замком Шлоссберг. Символ города – часовая башня Уртурм – находится тут же.