Город Грац — один из старейших и красивейших городов не только Австрии, но и всей Европы. Сочетая в себе уникальные в историческом плане постройки средневекового периода и современные здания, Грац являет собой симбиоз старого и нового.

В 2003-ем году решением ЮНЕСКО Грац назван европейской культурной столицей, что обозначило его как город, обладающий богатым культурно-историческим наследием.

Вы увидите и побываете в старинной часовой башне на горе Шлосберг, где функционирует старейший в стране колокол, датированный 1382 годом. В центральной части города посетите интереснейшее сооружение — Домкирхе, главную Ратушу Граца, символ города — замок Грацер Бург, Ландхаус — постройку эпохи раннего Ренессанса, где располагается парламент федеральной земли Штирия, столицей которой и является Грац.

Из модерновых достопримечательностей сможете посетить уникальные Кунстхаус — музей необычного вида, который еще именуют «Дружественный инопланетянин», а так же небольшой островок в виде морской раковины — Муринзель, сооруженный посреди реки Мур.

В конце экскурсии вы отведаете вкуснейшее мороженное в кафетерии Чарли Теммеля, ближайшего друга Арнольда Шварцнегера, который родился неподалеку от Граца и часто навещает свой любимый город.