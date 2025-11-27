Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по «Еврейской Вене» открывает историю и память еврейской общины: от музыкальных шедевров Малера и Шенберга у венской Оперы до Камней памяти, музея старой синагоги и Безымянной библиотеки, где оживает вечная память жертв национал‑социализма.

Описание экскурсии Еврейская Вена Наша экскурсия начинается возле венской Оперы, где словно ужасающей молнией раскалывается удивительная музыкальная атмосфера Вены Памфлетом Рихарда Вагнера, где шедевры музыки переплетаются так тесно с еврейской венской историей, что невозможно не упомянуть великие имена Густава Малера, Арнольд Шенберга, Штрауса. На площади Альбертина как вечный укор и свидетель ужасных событий еврейской венской истории лежащая на земле фигура еврея со щеткой. Страшное напоминание того, что происходило в период национал-социализма. Камни памяти на земле по всему городу увековечили еврейские имена. История и память Мы пройдём в «Безымянную библиотеку "Рейчел Уайтрид"» с перечислением названий концлагерей, что погружает в мир вечной тоски еврейской истории. Далее нас ждёт Музей старой синагоги в историческом центре Вены. Мы увидим единственно сохранившуюся синагогу во время жуткой «хрустальной ночи» в ноябре 1938 года. Узнаем, как удалось Зигмунду Фрейду оставить город, что происходило с культурным наследием Австрии и почему Франца Иосифа называли «еврейским королем».

