Прогулка по «Еврейской Вене» открывает историю и память еврейской общины: от музыкальных шедевров Малера и Шенберга у венской Оперы до Камней памяти, музея старой синагоги и Безымянной библиотеки, где оживает вечная память жертв национал‑социализма.
Описание экскурсииЕврейская Вена Наша экскурсия начинается возле венской Оперы, где словно ужасающей молнией раскалывается удивительная музыкальная атмосфера Вены Памфлетом Рихарда Вагнера, где шедевры музыки переплетаются так тесно с еврейской венской историей, что невозможно не упомянуть великие имена Густава Малера, Арнольд Шенберга, Штрауса. На площади Альбертина как вечный укор и свидетель ужасных событий еврейской венской истории лежащая на земле фигура еврея со щеткой. Страшное напоминание того, что происходило в период национал-социализма. Камни памяти на земле по всему городу увековечили еврейские имена. История и память Мы пройдём в «Безымянную библиотеку "Рейчел Уайтрид"» с перечислением названий концлагерей, что погружает в мир вечной тоски еврейской истории. Далее нас ждёт Музей старой синагоги в историческом центре Вены. Мы увидим единственно сохранившуюся синагогу во время жуткой «хрустальной ночи» в ноябре 1938 года. Узнаем, как удалось Зигмунду Фрейду оставить город, что происходило с культурным наследием Австрии и почему Франца Иосифа называли «еврейским королем».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал жертв Шоа
- Еврейский квартал
- Синагога Вены
- Площадь Ам-Хоф и венская богема
- Альбертинаплатц
- Венская опера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinа Platz 1, Wien 10101 (у эскалатора)
Завершение: Herrengasse 14, Wien 1010, Café Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
