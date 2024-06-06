1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
«Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили»»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
«А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
«греческую церковь и многое другое»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
«Прогуляемся по атмосферным улицам Грабен и Кольмаркт, наблюдая за местными жителями, и посетим старинную церковь Михаэлеркирхе, в катакомбах которой захоронена знаменитая Золушка»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €133 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
«Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь Святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
«Вы увидите Церковь иезуитов и Чумную колонну»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
«А еще вы увидите действующую масонскую ложу, церковь Тевтонского ордена и Ордена золотого руна, дом Моцарта, Церковь иезуитов и самый старинный университет в немецкоязычных странах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
«Конечно, мы не пропустим легендарную Венскую оперу и собор Св»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
«Я расскажу об указе императора Фридриха II и первой синагоге»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
«И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
«Поднявшись на собор Святого Стефана, не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин, зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
«Вы увидите Венскую оперу, ретрокофейни с особенными десертами, главный собор Австрии — католический собор Святого Стефана, Хофбург, где жили Габсбурги, и многое другое»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
«Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Начало: Вена, по договоренности
«Здесь располагались синагоги, еврейская больница, дом раввина, школа и купальня для евреев»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
«На маршруте нам встретятся храм Святого Петра и посольство Ватикана»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
«Через императорские регалии (скипетры, короны), символичные предметы (алтари, кубки, монстранцы) и роскошную одежду рассмотрим, как церковь стала ключевым брендом того времени»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- ААлевтина16 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
- ЕЕлена16 мая 2024Говорю, спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ и выбранный маршрут. Было очень интересно!!! Елена, профессионал своего дела. Как
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Святые места»
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