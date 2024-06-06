🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана «Сначала мы посетим собор святого Штефана — визитную карточку Вены, где вы узнаете, почему правящую династию Габсбургов при захоронении «потрошили»» 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи Начало: На Schwedenplatz «А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана» € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 133 отзыва Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом Начало: На площади Марии Терезии «греческую церковь и многое другое» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 199 отзывов Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю Начало: возле станции метро Schottentor «Прогуляемся по атмосферным улицам Грабен и Кольмаркт, наблюдая за местными жителями, и посетим старинную церковь Михаэлеркирхе, в катакомбах которой захоронена знаменитая Золушка» от € 133 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... «Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь Святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 552 отзыва Популярное предложение Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны» € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 5 отзывов Венская опера - взгляд изнутри Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии Начало: Возле Венской оперы € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп Начало: Rotenturmstrasse 28 «Вы увидите Церковь иезуитов и Чумную колонну» 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны Начало: Albertinaplatz «А еще вы увидите действующую масонскую ложу, церковь Тевтонского ордена и Ордена золотого руна, дом Моцарта, Церковь иезуитов и самый старинный университет в немецкоязычных странах» € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас Начало: По указанному вами адресу «Конечно, мы не пропустим легендарную Венскую оперу и собор Св» € 169 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Еврейская Вена Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города «Я расскажу об указе императора Фридриха II и первой синагоге» € 169 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Групповая 3 часа 29 отзывов Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки Начало: Возле вашего отеля «И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 59 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер Начало: Opernring 2 «Поднявшись на собор Святого Стефана, не услышите звонящий только раз в год колокол Пуммерин, зато узнаете, почему Орлиная башня навсегда осталась недостроенной» € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа Начало: По договоренности «Вы увидите Венскую оперу, ретрокофейни с особенными десертами, главный собор Австрии — католический собор Святого Стефана, Хофбург, где жили Габсбурги, и многое другое» Расписание: ежедневно € 156 за всё до 39 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена вдоль и поперек Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00 € 380 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Замки и монастыри Венского леса Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 250 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайны и реликвии собора Святого Штефана Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом «Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 160 за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экскурсия «Долина Вахау» «Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце» Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 455 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Еврейская Вена Начало: Вена, по договоренности «Здесь располагались синагоги, еврейская больница, дом раввина, школа и купальня для евреев» Расписание: По договоренности € 195 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников Начало: У станции метро Hauptbahnhof «На маршруте нам встретятся храм Святого Петра и посольство Ватикана» € 160 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Императорский гламур: секреты Бренда и Власти Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга Начало: У входа в сокровищницу «Через императорские регалии (скипетры, короны), символичные предметы (алтари, кубки, монстранцы) и роскошную одежду рассмотрим, как церковь стала ключевым брендом того времени» € 160 за всё до 6 чел.