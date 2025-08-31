Мои заказы

Экскурсии по еврейским местам Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Вене на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Еврейская Вена
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская история Вены: от древности до современности
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
«Вглубь столетий: хроники еврейской общины Австрии»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Еврейская Вена: погружение в историческое прошлое
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейская Вена: погружение в историческое прошлое
Начало: Albertinа Platz 1, Wien 10101 (у эскалатора)
«На площади Альбертина как вечный укор и свидетель ужасных событий еврейской венской истории лежащая на земле фигура еврея со щеткой»
Завтра в 13:00
8 ноя в 09:00
€169 за всё до 10 чел.
Еврейская Вена
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская Вена
Начало: Вена, по договоренности
«Исторический еврейский район Вены находится в самом сердце старого города»
Расписание: По договоренности
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Еврейская Вена
    Получили огромное удовольствие от общения с Ольгой, от ее умения красноречиво, эмоционально и интересно передавать свои знания так, что все запоминается легко. Очень рекомендуем.
  • А
    Арон
    11 апреля 2025
    Еврейская Вена
    Потрясающая экскурсия с великолепным, очень знающим и умеющим подать материал гидом Ольгой! Огромное спасибо, всем рекомендую!
  • В
    Владимир
    21 августа 2024
    Еврейская Вена
    Экскурсовод Ольга была изумительна.
    Интересная и эмоциональная подача материала, постоянная связь с нашей группой, много интересных фактов подаются в диалоге. Однозначно советую эту экскурсию для всех
  • А
    Анна
    15 августа 2024
    Еврейская Вена
    Это была волшебная экскурсия!!!!
    С Ольгой нам удалось прочувствовать связь между прошлым и сегодняшним днем, почувствовать себя немного венцами!
    Это была волшебная экскурсия!!!!
  • М
    Марина
    9 ноября 2023
    Еврейская Вена
    Все понравилось, интересно, гид знающая, могу рекомендовать
  • М
    Максим
    7 ноября 2023
    Еврейская Вена
    23.07 были с Ольгой на экскурсии "Еврейская Вена". Замечательная экскурсия сочетающая интересные факты из истории еврейской общины Вены с прогулкой
    по очень красивым местам. После окончания экскурсии Ольга без очереди провела нас в знаменитое кафе "Central".
    Ольга очень грамотный и эрудированный гид, внимательный к желаниям и потребностям туристов. Рекомендую для всех, кто посещает Вену.

  • B
    Berta
    11 октября 2023
    Еврейская Вена
    Ольга провела интересную экскурсию.
    Очень эрудированный экскурсовод
    Рекомендую
  • Т
    Таня
    22 октября 2022
    Еврейская Вена
    Экскурсовод выше всяких похвал, очень рекомендую.
  • I
    Inessa
    12 октября 2022
    Еврейская Вена
    Ольга - замечательный экскурсовод. Она рассказывает о Вене с таким сердцем и старой любовью, словно говорит о чем-то очень важном
    и дорогом. Это очень увлекательно и интересно. Ольга умеет передать свою любовь к городу своим слушателям. Когда она рассказывала о событиях Второй Мировой войны, то подвела меня к памятнику герою рассказа Цвейга «шахматная новелла» и очень рекомендовала прочитать. В этот же вечер я прочитала этот рассказ. И не жалею, потому что без этой Шахматной новеллы понимание военных событий было бы не полным.

    Ольга - замечательный экскурсовод. Она рассказывает о Вене с таким сердцем и старой любовью, словно говорит
  • Л
    Лилия
    5 ноября 2021
    Еврейская Вена
    Очень интересная и глубокая экскурсия по Еврейской Вене. Тема сложная, грустная, но как же тактично, деликатно и с большим уважением
    Ольга донесла ее до моего сознания. Это страшные страницы нашей общей истории, которые невозможно быстро пролистнуть и забыть. Пока мы помним, есть шанс, что это не повторится вновь. Ольга прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Рекомендую с открытым сердцем.

Сколько стоит экскурсия по Вене в октябре 2025
Сейчас в Вене в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 169 до 230. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Еврейские», 11 ⭐ отзывов, цены от €169. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь