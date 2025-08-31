Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская история Вены: от древности до современности
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
«Вглубь столетий: хроники еврейской общины Австрии»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейская Вена: погружение в историческое прошлое
Начало: Albertinа Platz 1, Wien 10101 (у эскалатора)
«На площади Альбертина как вечный укор и свидетель ужасных событий еврейской венской истории лежащая на земле фигура еврея со щеткой»
Завтра в 13:00
8 ноя в 09:00
€169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейская Вена
Начало: Вена, по договоренности
«Исторический еврейский район Вены находится в самом сердце старого города»
Расписание: По договоренности
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 августа 2025Получили огромное удовольствие от общения с Ольгой, от ее умения красноречиво, эмоционально и интересно передавать свои знания так, что все запоминается легко. Очень рекомендуем.
- ААрон11 апреля 2025Потрясающая экскурсия с великолепным, очень знающим и умеющим подать материал гидом Ольгой! Огромное спасибо, всем рекомендую!
- ВВладимир21 августа 2024Экскурсовод Ольга была изумительна.
Интересная и эмоциональная подача материала, постоянная связь с нашей группой, много интересных фактов подаются в диалоге. Однозначно советую эту экскурсию для всех
- ААнна15 августа 2024Это была волшебная экскурсия!!!!
С Ольгой нам удалось прочувствовать связь между прошлым и сегодняшним днем, почувствовать себя немного венцами!
- ММарина9 ноября 2023Все понравилось, интересно, гид знающая, могу рекомендовать
- ММаксим7 ноября 202323.07 были с Ольгой на экскурсии "Еврейская Вена". Замечательная экскурсия сочетающая интересные факты из истории еврейской общины Вены с прогулкой
- BBerta11 октября 2023Ольга провела интересную экскурсию.
Очень эрудированный экскурсовод
Рекомендую
- ТТаня22 октября 2022Экскурсовод выше всяких похвал, очень рекомендую.
- IInessa12 октября 2022Ольга - замечательный экскурсовод. Она рассказывает о Вене с таким сердцем и старой любовью, словно говорит о чем-то очень важном
- ЛЛилия5 ноября 2021Очень интересная и глубокая экскурсия по Еврейской Вене. Тема сложная, грустная, но как же тактично, деликатно и с большим уважением
