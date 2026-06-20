Валерий проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и меньшей загруженностью туристов. В апреле и октябре также можно рассмотреть экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но музеи и закрытые пространства остаются доступными.

как Зигмунд Фрейд и Теодор Герцль, оживут в рассказах гида. Участники смогут понять, как еврейская община повлияла на развитие Вены и Австрии в целом, а также оценить культурное наследие, сохранившееся до наших дней

Описание экскурсии

Вглубь столетий: хроники еврейской общины Австрии

Мы проследим всю историю иудеев Вены: от первого упоминания в официальных документах до современности. Вы узнаете, какая еврейская семья положила начало общине и причём здесь Монетный двор. Я расскажу об указе императора Фридриха II и первой синагоге. Объясню, как Теодор Герцль решил создать иудейское государство в Палестине и кто позировал для «Золотой Адели» художника Густава Климта. Популярность Зигмунда Фрейда и спортивные успехи евреев, музыкальные открытия Шёнберга и первый в мире Музей Еврейской истории — мы обсудим, как представители общины повлияли на все сферы жизни Вены и Австрии в целом. Конечно, в разговоре мы коснёмся и трагических событий Второй мировой войны.

По еврейским местам: нетипичные локации

В современной Вене не так много сооружений, которые хранят память об иудеях. Мы побываем на Юденплац, которая когда-то была центром еврейского городка. У синагоги 19 века вы поймёте, почему её роскошный фасад встроен в блок домов. При желании заглянете в находящийся рядом музей Еврейской истории и рассмотрите там артефакты. Мы побываем и у памятника жертвам Холокоста. Вы разберётесь, как его называют местные, когда он был установлен и кто спроектировал его дизайн.

Организационные детали