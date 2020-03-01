Валерий проводит ещё 4 экскурсии

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Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города

Валерий
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Валерий – представитель гидов
О еврейской главе австрийской столицы известно не всем путешественникам, поэтому наша экскурсия будет нетуристической.

Мы поговорим о Зигмунде Фрейде и музе Густава Климта, об идеи создания еврейского государства и Холокосте.

Вы побываете в иудейских местечках города и проникнетесь неизвестными страницами его «биографии».
160 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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Еврейская Вена
Еврейская Вена

Что вас ожидает

Вглубь столетий: хроники еврейской общины Австрии
Мы проследим всю историю иудеев Вены: от первого упоминания в официальных документах до современности. Вы узнаете, какая еврейская семья положила начало общине и причём здесь Монетный двор. Я расскажу об указе императора Фридриха II и первой синагоге. Объясню, как Теодор Герцль решил создать иудейское государство в Палестине и кто позировал для «Золотой Адели» художника Густава Климта. Популярность Зигмунда Фрейда и спортивные успехи евреев, музыкальные открытия Шёнберга и первый в мире Музей Еврейской истории — мы обсудим, как представители общины повлияли на все сферы жизни Вены и Австрии в целом. Конечно, в разговоре мы коснёмся и трагических событий Второй мировой войны.

По еврейским местам: нетипичные локации
В современной Вене не так много сооружений, которые хранят память об иудеях. Мы побываем на Юденплац, которая когда-то была центром еврейского городка. У синагоги 19 века вы поймёте, почему её роскошный фасад встроен в блок домов. При желании заглянете в находящийся рядом музей Еврейской истории и рассмотрите там артефакты. Мы побываем и у памятника жертвам Холокоста. Вы разберётесь, как его называют местные, когда он был установлен и кто спроектировал его дизайн.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в Еврейский музей — 12 евро с человека.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
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Валерий проводит ещё 4 экскурсии

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скидка20%
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Вена и виноВена и виноВена и вино
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