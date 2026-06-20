Валерий проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплым климатом и меньшей загруженностью туристов. В апреле и октябре также можно рассмотреть экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но музеи и закрытые пространства остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Юденплац
Памятник жертвам Холокоста
Синагога 19 века
Описание экскурсии
Вглубь столетий: хроники еврейской общины Австрии
Мы проследим всю историю иудеев Вены: от первого упоминания в официальных документах до современности. Вы узнаете, какая еврейская семья положила начало общине и причём здесь Монетный двор. Я расскажу об указе императора Фридриха II и первой синагоге. Объясню, как Теодор Герцль решил создать иудейское государство в Палестине и кто позировал для «Золотой Адели» художника Густава Климта. Популярность Зигмунда Фрейда и спортивные успехи евреев, музыкальные открытия Шёнберга и первый в мире Музей Еврейской истории — мы обсудим, как представители общины повлияли на все сферы жизни Вены и Австрии в целом. Конечно, в разговоре мы коснёмся и трагических событий Второй мировой войны.
По еврейским местам: нетипичные локации
В современной Вене не так много сооружений, которые хранят память об иудеях. Мы побываем на Юденплац, которая когда-то была центром еврейского городка. У синагоги 19 века вы поймёте, почему её роскошный фасад встроен в блок домов. При желании заглянете в находящийся рядом музей Еврейской истории и рассмотрите там артефакты. Мы побываем и у памятника жертвам Холокоста. Вы разберётесь, как его называют местные, когда он был установлен и кто спроектировал его дизайн.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): вход в Еврейский музей — 12 евро с человека.
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2388 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники!
Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную читать дальшеуменьшить
атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Зоя
Тур Гид был очень профессиональный. Экскурсия была очень интересной.
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Михаил
Кажется, экскурсия сделано больше для "заманивания" интересующихся еврейской историей, чем для действительно отражения богатой истории евреев в Вене, т. к., по сути, серьезных мест с таковой сохранилось крайне мало. Лучше читать дальшеуменьшить
эти места вплетать в какую-то бОльшую экскурсию по Вене как таковой. Вопросов к гиду нет, при этом. Из огромных плюсов - мы таки прошлись по нескольким шикарным и интересным точкам, хоть и не связанным с еврейской историей.
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Inessa
Ольга - замечательный экскурсовод. Она рассказывает о Вене с таким сердцем и старой любовью, словно говорит о чем-то очень важном и дорогом. Это очень увлекательно и интересно. Ольга умеет передать читать дальшеуменьшить
свою любовь к городу своим слушателям. Когда она рассказывала о событиях Второй Мировой войны, то подвела меня к памятнику герою рассказа Цвейга «шахматная новелла» и очень рекомендовала прочитать. В этот же вечер я прочитала этот рассказ. И не жалею, потому что без этой Шахматной новеллы понимание военных событий было бы не полным.
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А
Анна
Это была волшебная экскурсия!!!! С Ольгой нам удалось прочувствовать связь между прошлым и сегодняшним днем, почувствовать себя немного венцами!
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А
Анна
Получили огромное удовольствие от общения с Ольгой, от ее умения красноречиво, эмоционально и интересно передавать свои знания так, что все запоминается легко. Очень рекомендуем.
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Лилия
Очень интересная и глубокая экскурсия по Еврейской Вене. Тема сложная, грустная, но как же тактично, деликатно и с большим уважением Ольга донесла ее до моего сознания. Это страшные страницы нашей общей истории, которые невозможно быстро пролистнуть и забыть. Пока мы помним, есть шанс, что это не повторится вновь. Ольга прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Рекомендую с открытым сердцем.