Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене

Пешеходная

4.7
81 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

В мини-группе от 1 до 15 человек.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Св. Стефана
  • Штефансплатц
  • Хофбург
  • Площадь Героев
  • Дом Моцарта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с городом. Венский вальс, венская опера, венский бал, венский университет, венская кухня или венский кофе – как же часто мы слышим эти слова, особенно перед поездкой в Вену. Этот город действительно уникален!

Так как показать все самое важное в Вене за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Красный маршрут – «Вена имперская». Маршрут включает в себя прогулку по внутренним дворикам зимней резиденции Габсбургов - Хофбургу, площади Героев (Хельденплатц), по улице Грабен и её старинным переулкам. Экскурсия закончится знакомством с символом города Вена - собором Святого Стефана. Этот маршрут познакомит вас с элегантными достопримечательностями города с неизвестных вам до этого сторон.

Синий маршрут – «Тайны Вены». Вы пройдете по маленьким, очаровательным и запутанным улочкам старого города, узнаете об их историях и тайнах, увидите дом, в котором жил Моцарт. Экскурсия включает подробный осмотр собора Святого Стефана и закончится на главной площади города – Штефансплатц. Вход в собор не входит в программу экскурсии, вы можете зайти в него самостоятельно после завершения программы - вход свободный.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок.

При заказе данной экскурсии вы получите ваучер на дополнительную скидку 10% на покупки в Designer Outlet Parndorf (30 минут от Вены) и Designer Outlet Salzburg (в Зальцбурге).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 81 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
15
3
3
2
2
1
1
А
9 мар 2020
Были на двух обзорных экскурсиях, красный и синий маршрут. Очень понравился экскурсовод, Лидия! Так легко, самозабвенно нас погружала в имперскую Вену!!! Два часа прошли незаметно. Огромное спасибо за организацию маршрута!
М
23 фев 2020
Огромное спасибо Лидии за прекрасную 2-х часовую экскурсию. Прекрасный гид! Было очень интересно и информативно! Рекомендую всем для знакомства с Веной.
А
16 фев 2020
Анна была великолепна!! Потрясающая экскурсия! Очень интересно! Спасибо большое.
Н
17 дек 2019
отлично
В
30 ноя 2019
Была на двух пешеходных экскурсиях 20 и 21 ноября 2019г. по синему и красному маршрутах. Мне невероятно повезло встретить такого вдохновенного гида Анну, которая,влюблённая в Вену и в свою работу, так увлекает своими рассказами, что даже забываешь обо всём на свете и слушаешь, и впитываешь и растворяешься в атмосфере Вены благодаря её обаянию и интересной подаче исторического материала. Очень замечательные и нужные экскурсии.
M
26 ноя 2019
Очень приятная и профессиональная гид (Юлия). Интересно было слушать.
М
25 ноя 2019
Просто отлично!!! Шикарный гид, много нужной интересной информации. С удовольствием еще раз!!!
В
25 ноя 2019
Замечательная экскурсия по венским дворикам! Большое спасибо Светлане! Гид очень интересно рассказала о музыкальной Вене, провела по замечательному маршруту! Все очень понравилось!
Л
7 ноя 2019
В целом экскурсия понравилась. Гидом была молодая девушка. Вроде бы рассказывала интересно, но осталось немного поверхностное впечатление от экскурсии…
M
6 ноя 2019
Нам понравилось!
Т
20 окт 2019
Все было замечательно и интересно!!!
Конечно, как и многие, я перед экскурсией начиталась про них и в отзывах тоже. В отзывах не однократно упоминалось Имя гида Лидии. И сразу решила для себя, что хочу попасть именно к ней! Прийдя на встречу, нас стали помечать наклеечками с разными цветами и соответственно распределение по гидам. Было несколько групп. Я, к удивлению для себя, постеснялась настаивать на определенном гиде. Решила, кто будет, тот и будет. Мы были в первой группе (тк пришли первые), и вот тут, что значит сила мысли))), Подошла высокая, звонкоголосая и красивая девушка. Этой девушкой и оказалась Лидия! Взяла нашу первую группу и мы пошли! Интересная, креативная и смешная! Обязательно надо сходить на пешую прогулку, особенно в компании такого гида!!! Гуляли по синему маршруту. Мне показалось он наиболее интересным!
Н
2 окт 2019
В Вене были 2 дня. Читали об этом прекрасном городе в интернете, планировали, что посетить. Перед экскурсией пол дня гуляли сами, но не жалеем, что забронировали экскурсию с гидом. Экскурсию проводил гид Лидия. Много интересных фактов: история, политика как прошлых времен, так и современная, архитектура города, истории об известных политических и государственных деятелях.
Наши мужья пошли с нами "за компанию", но со временем увлеченно слушали гида) Хотим поблагодарить Лидию за!
С
16 сен 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Д
28 авг 2019
Елена Николаевна удивила. Материалом владеет, добросовестна, но речь на уровне выпускницы третьеразрядного ПТУ сильно мешала внимать её рассказам. Дополнило отрицательное впечатление придыхание, с которым она произносит имена Сталина и Путина. Осталось недоумение, что при таких взглядах она делает в Вене, почему до сих пор не на родине?
Кстати, в Вене была единственная экскурсия без радиомикрофона из посещённых за поездку. Для человека, периодически отвлекающегося на съёмку, это не удобно. Хотя в случае Елены Николаевны отсутствие радиомикрофона не было недостатком:)
A
27 авг 2019
Добрый день.

Очень понравились две дневные пешеходные экскурсии по Вене.
Высоко квалифицированные, знающие отлично город, его историю и с хорошим чувством юмора.
С удовольствием порекомендуем всем желающим данные туры.
Ещё 66 отзывов

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