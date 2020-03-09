Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить замечательным началом знакомства с городом. Венский вальс, венская опера, венский бал, венский университет, венская кухня или венский кофе – как же часто мы слышим эти слова, особенно перед поездкой в Вену. Этот город действительно уникален!

Так как показать все самое важное в Вене за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Красный маршрут – «Вена имперская». Маршрут включает в себя прогулку по внутренним дворикам зимней резиденции Габсбургов - Хофбургу, площади Героев (Хельденплатц), по улице Грабен и её старинным переулкам. Экскурсия закончится знакомством с символом города Вена - собором Святого Стефана. Этот маршрут познакомит вас с элегантными достопримечательностями города с неизвестных вам до этого сторон.

Синий маршрут – «Тайны Вены». Вы пройдете по маленьким, очаровательным и запутанным улочкам старого города, узнаете об их историях и тайнах, увидите дом, в котором жил Моцарт. Экскурсия включает подробный осмотр собора Святого Стефана и закончится на главной площади города – Штефансплатц. Вход в собор не входит в программу экскурсии, вы можете зайти в него самостоятельно после завершения программы - вход свободный.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок.



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