4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотосессия в знаковых венских местах

Я запечатлею вас на фоне «визитных карточек» города: в роскошных парках, на площади Марии Терезии, у крупнейшего оперного театра страны и национального символа Австрии — собора святого Стефана. Кроме того, мы сделаем атмосферные снимки на шикарных центральных улицах города — Рингштрассе, Кернтнерштрассе, Грабен — и в уютных интерьерах венских кофеен.

Ценные советы местного жителя

Вы не только получите красивые фотографии, но и узнаете, где попробовать настоящую австрийскую кухню и свежее натуральное мороженое и выпить неподражаемый венский меланж в приятной атмосфере. А еще я расскажу, в каких районах стоит погулять в свободное время, куда пойти за покупками, какие музеи и галереи посетить.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет душевно прогуляться по Вене и получить профессиональные фотографии, которые помогут в любой момент заново пережить яркие впечатления и вернуться в атмосферу праздника и открытий.