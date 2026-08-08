4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сохраните воспоминания о Вене в профессиональных фотографиях во время индивидуальной прогулки по её самым красивым уголкам.



Вас ждут элегантные улицы Грабен и Кольмаркт, императорский Хофбург, уютный Бурггартен и другие атмосферные локации исторического центра. Фотограф поможет подобрать лучшие ракурсы и создаст непринуждённую атмосферу съёмки.



Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы фотографии получились по-настоящему личными и живыми.

Юлия Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка €120 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 1 час 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Фотопрогулка по Вене: ваш лучший кадр в сердце Европы Вена умеет очаровывать с первого взгляда. Ее роскошные дворцы, элегантные улицы и уютные парки становятся идеальным фоном для фотографий, которые еще долго будут напоминать о путешествии. Во время индивидуальной фотопрогулки вы пройдете по самым атмосферным уголкам исторического центра и получите профессиональные снимки на память. Мы прогуляемся по Грабену (Graben) и Кольмаркту (Kohlmarkt) — знаменитым улицам, где особенно ярко ощущается дух старой Европы. Сделаем кадры у величественного Хофбурга (Hofburg), бывшей резиденции австрийских императоров, и заглянем в живописный Бурггартен (Burggarten), который словно создан для романтических фотографий. На маршруте также могут встретиться Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) и Альбертинаплац (Albertinaplatz), где историческая архитектура гармонично соседствует с ритмом современного города. Фотопрогулка проходит в легкой и непринужденной атмосфере. Вам помогут подобрать лучшие ракурсы, подскажут с позированием и сделают все, чтобы съемка была комфортной и естественной. Маршрут может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий и погодных условий. В результате у вас останутся не только впечатления от Вены, но и красивая история о путешествии, рассказанная через фотографии.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Грабен (Graben)

Кольмаркт (Kohlmarkt)

Хофбург (Hofburg)

Бурггартен (Burggarten)

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper)

Альбертинаплац (Albertinaplatz)

Исторический центр Вены Что включено Услуги фотографа Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Площадь Марии Терезии, Вена Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.