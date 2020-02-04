4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности и получить профессиональные снимки на память

Юлия
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Юлия – ваш гид
Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам австрийской столицы, помогу ощутить характер Вены и поделюсь советами местного жителя.

Вы получите не только массу впечатлений, но и душевные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене

Что вас ожидает

Фотосессия в знаковых венских местах
Я запечатлею вас на фоне «визитных карточек» города: в роскошных парках, на площади Марии Терезии, у крупнейшего оперного театра страны и национального символа Австрии — собора святого Стефана. Кроме того, мы сделаем атмосферные снимки на шикарных центральных улицах города — Рингштрассе, Кернтнерштрассе, Грабен — и в уютных интерьерах венских кофеен.

Ценные советы местного жителя
Вы не только получите красивые фотографии, но и узнаете, где попробовать настоящую австрийскую кухню и свежее натуральное мороженое и выпить неподражаемый венский меланж в приятной атмосфере. А еще я расскажу, в каких районах стоит погулять в свободное время, куда пойти за покупками, какие музеи и галереи посетить.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет душевно прогуляться по Вене и получить профессиональные фотографии, которые помогут в любой момент заново пережить яркие впечатления и вернуться в атмосферу праздника и открытий.

Организационные детали

  • По вашему желанию, мы также можем провести фотосессию в одном из красивейших дворцовых комплексов Вены — Бельведере или Хофбурге.
  • В течение двух недель после фотопрогулки вы получите все удачные снимки в цветокоррекции (не менее 30 фото), а также 5 портретных фото в профессиональной ретуши.
  • Я с радостью разработаю программу фотосессии с учетом ваших индивидуальных предпочтений и пожеланий. На ваш выбор мы можем провести персональную, семейную, репортажную фотосъемку или сделать кадры в жанре Love story.
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене
Фотопрогулка по Вене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия. Уже два года я окончательно и бесповоротно влюблена в Вену. Я профессионально занимаюсь фотографией. Моя главная задача — запечатлеть не только красивые цвета, места и интересные ракурсы, но и ваши эмоции. А также моменты, о которых вам будет приятно вспоминать спустя время.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Нужно сказать, что совсем не планировала фотосессию в Вене, не шерстила просторы интернета по этому поводу.
Идея пришла внезапно, пролистывая различные экскурсии на Tripster.ru. Успев оценить красоту этого города, решение было принято мгновенно.
И вот предварительно списавшись с девушкой Юлей, обговорив детали предстоящей фотопрогулки, мы встретились через день.
Было приятно, что Юля предварительно придя заранее к кафе «Захер» и отстояв внушительную очередь, встретила меня там, где мы и начали нашу фотоисторию. После кафе мы прошлись по живописным центральным улицам. Спасибо Юле, что чувствовала, какие виды особенно будут гармоничны и впишутся в настроение новогоднего города.
Как итог, огромное количество прекрасных снимков, как портретных, так и с акцентом на роскошные виды Вены. Я очень благодарна Юлии, за созданное настроение в момент прогулке и памятные снимки. Очень рекомендую!
5 января 2020
Юлия-прекрасный экскурсовод с фотоаппаратом!:) очень интересно рассказывает, душевная девчонка!!!! Рекомендую всем :)
5 января 2020
Спасибо Юле за фотопрогулку,я вообще сделала вывод для себя,что мне такой вариант нравится больше чем просто с гидом.Здесь и фото и общение и экскурсия все в одном 👍Ждём наши фотографии)))
1 августа 2019
Великолепная прогулка по утренней Вене в компании фотографа!

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