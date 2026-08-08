4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сохраните воспоминания о Вене в профессиональных фотографиях во время индивидуальной прогулки по её самым красивым уголкам.
Вас ждут элегантные улицы Грабен и Кольмаркт, императорский Хофбург, уютный Бурггартен и другие атмосферные локации исторического центра. Фотограф поможет подобрать лучшие ракурсы и создаст непринуждённую атмосферу съёмки.
Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы фотографии получились по-настоящему личными и живыми.
Вас ждут элегантные улицы Грабен и Кольмаркт, императорский Хофбург, уютный Бурггартен и другие атмосферные локации исторического центра. Фотограф поможет подобрать лучшие ракурсы и создаст непринуждённую атмосферу съёмки.
Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы фотографии получились по-настоящему личными и живыми.
Описание фото-прогулкиФотопрогулка по Вене: ваш лучший кадр в сердце Европы Вена умеет очаровывать с первого взгляда. Ее роскошные дворцы, элегантные улицы и уютные парки становятся идеальным фоном для фотографий, которые еще долго будут напоминать о путешествии. Во время индивидуальной фотопрогулки вы пройдете по самым атмосферным уголкам исторического центра и получите профессиональные снимки на память. Мы прогуляемся по Грабену (Graben) и Кольмаркту (Kohlmarkt) — знаменитым улицам, где особенно ярко ощущается дух старой Европы. Сделаем кадры у величественного Хофбурга (Hofburg), бывшей резиденции австрийских императоров, и заглянем в живописный Бурггартен (Burggarten), который словно создан для романтических фотографий. На маршруте также могут встретиться Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) и Альбертинаплац (Albertinaplatz), где историческая архитектура гармонично соседствует с ритмом современного города. Фотопрогулка проходит в легкой и непринужденной атмосфере. Вам помогут подобрать лучшие ракурсы, подскажут с позированием и сделают все, чтобы съемка была комфортной и естественной. Маршрут может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий и погодных условий. В результате у вас останутся не только впечатления от Вены, но и красивая история о путешествии, рассказанная через фотографии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грабен (Graben)
- Кольмаркт (Kohlmarkt)
- Хофбург (Hofburg)
- Бурггартен (Burggarten)
- Венская государственная опера (Wiener Staatsoper)
- Альбертинаплац (Albertinaplatz)
- Исторический центр Вены
Что включено
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Марии Терезии, Вена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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