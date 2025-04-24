Фотосессии в Вене с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Вене на русском языке, цены от €240, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2 часа
75 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
«К тому же вас ждет незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Парадная Вена с фотографом
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Вена с фотографом
Увидеть центр города и сделать яркие снимки на фоне главного дворца, парка и музеев
«Городской парк — я покажу места, которые выбирает для фотосессий журнал Vogue»
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пешая
2.5 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пройти по живописному маршруту, поговорить о городе и сохранить историю в кадре
«И так уж получилось, что создать тёплую, доверительную атмосферу на фотопрогулках мне помогают как раз рассказы об этом удивительной и прекрасном городе»
Завтра в 15:00
3 мая в 09:00
€261€290 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Очень понравилась и сама экскурсия, и фотографии, которые были сделаны. Несмотря на то, что до этого я была в Вене много раз, некоторые места открыла для себя. Большое спасибо!!!
  • Ф
    Фогель
    13 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    Экскурсовод Ольга прекрасно смогла поймать "вайб" нашей пары. Было интересно слушать. Не было нудных рассказов и дат. Было энергично, весело и позновательно! Спасибо Ольга!
  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
    За два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательная девушка Ольга сделала потрясающие
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    фото нашей семьи!! Она смогла увлечь и найти подход к каждому из нас! Огромная благодарность за эти моменты, и за памятные фото! От всей души рекомендую данную экскурсию

    За два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательнаяЗа два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательная

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Фотопрогулки»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская опера
  5. Венская ратуша
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Вены, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке