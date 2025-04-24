Фотопрогулка
до 5 чел.
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
«К тому же вас ждет незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Вена с фотографом
Увидеть центр города и сделать яркие снимки на фоне главного дворца, парка и музеев
«Городской парк — я покажу места, которые выбирает для фотосессий журнал Vogue»
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
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10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пройти по живописному маршруту, поговорить о городе и сохранить историю в кадре
«И так уж получилось, что создать тёплую, доверительную атмосферу на фотопрогулках мне помогают как раз рассказы об этом удивительной и прекрасном городе»
Завтра в 15:00
3 мая в 09:00
€261
€290 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 апреля 2025Очень понравилась и сама экскурсия, и фотографии, которые были сделаны. Несмотря на то, что до этого я была в Вене много раз, некоторые места открыла для себя. Большое спасибо!!!
- ФФогель13 февраля 2025Экскурсовод Ольга прекрасно смогла поймать "вайб" нашей пары. Было интересно слушать. Не было нудных рассказов и дат. Было энергично, весело и позновательно! Спасибо Ольга!
- ЮЮлия17 января 2025За два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательная девушка Ольга сделала потрясающие
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Вены, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке