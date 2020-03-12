477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места

Вы увидите главные достопримечательности Вены, с которых стоит начать знакомство с городом: самую красивую площадь — Альбертина-плац, дворец Хофбург, дом, в котором жил Моцарт, первое кафе города, церковь Миноритов, потрясающий воображение Собор св. Стефана, знаменитый отель «Захер», где придумали одноименный торт, и многое другое! Вы узнаете о тайнах и интригах королевского двора, не запутаетесь в Габсбургах, пройдете маршрутами художников и композиторов.

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух

На этой прогулке вы свернете с туристических троп в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы пройдем мимо Капуцинеркирхе и церкви Св. Франциска, напоминающей сказочный замок; поговорим о Вене, как музыкальной столице мира, обсудим курьезные истории создания известных музыкальных шедевров. Вы «поблуждаете» по средневековой части Вены, заглянете в ее дворики, раскроете ее тайны.

Полезные советы — в обоих маршрутах

Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.