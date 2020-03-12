477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей.

Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков.

Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
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У этой экскурсии477 отзывов
4.64
Ежедневная прогулка по Вене
Ежедневная прогулка по Вене

Что вас ожидает

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места
Вы увидите главные достопримечательности Вены, с которых стоит начать знакомство с городом: самую красивую площадь — Альбертина-плац, дворец Хофбург, дом, в котором жил Моцарт, первое кафе города, церковь Миноритов, потрясающий воображение Собор св. Стефана, знаменитый отель «Захер», где придумали одноименный торт, и многое другое! Вы узнаете о тайнах и интригах королевского двора, не запутаетесь в Габсбургах, пройдете маршрутами художников и композиторов.

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух
На этой прогулке вы свернете с туристических троп в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы пройдем мимо Капуцинеркирхе и церкви Св. Франциска, напоминающей сказочный замок; поговорим о Вене, как музыкальной столице мира, обсудим курьезные истории создания известных музыкальных шедевров. Вы «поблуждаете» по средневековой части Вены, заглянете в ее дворики, раскроете ее тайны.

Полезные советы — в обоих маршрутах
Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Вене
Ежедневная прогулка по Вене
Ежедневная прогулка по Вене
Ежедневная прогулка по Вене
Ежедневная прогулка по Вене

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Была на двух маршрутах- красном и синем. Оба прекрасны. Гиды действительно хороши, приводят интересные факты, доступно преподносят историю. Экскурсия без спешки, что позволяет насладиться ею. Хотелось также выразить особую благодарность за экскурсию "Гастрономическая Вена", которая прошла на высшем уровне. Безусловно всем советую ежедневную прогулку и гастрономическую. Они стоят того!!:)
10 марта 2020
Стоит посетить экскурсию.
Интересный маршрут
3 марта 2020
У нас была экскурсовод Лидия. Очень понравилась! Высокая, ее видно, голос громкий, всех собирала, смотрела, чтобы не отставали. Интересный материал, подача понятная, с юмором и набором знаний. Мы просто в восторге. Рекомендуем!
2 марта 2020
Это один из двух маршрутов (синий). Очень интересно, думаю, если во второй день добавить еще и "красный", то картинка будет еще более понятной.
29 февраля 2020
Большое спасибо Гиду Лидии. По совету экскурсантов из России попросились к ней в группу. Мы первый раз в Вене, Очень интересно, со знанием дела, захватывающая речь , грамотно, приятный слог. С удовольствием повторим тур и экскурс
28 февраля 2020
Замечательный экскурсовод Лидия. Которая очень интересно и эмоционально рассказала про великолепный город Вена. Были вмести на двух маршрутах , на красном и синем. Хоть с погодой не очень повезло , но экскурсии прошли на ура. Советую , очень интересные экскурсии. Спасибо.
28 февраля 2020
Очень знающий и заинтересованный своим делом гид, Лиза. Слушали с большим интересом. С удовольствием воспользовались ее услугами еще не раз.
25 февраля 2020
Очень понравилась веселая и интересная экскурсия по Вене, с прекрасным гидом Эллой!) спасибо! Всем советую именно её.
24 февраля 2020
на экскурсию ходил Папа и ему очень понравилось! ГИд с увлечением рассказывала о старом городе, жизни рижан и страны в целом. Папа был первый раз в городе и вернулся с экскурсии с интересными знаниями, которыми потом делился с нами
24 февраля 2020
Интересно. Не нудно. Зацепили много интересных мест
Гид отвечала на расспросы. Терпеливая. Были с детьми 12 и 9 лет.
Ещё 467 отзывов

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