477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам увидеть Вену под двумя разными углами.
Выберите красный маршрут, чтобы начать знакомство с главными символами города, или синий, чтобы окунуться в средневековую атмосферу узких читать дальшеуменьшить
улочек и тайных двориков.
Наши гиды поделятся не только историческими фактами, но и полезными советами о том, где попробовать лучшую местную кухню и какие сувениры стоит привезти домой. Эта экскурсия станет вашим первым шагом к пониманию истинного духа Вены
Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день (их календарь можно посмотреть в галерее). Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!
Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места
Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!
Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух
На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!
Карта и расписание маршрутов — в галерее.
Полезные советы — в обоих маршрутах
Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€40
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 625 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Тимур
Отличная экскурсия! Было очень много всего интересного. Однозначно рекомендую! 👍🏻
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Маркина
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана дала много советов по культурной программе, ресторанам, развлечениям. Однозначно советую.
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Ирина
Понравилось всё, с момента оформления заказа и до окончания экскурсии. Перед заказом можно задать все вопросы. Емкая экскурсия по прекрасному маршруту. Оптимальная продолжительность экскурсии для пешего формата.
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Тати
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
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Наталья
Экскурсоводом была Анастасия, очень понравилось, что Анастасия не только рассказывала, но и активно была в диалоге, можно было задать свои вопросы, помочь себе закрепить в памяти основные вехи и даты. читать дальшеуменьшить
Чувствовалось, что Анастасия обладает глубокими историческими знаниями. Мне особенно понравилось неформальное отношение к экскурсии, мы выбились из тайминга, но Анастасия не «бросила» рассказ, а довела до логического завершения, причем экскурсия не была перегружена в итоге. Большое спасибо! Вена прекрасна!
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Дмитрий
Анастасия провела для нас отличную экскурсию по Вене ("синий" маршрут). Экскурсия была насыщена (но не перегружена) интересными фактами и легендами из истории Вены и ее знаменитых жителей. Язык Анастасии простой, читать дальшеуменьшить
понятный и доступный. Время пролетела не заметно, хотя экскурсия продлилась дольше заявленных двух часов (это тоже плюс, конечно). Анастасия также прекрасно ориентируется в материале, ответила на все дополнительные вопросы и порекомендовала места, где можно вкусно поесть. В общем, всячески рекомендую!
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