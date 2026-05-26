477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам увидеть Вену под двумя разными углами.Выберите красный маршрут, чтобы начать знакомство с главными символами города, или синий, чтобы окунуться в средневековую атмосферу узких

улочек и тайных двориков. Наши гиды поделятся не только историческими фактами, но и полезными советами о том, где попробовать лучшую местную кухню и какие сувениры стоит привезти домой. Эта экскурсия станет вашим первым шагом к пониманию истинного духа Вены

Описание экскурсии

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день (их календарь можно посмотреть в галерее). Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места

Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух

На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Полезные советы — в обоих маршрутах

Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.

Организационные детали