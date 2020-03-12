477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день. Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!
Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места
Вы увидите главные достопримечательности Вены, с которых стоит начать знакомство с городом: самую красивую площадь — Альбертина-плац, дворец Хофбург, дом, в котором жил Моцарт, первое кафе города, церковь Миноритов, потрясающий воображение Собор св. Стефана, знаменитый отель «Захер», где придумали одноименный торт, и многое другое! Вы узнаете о тайнах и интригах королевского двора, не запутаетесь в Габсбургах, пройдете маршрутами художников и композиторов.
Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух
На этой прогулке вы свернете с туристических троп в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы пройдем мимо Капуцинеркирхе и церкви Св. Франциска, напоминающей сказочный замок; поговорим о Вене, как музыкальной столице мира, обсудим курьезные истории создания известных музыкальных шедевров. Вы «поблуждаете» по средневековой части Вены, заглянете в ее дворики, раскроете ее тайны.
Полезные советы — в обоих маршрутах
Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.
• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
• Экскурсия проводится без наушников
• Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!