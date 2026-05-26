477 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Свидание с Веной каждый день

Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам увидеть Вену под двумя разными углами.

Выберите красный маршрут, чтобы начать знакомство с главными символами города, или синий, чтобы окунуться в средневековую атмосферу узких
читать дальшеуменьшить

улочек и тайных двориков.

Наши гиды поделятся не только историческими фактами, но и полезными советами о том, где попробовать лучшую местную кухню и какие сувениры стоит привезти домой. Эта экскурсия станет вашим первым шагом к пониманию истинного духа Вены

4.9
625 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎵 Музыкальная Вена
  • 🍰 Кулинарные открытия
  • 🛍️ Лучшие места для шоппинга
  • 🗺️ Полезные советы от местных
Свидание с Веной каждый день
Свидание с Веной каждый день
Свидание с Веной каждый день

Что можно увидеть

  • Альбертина-плац
  • Дворец Хофбург
  • Дом Моцарта
  • Церковь Миноритов
  • Собор св. Стефана
  • Отель Захер
  • Капуцинеркирхе
  • Церковь Св. Франциска

Описание экскурсии

Мы проводим экскурсию по 2 насыщенным маршрутам, которые чередуются через день (их календарь можно посмотреть в галерее). Это две интересные и абсолютно разные истории о Вене. Красный маршрут идеален для первой прогулки по городу, синий — это «второе свидание». А вместе они помогут сложить объемное представление об австрийской столице!

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места

Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух

На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Полезные советы — в обоих маршрутах

Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Вене, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 625 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
507
4
67
3
21
2
22
1
8
Тимур
Отличная экскурсия! Было очень много всего интересного. Однозначно рекомендую! 👍🏻
Отличная экскурсия! Было очень много всего интересного. Однозначно рекомендую! 👍🏻
Отличная экскурсия! Было очень много всего интересного. Однозначно рекомендую! 👍🏻
Отличная экскурсия! Было очень много всего интересного. Однозначно рекомендую! 👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Маркина
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана дала много советов по культурной программе, ресторанам, развлечениям. Однозначно советую.
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана
Организовано все прекрасно и четко, советую. После экскурсии стало намного легче ориентироваться в Вене. Гид Светлана
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Понравилось всё, с момента оформления заказа и до окончания экскурсии. Перед заказом можно задать все вопросы. Емкая экскурсия по прекрасному маршруту. Оптимальная продолжительность экскурсии для пешего формата.
Понравилось всё, с момента оформления заказа и до окончания экскурсии. Перед заказом можно задать все вопросы.
Понравилось всё, с момента оформления заказа и до окончания экскурсии. Перед заказом можно задать все вопросы.
Понравилось всё, с момента оформления заказа и до окончания экскурсии. Перед заказом можно задать все вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
Тати
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
Прекрасная экскурсия, проводила девушка Анастасия!!! Было круто, синий маршрут очень понравился))) обязательно сходим на красный!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсоводом была Анастасия, очень понравилось, что Анастасия не только рассказывала, но и активно была в диалоге, можно было задать свои вопросы, помочь себе закрепить в памяти основные вехи и даты.
читать дальшеуменьшить

Чувствовалось, что Анастасия обладает глубокими историческими знаниями. Мне особенно понравилось неформальное отношение к экскурсии, мы выбились из тайминга, но Анастасия не «бросила» рассказ, а довела до логического завершения, причем экскурсия не была перегружена в итоге. Большое спасибо! Вена прекрасна!

Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Анастасия провела для нас отличную экскурсию по Вене ("синий" маршрут). Экскурсия была насыщена (но не перегружена) интересными фактами и легендами из истории Вены и ее знаменитых жителей. Язык Анастасии простой,
читать дальшеуменьшить

понятный и доступный. Время пролетела не заметно, хотя экскурсия продлилась дольше заявленных двух часов (это тоже плюс, конечно). Анастасия также прекрасно ориентируется в материале, ответила на все дополнительные вопросы и порекомендовала места, где можно вкусно поесть. В общем, всячески рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии на «Свидание с Веной каждый день»

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
431 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Вена для новичков: от Дуная до собора
На машине
2.5 часа
-
25%
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Вена для новичков: от Дуная до собора
Познакомьтесь с Веной за несколько часов: от исторических памятников до современных зданий. Легенды, факты и великолепные виды ждут вас
Завтра в 08:30
10 авг в 20:30
от €173€230 за всё до 3 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 9 чел.
О Вене с любовью
Пешая
1.5 часа
150 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
О Вене с любовью
Погрузитесь в атмосферу Вены: истории, анекдоты, площади и уютные улицы. Узнайте о менталитете жителей и полюбите город навсегда
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене
€40 за человека