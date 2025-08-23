Прогуляйтесь по уютным уголкам Вены в сопровождении местного эксперта.
Познакомьтесь с секретами традиционной венской кухни и попробуйте знаковые блюда: брецель, вурст, венский шницель, гуляш и знаменитый десерт кайзершмаррн.
Описание экскурсииПрогулка с экспертом по венским деликатесам Отправляйтесь на прогулку по Вене в сопровождении местного гида, который расскажет вам о любопытных фактах и тайнах традиционных венских блюд. Знакомство с кухней Вены Вы попробуете брецель — свежий, хрустящий и мягкий одновременно хлеб, а также вурст — венские колбаски, признанные ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Классика венской кухни Дегустация продолжится венским шницелем, гуляшем — острой версией восточноевропейского супа, и местным десертом кайзершмаррн — сладким блюдом с забавной историей. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Не допускается: багаж или большие сумки, домашние животные (кроме собак-поводырей).
- Для проведения экскурсии требуется минимум 2 человека, максимум — 12 участников.
- Дети до 5 лет могут посещать экскурсию бесплатно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- 4 остановки для еды
- 1 алкогольный напиток
- Вода
Что не входит в цену
- Трансфер
- Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
6969+JW9 Вена, Австрия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
23 авг 2025
Анна — отличный гид, прекрасно говорит по-английски и легко воспринимается. Еда была вкусной и в большом количестве
Т
Тимофей
9 мар 2025
Просто невероятный тур! Еда просто отличная, обязательно приходите голодными, потому что потом будете сыты до отвала! Глубокие знания и продуманность об истории и культуре блюд делают этот тур заслуженно 10 из 10.
М
Мелания
18 мар 2024
Очень вкусная еда из местных и известных ресторанов. Можно немного узнать, немного выпить и много вкусно поесть! Наш гид был очень доброжелательным и помогал с советами для остатка времени в Вене.
