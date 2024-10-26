8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру»
3 ноя в 08:30
4 ноя в 08:30
€585 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость)»
5 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вена и вино
Прогулка в венские виноградники
«Дегустация вина и заказ блюд в стоимость экскурсии не входят и оплачивается отдельно»
3 ноя в 12:00
7 ноя в 15:00
€182 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia26 октября 2024Прекрасная экскурсия для начала знакомства с Веной и Австрией в целом. Лилия увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы, возникающие по ходу экскурсии, не упуская при этом основную линию повествования, предусмотренную планом экскурсии.
- ССергей11 октября 2024Гид Евгения умница. Владимир водитель авто водит идеально. Знание истории и материала заметно. На любителя маршрут экскурсии. Имеет место быть, но по нашему мнению не в первом списке.
- ССветлана29 сентября 2024Нам конечно не повезло с погодой, был дождь, но Лилия провела прекрасную экскурсию и познакомила нас с историческими событиями Вены.
- ААнжела18 августа 2024Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое
- ООльга6 августа 2024Благодарю Евгению и Владимира за приятный день, лёгкий и непринужденный рассказ, небанальные виды)). Евгения талантливый рассказчик. Обещанные 20% информации запомнила точно:)) Если вы хотите контраст со столицей, яркие впечатления, то Вам точно сюда. Аисты и церкви великолепны!
- DDiana8 марта 2024Прекрасная экскурсия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 585. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 80 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь