Дегустации на экскурсиях в Вене – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
«Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру»
3 ноя в 08:30
4 ноя в 08:30
585 за человека
Почувствовать себя венцем
Пешая
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
«Мои рассказы будут сопровождаться дегустацией имперских деликатесов (включено в стоимость)»
5 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вена и вино
Пешая
13 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вена и вино
Прогулка в венские виноградники
«Дегустация вина и заказ блюд в стоимость экскурсии не входят и оплачивается отдельно»
3 ноя в 12:00
7 ноя в 15:00
182 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    26 октября 2024
    Почувствовать себя венцем
    Прекрасная экскурсия для начала знакомства с Веной и Австрией в целом. Лилия увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы, возникающие по ходу экскурсии, не упуская при этом основную линию повествования, предусмотренную планом экскурсии.
  • С
    Сергей
    11 октября 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Гид Евгения умница. Владимир водитель авто водит идеально. Знание истории и материала заметно. На любителя маршрут экскурсии. Имеет место быть, но по нашему мнению не в первом списке.
  • С
    Светлана
    29 сентября 2024
    Почувствовать себя венцем
    Нам конечно не повезло с погодой, был дождь, но Лилия провела прекрасную экскурсию и познакомила нас с историческими событиями Вены.
    читать дальше

    Мы даже не заметили как пролетело время. Лилия замечательный гид. Но как гастрономическая экскуссия, мы разочарованы, так как "кофе-паузу в одном из лучших венских кафе" (было в описание), не было.

  • А
    Анжела
    18 августа 2024
    Почувствовать себя венцем
    Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила по городу. Мы многое
    читать дальше

    посмотрели и услышали. Очень рекомендую и тем, кто первый раз в Вене а также, тем кто хочет получить более глубокую историческую информацию.

    Несмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатилаНесмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатилаНесмотря на проливной дождь Лилия смогла провести прекрасную экскурсию. Любезно подъехала на своём автомобиле и прокатила
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Благодарю Евгению и Владимира за приятный день, лёгкий и непринужденный рассказ, небанальные виды)). Евгения талантливый рассказчик. Обещанные 20% информации запомнила точно:)) Если вы хотите контраст со столицей, яркие впечатления, то Вам точно сюда. Аисты и церкви великолепны!
    Благодарю Евгению и Владимира за приятный день, лёгкий и непринужденный рассказ, небанальные виды)). Евгения талантливый рассказчик
  • D
    Diana
    8 марта 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Прекрасная экскурсия!!!
    Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!Прекрасная экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
  2. Почувствовать себя венцем
  3. Вена и вино
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Исторический музей
  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 585. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 80 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам