читать дальше Мы даже не заметили как пролетело время. Лилия замечательный гид. Но как гастрономическая экскуссия, мы разочарованы, так как "кофе-паузу в одном из лучших венских кафе" (было в описание), не было.

Нам конечно не повезло с погодой, был дождь, но Лилия провела прекрасную экскурсию и познакомила нас с историческими событиями Вены.