Сюзана — ваш гид в Вене

Провела экскурсии для 3202 туристов

Всегда спрашивают: почему стоит обратиться именно ко мне? Отвечаю: я прекрасно владею историей города и передаю материал в легкой форме; я люблю Вену и помогу полюбить этот город вам; я ценю каждого и делаю скидки постоянным клиентам. Вы обращаетесь ко мне не только за экскурсией — вы обращаетесь за эмоциями, которые получите в процессе самой встречи. И они будут незабываемыми!

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