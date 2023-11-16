Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Предвкушение главного зимнего праздника наполняет улицы Вены атмосферой волшебства. Всюду витают тёплые ароматы специй, выпечки и горячего вина.
Мы пройдёмся по лучшим рождественским ярмаркам, попробуем традиционные угощения, заглянем в церковь и посмотрим на вертеп. Непременно поговорим о старинных венских традициях и вспомним главных персонажей Рождества.
Мы пройдёмся по лучшим рождественским ярмаркам, попробуем традиционные угощения, заглянем в церковь и посмотрим на вертеп. Непременно поговорим о старинных венских традициях и вспомним главных персонажей Рождества.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку с древней площади ам Хоф, где окунёмся в прошлое рождественских ярмарок Австрии. Вы узнаете, почему среди аристократок 19 века была очень популярна худоба.
- Посетим рождественский рынок на улице Фрауэнгассе и насладимся блюдами австрийской кухни. Я расскажу о знаменитом десерте кайзершмаррн и объясню смысл венской традиции — срезать яблоневые ветки в декабре.
- Заглянем в церковь миноритов, где посмотрим на копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и впечатляющий рождественский вертеп.
- Пройдём через парк к самому большому праздничному рынку возле Ратуши. Поговорим о том, кто такой Святой Николай и почему все дети боятся Крампуса. Вы рассмотрите традиционные украшения венских домов, узнаете кое-что интересное о рождественском венке и поймёте, почему на нём зажигают 4 свечи.
- Если у вас останутся силы и желание, мы отправимся к ярмарке университета Вены, где оценим глинтвейн и разнообразные австрийские деликатесы. Наш путь будет лежать через австрийскую федеральную тюрьму — о ней у меня тоже найдутся интересные рассказы.
Организационные детали
Некоторые рынки начинают работать с 14:00, поэтому рекомендуется планировать экскурсии во второй половине дня. Если вы заказываете экскурсию утром, возможны изменения в маршруте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади ам Хоф
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзана — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 3202 туристов
Всегда спрашивают: почему стоит обратиться именно ко мне? Отвечаю: я прекрасно владею историей города и передаю материал в легкой форме; я люблю Вену и помогу полюбить этот город вам; я ценю каждого и делаю скидки постоянным клиентам. Вы обращаетесь ко мне не только за экскурсией — вы обращаетесь за эмоциями, которые получите в процессе самой встречи. И они будут незабываемыми!
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