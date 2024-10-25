Н Наталья

Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническую и мыслительную», за «невозможность существования алгоритмового мышления без физического компонента», за «волшебную силу искусства» и за многие другие позитивные и важные тезисы!