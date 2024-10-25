Галерея Альбертина – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Альбертина» в Вене на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Искусство модернизма в галерее Альбертина
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
23 дек в 12:00
27 дек в 10:30
280 за всё до 4 чел.
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Начало: Augustinerbastei, 1, Вена
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Билеты на выставки Альбертины
Пешая
1 час
Билеты
Билеты на выставки Альбертины
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Вена, Австрия
23 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 19.90 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническую и мыслительную», за «невозможность существования алгоритмового мышления без физического компонента», за «волшебную силу искусства» и за многие другие позитивные и важные тезисы!
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническуюЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническую
  • А
    Андрей
    16 марта 2023
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Всегда удовольствие общаться с профессионалом, влюблённой в свой предмет и глубоко его чувствующей, наши наилучшие рекомендации для Юлии!
  • V
    Vadim
    21 декабря 2019
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Юлия профессионал и очень обаятельная женщина. Мы очень довольны и получили яркие впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Галерея Альбертина»

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Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Галерея Альбертина" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 280. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Галерея Альбертина», 5 ⭐ отзывов, цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль