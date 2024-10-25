2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
23 дек в 12:00
27 дек в 10:30
€280 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Начало: Augustinerbastei, 1, Вена
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
1 час
Билеты
Билеты на выставки Альбертины
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Вена, Австрия
23 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от €19.90 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 октября 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Юлии за возможность «наслаждаться моментом, а не бороться», за «революцию техническую и мыслительную», за «невозможность существования алгоритмового мышления без физического компонента», за «волшебную силу искусства» и за многие другие позитивные и важные тезисы!
- ААндрей16 марта 2023Всегда удовольствие общаться с профессионалом, влюблённой в свой предмет и глубоко его чувствующей, наши наилучшие рекомендации для Юлии!
- VVadim21 декабря 2019Юлия профессионал и очень обаятельная женщина. Мы очень довольны и получили яркие впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Галерея Альбертина»
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