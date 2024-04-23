Галереи в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Галереи» в Вене на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В группе по Галерее Бельведер
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
«Вы пройдёте по залам галереи и увидите произведения разных эпох — от Средневековья до современности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
«Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы совершенно не понимаете почему, то прогулка по галерее Альбертина — для вас»
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
280 за всё до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
420 за всё до 4 чел.
Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна
Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
«На экскурсии по галерее Альбертина мы:»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    23 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    29 марта 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
    читать дальше

    датами и сложными для понимания определениями и в тоже время было много интересных фактов не только из жизни художников, но и об Австрии начала 20 в. На экскурсии были с мужем вдвоем, он любит музеи, но не живопись и ему тоже понравилось 😊. поэтому могу порекомендовать - смело ведите мужей и детей навстречу с искусством в сопровождении Натальи.

  • А
    Андрей
    16 марта 2023
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Всегда удовольствие общаться с профессионалом, влюблённой в свой предмет и глубоко его чувствующей, наши наилучшие рекомендации для Юлии!
  • V
    Vadim
    21 декабря 2019
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Юлия профессионал и очень обаятельная женщина. Мы очень довольны и получили яркие впечатления.
  • А
    Анна
    26 ноября 2019
    Искусство модернизма в галерее Альбертина
    Отличный выбор!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В группе по Галерее Бельведер
  2. Искусство модернизма в галерее Альбертина
  3. Современное искусство в Вене
  4. Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Галереи" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 420. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Галереи», 13 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам