1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
«Вы пройдёте по залам галереи и увидите произведения разных эпох — от Средневековья до современности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
«Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы совершенно не понимаете почему, то прогулка по галерее Альбертина — для вас»
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Альбертина и новая выставка Роя Лихтенштейна
Начало: Albertinapl. 1, 1010 Wien, Австрия
«На экскурсии по галерее Альбертина мы:»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна23 апреля 2024Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
- ЕЕлена5 апреля 2024Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
- ААнна29 марта 2024От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
- ААндрей16 марта 2023Всегда удовольствие общаться с профессионалом, влюблённой в свой предмет и глубоко его чувствующей, наши наилучшие рекомендации для Юлии!
- VVadim21 декабря 2019Юлия профессионал и очень обаятельная женщина. Мы очень довольны и получили яркие впечатления.
- ААнна26 ноября 2019Отличный выбор!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Галереи»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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