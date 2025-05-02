Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в Художественно-исторический музей Вены. Искусствоведческой блиц – это экскурсия по всем ценным шедеврам музея.



Вы узнаете секреты не только художественного феномена знаменитых авторов, но и разберете картины в смысловом контексте.



Что делали люди в старые времена? Они не только наслаждались работами, но и определяли скрытый смысл картин, что я вам и предлагаю сделать на экскурсии. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Венский художественно-исторический музей содержит такое колоссальное количество шедевров, что даже интернет не покажет вам те картины, которые помимо шедевров являются художественной ценностью в истории изобразительного искусства. В музее представлены не только картины, но есть огромная коллекция малого изящного искусства, которая является не менее ценной. Превосходная коллекция северного возрождения, ранние нидерландские живописцы Ян Ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг или ван дер Гус, идеи пантеизма и многое другое. Вы получите представление не только в контексте представителей конкретной школы, но и возможность проследить историю развития живописи. Рассматривая шедевры гениальных живописцев, в частности Дюрера, мы знакомимся не только с художником, его творчеством, но и Габсбургами в лице Альбрехта Дюрера. Говорим не только о его идеях, новаторствах или учениях, затрагивая конечно и биографичные аспекты, но и рассматриваем связь между школами. Очень часто, к сожалению, дунайская школа с гениальным мастерами на фоне этого Великого художника остается незаметной, что очень обидно. И это только один из примеров, когда можно упустить ценные произведения музея. Венцом венской картинной галереи является самое большое собрание работ Питера Брейгеля старшего. Она не просто поражает, но и раскрывает в своем художественном аспекте целый эпохальный пласт.

