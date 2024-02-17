Вена — кладезь увлекательных историй, ожидающих своего открытия. Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате. На комфортабельном минибусе проедем по историческому центру, сделаем остановки для фото и краткого обзора знаковых мест — Рингштрассе, Ратуши, Парламента, университета, дома Хундертвассера и Бельведера. А ещё я поделюсь идеями, что посетить, куда сходить на шоппинг или обед.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, не потратив много сил и времени. В небольшой группе вы отправитесь в автопутешествие по кольцевой дороге Ринг. Я покажу Вену во всём её многообразии — старую и новую. На нашем пути будут как главные здания Старого города, — Опера, художественные музеи, Ратуша, Парламент, университет, дом художника Хундертвассера — так и современные небоскрёбы, самое высокое здание города и широкий голубой Дунай.

Вы узнаете:

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Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минибусе вместимостью до 8 человек.