По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
Групповая экскурсия в Вене

Восхититься симфонией архитектуры и культуры в поездке по «столице музыки»

Вена — кладезь увлекательных историй, ожидающих своего открытия. Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате.

На комфортабельном минибусе проедем по историческому центру, сделаем остановки для фото и краткого обзора знаковых мест — Рингштрассе, Ратуши, Парламента, университета, дома Хундертвассера и Бельведера. А ещё я поделюсь идеями, что посетить, куда сходить на шоппинг или обед.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
21
фев
24
фев
25
фев
28
фев
2
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, не потратив много сил и времени. В небольшой группе вы отправитесь в автопутешествие по кольцевой дороге Ринг. Я покажу Вену во всём её многообразии — старую и новую. На нашем пути будут как главные здания Старого города, — Опера, художественные музеи, Ратуша, Парламент, университет, дом художника Хундертвассера — так и современные небоскрёбы, самое высокое здание города и широкий голубой Дунай.

Вы узнаете:

  • сколько Дунаев в Вене
  • почему мостов в Вене больше, чем в Венеции
  • за что императора Франца Иосифа обожают все австрийцы
  • где мечтает иметь дачу каждый столичный житель
  • какое здание самое яркое в городе
  • где находится строение, чей цвет есть у вас в кошельке

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минибусе вместимостью до 8 человек.

в среду и воскресенье в 10:00, в субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Альбертины
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 10:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеВенская ратушаПопулярные местаБельведерПарламентСтарый городДом ХундертвассераВенская операСамое главноеМузыкальные

Похожие туры из Вены

Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
79 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Откройте для себя Вену: знаковые достопримечательности, увлекательные истории и культурные сокровища
Сегодня
Завтра
20 фев
21 фев
150 за всё до 6 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Вена впервые»: история и культура
Откройте для себя красоту Вены с эксклюзивным гидом. Исторические достопримечательности и секреты столицы ждут вас
на Albrtinaplatz
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
150 за всё до 10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
288 отзывов
История Вены: живые рассказы, без скучных дат и фактов
Погрузитесь в увлекательный мир Вены, где каждый уголок скрывает неожиданные истории и курьезы
около входа в собор святого Стефана
Завтра
19 фев
20 фев
21 фев
160144 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM