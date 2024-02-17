Восхититься симфонией архитектуры и культуры в поездке по «столице музыки»
Вена — кладезь увлекательных историй, ожидающих своего открытия. Чтобы вы успели как следует изучить город, я проведу обзорную экскурсию в авто-пешеходном формате.
На комфортабельном минибусе проедем по историческому центру, сделаем остановки для фото и краткого обзора знаковых мест — Рингштрассе, Ратуши, Парламента, университета, дома Хундертвассера и Бельведера. А ещё я поделюсь идеями, что посетить, куда сходить на шоппинг или обед.
На комфортабельном минибусе проедем по историческому центру, сделаем остановки для фото и краткого обзора знаковых мест — Рингштрассе, Ратуши, Парламента, университета, дома Хундертвассера и Бельведера. А ещё я поделюсь идеями, что посетить, куда сходить на шоппинг или обед.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
21
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
28
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, не потратив много сил и времени. В небольшой группе вы отправитесь в автопутешествие по кольцевой дороге Ринг. Я покажу Вену во всём её многообразии — старую и новую. На нашем пути будут как главные здания Старого города, — Опера, художественные музеи, Ратуша, Парламент, университет, дом художника Хундертвассера — так и современные небоскрёбы, самое высокое здание города и широкий голубой Дунай.
Вы узнаете:
- сколько Дунаев в Вене
- почему мостов в Вене больше, чем в Венеции
- за что императора Франца Иосифа обожают все австрийцы
- где мечтает иметь дачу каждый столичный житель
- какое здание самое яркое в городе
- где находится строение, чей цвет есть у вас в кошельке
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минибусе вместимостью до 8 человек.
в среду и воскресенье в 10:00, в субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Альбертины
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 10:00, в субботу в 14:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Вене
Провёл экскурсии для 1006 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, и я влюблена в Вену уже 10 лет. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
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