Я начинаю экскурсию ровно в 15:15 каждый день для всех желающих.
Мой авторский маршрут специально построен, чтобы всё успеть, но при этом не дать вам заскучать или устать.
Вы увидите самые главные места, узнаете самые важные факты и самое главное – начнёте самостоятельно ориентироваться в Вене.
Экскурсия проходит поочерёдно по двум маршрутам: первый — по самым интересным достопримечательностям центра Вены, второй — по необычным местам столицы Австрии.
Мой авторский маршрут специально построен, чтобы всё успеть, но при этом не дать вам заскучать или устать.
Вы увидите самые главные места, узнаете самые важные факты и самое главное – начнёте самостоятельно ориентироваться в Вене.
Экскурсия проходит поочерёдно по двум маршрутам: первый — по самым интересным достопримечательностям центра Вены, второй — по необычным местам столицы Австрии.
Ближайшие даты:
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Красный маршрут - взрослые (12+)
|€25
|Красный маршрут - дети (до 12 лет)
|€0
|Синий маршрут - взрослые (12+)
|€25
|Синий маршрут - дети (до 12 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Красный маршрут:
- Площадь Альбертина
- Швейцарские ворота
- Площадь Героев
- Дворец Лихтенштейнов
- Отель Захер
- Церковь Августинцев
- Национальная библиотека
- Музей Сиси
- Внутренний двор Хофбурга с памятником Францу I
- Синий маршрут:
- Капуцинеркирхе
- Дома Гайдена и Моцарта
- «Кровавая улица»
- Площадь Хоэр Маркт
Описание
Обзорная экскурсия по Вене в 15.15 - это ежедневная пешеходная экскурсия, которая прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом! Приходите к нам, как только приедете в столицу Австрии! Вы увидите не только самые известные достопримечательности города, но и скрытые от глаз обычных туристов места – свидетелей неповторимых судеб, курьёзов и ярких событий. Вы ощутите влияние истории на современную жизнь города – и многие вещи станут для вас понятными и ещё более завораживающими! Маршрут включает множество удобных остановок, коротких и неспешных переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Время на экскурсии летит незаметно! Мы пройдём теми переулками, двориками, парками и садами, по которым ходили вальяжные императоры, решая судьбы человечества. Ступим на те дороги, по которым прогуливались пока ещё малоизвестные композиторы, додумывая свои симфонии и вальсы. Пройдемся по местам, где проводили время уже получившие мировое признание художники, после того как их творческий стиль стал эталоном в искусстве. Увидим дома, где работали великие учёные, пытаясь разобраться и обосновать свои теории, например, в области психоанализа. У нас два маршрута - Красный и Синий, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в фотографиях к экскурсии. Экскурсия состоится при любом количестве участников. Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр. Для детей до 12 лет бесплатно.
Через день в 15:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и прочее)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4Завершение: Stephansplatz
- Когда и сколько длится?
- Когда: Через день в 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 376 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
19 янв 2024
D
Daniyar
4 янв 2024
А
Андрей
28 дек 2023
Очень великолепная обзорная экскурсия. Экскурсовод Светлана мастер своего дела, расказ был настолько увлекательным, что почти погрузил в историю Вены. Знает очень много интересных фактов, сразу видно умного и эрудированого человека. Спасибо огромное от нашей семьи за экскурсию. Очень надеемся на встречу весной.
Д
Диана
26 окт 2023
Все было хорошо. Гид подробно отвечала на наши вопросы. Профессионал в своём деле. Спасибо!
M
Marina
25 окт 2023
Спасибо, первое впечатление о Вене,много интересных фактов.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены
Похожие туры из Вены
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
возле станции метро Schottentor
11 мар
13 мар
14 мар
15 мар
от 130€117 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены: живые рассказы, без скучных дат и фактов
Погрузитесь в увлекательный мир Вены, где каждый уголок скрывает неожиданные истории и курьезы
около входа в собор святого Стефана
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Откройте для себя Вену: знаковые достопримечательности, увлекательные истории и культурные сокровища
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
€150 за всё до 6 чел.