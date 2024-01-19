Я начинаю экскурсию ровно в 15:15 каждый день для всех желающих. Мой авторский маршрут специально построен, чтобы всё успеть, но при этом не дать вам заскучать или устать. Вы увидите самые главные места, узнаете самые важные факты и самое главное – начнёте самостоятельно ориентироваться в Вене. Экскурсия проходит поочерёдно по двум маршрутам: первый — по самым интересным достопримечательностям центра Вены, второй — по необычным местам столицы Австрии.

Описание

Обзорная экскурсия по Вене в 15.15 - это ежедневная пешеходная экскурсия, которая прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом! Приходите к нам, как только приедете в столицу Австрии! Вы увидите не только самые известные достопримечательности города, но и скрытые от глаз обычных туристов места – свидетелей неповторимых судеб, курьёзов и ярких событий. Вы ощутите влияние истории на современную жизнь города – и многие вещи станут для вас понятными и ещё более завораживающими! Маршрут включает множество удобных остановок, коротких и неспешных переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Время на экскурсии летит незаметно! Мы пройдём теми переулками, двориками, парками и садами, по которым ходили вальяжные императоры, решая судьбы человечества. Ступим на те дороги, по которым прогуливались пока ещё малоизвестные композиторы, додумывая свои симфонии и вальсы. Пройдемся по местам, где проводили время уже получившие мировое признание художники, после того как их творческий стиль стал эталоном в искусстве. Увидим дома, где работали великие учёные, пытаясь разобраться и обосновать свои теории, например, в области психоанализа. У нас два маршрута - Красный и Синий, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в фотографиях к экскурсии. Экскурсия состоится при любом количестве участников. Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр. Для детей до 12 лет бесплатно.