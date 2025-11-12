«Поцелуй» — бесспортно, самая известная работа Климта, и нравится он вам или нет, избежать его в Вене нельзя. Но как именно эта картина стала и главным шедевром художника, и символом Вены, и визуальным образом, который узнаётся повсеместно? Возможно, вы чувствуете ответ сердцем — на экскурсии вы углубите восприятие и поймёте причины такой популярности «Поцелуя».

Аудиенция у Климта в Галерее Бельведер

Каждый год больше миллиона зрителей приходит во дворец Бельведер, чтобы вживую увидеть «Поцелуй» Густава Климта. Кому-то такая популярность представляется туристическим хайпом или умелым маркетингом музейщиков. В этой арт-программе я покажу вам сложность и разнообразие факторов, которые привели к феномену золотого полотна.

Мы поговорим на темы вокруг одной картины — так, экскурсия будет сфокусированной и более простой для восприятия.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому близок формат case study — когда на примере одного произведения можно воссоздать сложную картину общественных процессов в определённой культуре.

И тем, кто любит Климта; и тем, кто относится к нему более чем прохладно. Даже если Климт «не ваш» художник, на примере «Поцелуя» вы увидите, какие процессы влияют и на создание любого произведения искусства, и на его восприятие. Если вы любите картины Климта, то углубите понимание его творчества.

