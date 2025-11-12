Мои заказы

Как и почему «Поцелуй» Климта стал известным на весь мир

Разобраться в феномене одной картины на авторской арт-экскурсии в Бельведере
«Поцелуй» — бесспортно, самая известная работа Климта, и нравится он вам или нет, избежать его в Вене нельзя.

Но как именно эта картина стала и главным шедевром художника, и символом Вены, и визуальным образом, который узнаётся повсеместно? Возможно, вы чувствуете ответ сердцем — на экскурсии вы углубите восприятие и поймёте причины такой популярности «Поцелуя».
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Аудиенция у Климта в Галерее Бельведер

Каждый год больше миллиона зрителей приходит во дворец Бельведер, чтобы вживую увидеть «Поцелуй» Густава Климта. Кому-то такая популярность представляется туристическим хайпом или умелым маркетингом музейщиков. В этой арт-программе я покажу вам сложность и разнообразие факторов, которые привели к феномену золотого полотна.

Мы поговорим на темы вокруг одной картины — так, экскурсия будет сфокусированной и более простой для восприятия.

  • Дань художественной традиции. Заглянем в собрание средневековой живописи: здесь на фоне разных картин я подсвечу те элементы традиционного языка искусства, которые Климт и сохранил, и интерпретировал в новом ключе
  • Интеграция научного знания в произведения. Вы услышите, какое влияние на творчество художника оказал научно-культурный контекст времени и интерес к медицине
  • Запрос времени. Вы поймёте, как социальные явления влияют на художественные сюжеты и композиции; как старое получает новую трактовку
  • Личность и биография художника. Можно ли в «Поцелуе» увидеть откровения Климта о его жизни? Я расскажу о фактах и мифах.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому близок формат case study — когда на примере одного произведения можно воссоздать сложную картину общественных процессов в определённой культуре.

И тем, кто любит Климта; и тем, кто относится к нему более чем прохладно. Даже если Климт «не ваш» художник, на примере «Поцелуя» вы увидите, какие процессы влияют и на создание любого произведения искусства, и на его восприятие. Если вы любите картины Климта, то углубите понимание его творчества.

Организационные детали

  • Билеты в Бельведер стоит покупать заранее, они оплачиваются дополнительно (€ 20 с человека, до 19 лет бесплатно). Я с удовольствием куплю для вас билеты без комиссии и предоплаты — просто напишите мне сообщение, указав состав вашей группы (взрослые, дети, студенты или 65+)
  • Рекомендую эту программу взрослым и детям старше 12 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 696 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?

Входит в следующие категории Вены

