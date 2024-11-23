3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Углубленная экскурсия по центру, продолжительность 3,5 часа
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
«Авторская экскурсия, включает в себя много различных оттенков, в зависимости от Ваших пожеланий и интересов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Наследие императоров
Начало: Stephansplatz
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Леопольда - оазис для любителей искусства
Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien
«Наибольший интерес вызывают прекрасно выполненные портреты, в том числе и авторские»
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
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