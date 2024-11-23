Авторские экскурсии от местных гидов Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Вене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Углубленная экскурсия по центру, продолжительность 3,5 часа
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Углубленная экскурсия по центру, продолжительность 3,5 часа
Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора
«Авторская экскурсия, включает в себя много различных оттенков, в зависимости от Ваших пожеланий и интересов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 7 чел.
Наследие императоров
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Наследие императоров
Начало: Stephansplatz
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Музей Леопольда - оазис для любителей искусства
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей Леопольда - оазис для любителей искусства
Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien
«Наибольший интерес вызывают прекрасно выполненные портреты, в том числе и авторские»
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
195 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Углубленная экскурсия по центру, продолжительность 3,5 часа
  2. Наследие императоров
  3. Музей Леопольда - оазис для любителей искусства
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Исторический музей
  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 195.
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Авторские», цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам