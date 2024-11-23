Найдено 3 экскурсии в категории « Авторские » в Вене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 7 чел. Углубленная экскурсия по центру, продолжительность 3,5 часа Начало: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, у эскалатора «Авторская экскурсия, включает в себя много различных оттенков, в зависимости от Ваших пожеланий и интересов» € 130 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Наследие императоров Начало: Stephansplatz € 195 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Музей Леопольда - оазис для любителей искусства Начало: Museumsplatz 1, 1070 Wien «Наибольший интерес вызывают прекрасно выполненные портреты, в том числе и авторские» € 195 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Вены

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Авторские»

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