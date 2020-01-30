25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными достопримечательностями столицы на авто-пешеходной экскурсии

Валерий
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Валерий – представитель гидов
Вы погрузитесь в романтическую атмосферу Вены, порожденную богатой историей легендарных династий, музыкой Моцарта и Штрауса, изящной архитектурой старинных дворцов и соборов.

Возле резиденции Хофбург услышите о знаменитых австрийских правителях; узнаете, как Венская опера обрела мировую известность, и на площади Марии Терезии рассмотрите черты итальянского Возрождения в облике роскошных музеев.

А также прогуляетесь по «Версалю в миниатюре» — парку Бельведер; оцените величественную Ратушу — национальный символ Австрии — и познакомитесь с концепцией «экологического дома» на примере яркого строения Хундертвассера.
46 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
4.32
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!

Что вас ожидает

Рингштрассе — «витрина» визитных карточек Вены
Проезжая по улице, проложенной на месте бывшей крепостной стены, вы встретитесь с главными достопримечательностями Внутреннего города и узнаете о ключевых этапах в жизни австрийской столицы.

  • Зимняя резиденция императоров — Хофбург — раскроет 10-вековую историю строительства комплекса, в деталях которого сохранились «отпечатки» представителей легендарной династии Габсбургов.
  • Иллюстрацией событий 20 века станет площадь Героев, где я расскажу о военных парадах и покажу знаменитый балкон, с которого был объявлен аншлюс. А возле памятника на Шварценбергплац поговорим об отношении венцев к Красной Армии.
  • Осматривая здание Венской оперы, вы узнаете, как театр стал одним из центров музыкальной культуры Европы и вошел в топ-5 ее лучших опер.
  • Роскошная архитектура Вены расцветет перед вами около двух знаменитых музеев-близнецов на площади Марии Терезии — образцов итальянского Возрождения. Также вы увидите здание Парламента, построенное в античном стиле в конце 19-го века. А у самого старого драматического театра страны — Бургтеатра — я расскажу о ценных росписях потолков в фойе.
  • Кроме того, вы рассмотрите наиболее значительное нецерковное здание в неоготическом стиле и средоточие городской власти столицы Австрии — величественную Ратушу. И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св. Стефана, построенный еще в 12 веке.

Великолепные парки и авангардное здание Хундертвассера
На прогулке по первому общественному парку Вены — Городскому парку в классическом английском стиле — вы увидите настоящее произведение искусства: памятник Иоганну Штраусу, где мы поговорим о всемирно известной семье композиторов, совершивших прорыв в классической музыке и прославивших Вену. Переехав через Дунай, вы увидите современную часть города с штаб-квартирой ООН. Затем подъедете к необычному жилому дому, ставшему одним из символов нынешней Вены, где я расскажу о концепции «экологичного дома» и ее авторе — художнике Фриденсрайхе Хундертвассере. А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!
Добро пожаловать в Вену!

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валерий
Валерий
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Спасибо! все было нормально 🌸
11 октября 2019
Валерий пунктуален и рассказывает много и хорошо:-) Но хотелось бы больше интерактива:-)
27 августа 2019
Не понравилось совсем.мы от трипстера всегда ходили по городу..гуляли нам все рассказывали. А тут прокатились на машине и все.смотрите налево и направо.есть 15 минут.я за вами заеду. Так не делают
19 августа 2019
Сама экскурссия отвечала задаче -поверхностного знакомства с достопримечательностями Вены, поэтому это только обзор и если вы хотите более детального знакомства, то надо выбирать другой формат. Автомобиль комфортный, но надо учесть то, что из окна вы мало что увидите.
10 августа 2019
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
29 июня 2019
Отлично!
25 июня 2019
Отличная экскурсия, гид Андрей приятный человек и очень интересный рассказчик!
Рекомендую!


Артур
12 июня 2019
Гид Валерий забрал нас от гостиницы, был вежлив, дал несколько полезных советов по знакомству с Веной. На этом плюсы заканчиваются. Экскурсия автомобильная в стиле "посмотрите направо - посмотрите налево". Многое ли увидишь из окна обычного автомобиля на средней городской скорости? Большую часть времени занимает кружение по городу с короткими притормаживаниями: "В-о-о-н там в саду памятник Штраусу.. успейте увидеть." Хотя заявлена прогулка по этому самому саду. Остановки в Бельведере и Шенбруне - это вообще песня: "здесь парковаться нельзя, вы погуляйте-посмотрите сами, а я за вами подъеду минут через 20". Нельзя парковаться - посадите за руль водителя, а гид пусть выйдет и эти 20 минут поработает. Не намного более информативно было и на площади Героев, где парковаться можно - короткий рассказ и снова: прогуляйтесь по парку роз, а я подъеду. Чуть лучше у дома Хундертвассера. В итоге большая часть из заявленного в описании экскурсии не выполнена, И только одна достопримечательность пропущена не по вине гида - к Ратуше не поехали, т.к. она была на ремонте и частично закрыта строительными лесами. Категорически не советую эту экскурсию.
Аня
8 июня 2019
Было очень приятно,Валерий преподносил материал с юмором.Сумел создать дружескую атмосферу в группе.Посмотрели все значимые места,получили достаточно информации и все это в виде дружеской беседы.
Рекомендую.
5 июня 2019
Начну с позитива: приятная легкая экскурсия. Гид приятный и отвечает на все вопросы. Посоветует куда пойти и что покушать. Машина чистая и новая . Но.... когда мы приезжаем на какое либо туристическое место, нам дают 20 минут погулять самим . Рассказы в машине во время дороги . Этого конечно не хватает. Из 3 часов экскурсии , полтора часа гуляли сами.
Ещё 15 отзывов

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