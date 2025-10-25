25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите знаменитый Хофбург, услышите истории о династии Габсбургов, познакомитесь с мировым наследием Венской оперы и пройдетесь по парку Бельведер, наслаждаясь искусством и архитектурой.
Эта экскурсия позволит вам ощутить дух Вены, её культурное и историческое богатство, увидеть величественную Ратушу и уникальное здание Хундертвассера, символизирующее экологическую осознанность
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в богатую историю Вены
- 🎶 Музыкальное наследие Моцарта и Штрауса
- 🏰 Величественные дворцы и соборы
- 🎨 Роскошные музеи и архитектура
- 🌳 Прогулка по знаменитым паркам
- 🏠 Уникальное здание Хундертвассера
Что можно увидеть
- Хофбург
- Площадь Героев
- Шварценбергплац
- Венская опера
- Площадь Марии Терезии
- Здание Парламента
- Бургтеатр
- Ратуша
- Собор Св. Стефана
- Городской парк
- Памятник Иоганну Штраусу
- Штаб-квартира ООН
- Дом Хундертвассера
- Бельведер
Описание экскурсии
Рингштрассе — «витрина» визитных карточек Вены
Проезжая по улице, проложенной на месте бывшей крепостной стены, вы встретитесь с главными достопримечательностями Внутреннего города и узнаете о ключевых этапах в жизни австрийской столицы.
- Зимняя резиденция императоров — Хофбург — раскроет 10-вековую историю строительства комплекса, в деталях которого сохранились «отпечатки» представителей легендарной династии Габсбургов.
- Иллюстрацией событий 20 века станет площадь Героев, где я расскажу о военных парадах и покажу знаменитый балкон, с которого был объявлен аншлюс. А возле памятника на Шварценбергплац поговорим об отношении венцев к Красной Армии.
- Осматривая здание Венской оперы, вы узнаете, как театр стал одним из центров музыкальной культуры Европы и вошел в топ-5 ее лучших опер.
- Роскошная архитектура Вены расцветет перед вами около двух знаменитых музеев-близнецов на площади Марии Терезии — образцов итальянского Возрождения. Также вы увидите здание Парламента, построенное в античном стиле в конце 19-го века. А у самого старого драматического театра страны — Бургтеатра — я расскажу о ценных росписях потолков в фойе.
- Кроме того, вы рассмотрите наиболее значительное нецерковное здание в неоготическом стиле и средоточие городской власти столицы Австрии — величественную Ратушу. И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св. Стефана, построенный еще в 12 веке.
Великолепные парки и авангардное здание Хундертвассера
На прогулке по первому общественному парку Вены — Городскому парку в классическом английском стиле — вы увидите настоящее произведение искусства: памятник Иоганну Штраусу, где мы поговорим о всемирно известной семье композиторов, совершивших прорыв в классической музыке и прославивших Вену. Переехав через Дунай, вы увидите современную часть города с штаб-квартирой ООН. Затем подъедете к необычному жилому дому, ставшему одним из символов нынешней Вены, где я расскажу о концепции «экологичного дома» и ее авторе — художнике Фриденсрайхе Хундертвассере. А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре».
Организационные детали
- Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 3х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
в понедельник и среду в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€69
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Вполне познавательно и не скучная экскурсия.
Мы увидели основные достопримечательности Вены, узнали немного истории о них.
Экскурсия охватывает как центр города, так и его окраины. Можно сделать вывод и представление как устроен город.
Валерий очень хорошо представил для нашего кругозора основные достопримечательности Вены.
Рекомендую эту экскурсию для переворочального знакомства с Веной.
Спасибо большое
Гибкий маршрут.
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