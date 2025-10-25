25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Добро пожаловать в Вену» откроет вам великолепие австрийской столицы. Вы увидите знаменитый Хофбург, услышите истории о династии Габсбургов, познакомитесь с мировым наследием Венской оперы и пройдетесь по парку Бельведер, наслаждаясь искусством и архитектурой. Эта экскурсия позволит вам ощутить дух Вены, её культурное и историческое богатство, увидеть величественную Ратушу и уникальное здание Хундертвассера, символизирующее экологическую осознанность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рингштрассе — «витрина» визитных карточек Вены

Проезжая по улице, проложенной на месте бывшей крепостной стены, вы встретитесь с главными достопримечательностями Внутреннего города и узнаете о ключевых этапах в жизни австрийской столицы.

Зимняя резиденция императоров — Хофбург — раскроет 10-вековую историю строительства комплекса, в деталях которого сохранились «отпечатки» представителей легендарной династии Габсбургов.

— раскроет 10-вековую историю строительства комплекса, в деталях которого сохранились «отпечатки» представителей легендарной династии Габсбургов. Иллюстрацией событий 20 века станет площадь Героев , где я расскажу о военных парадах и покажу знаменитый балкон, с которого был объявлен аншлюс. А возле памятника на Шварценбергплац поговорим об отношении венцев к Красной Армии.

, где я расскажу о военных парадах и покажу знаменитый балкон, с которого был объявлен аншлюс. А возле памятника на поговорим об отношении венцев к Красной Армии. Осматривая здание Венской оперы , вы узнаете, как театр стал одним из центров музыкальной культуры Европы и вошел в топ-5 ее лучших опер.

, вы узнаете, как театр стал одним из центров музыкальной культуры Европы и вошел в топ-5 ее лучших опер. Роскошная архитектура Вены расцветет перед вами около двух знаменитых музеев-близнецов на площади Марии Терезии — образцов итальянского Возрождения. Также вы увидите здание Парламента , построенное в античном стиле в конце 19-го века. А у самого старого драматического театра страны — Бургтеатра — я расскажу о ценных росписях потолков в фойе.

— образцов итальянского Возрождения. Также вы увидите , построенное в античном стиле в конце 19-го века. А у самого старого драматического театра страны — — я расскажу о ценных росписях потолков в фойе. Кроме того, вы рассмотрите наиболее значительное нецерковное здание в неоготическом стиле и средоточие городской власти столицы Австрии — величественную Ратушу. И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св. Стефана, построенный еще в 12 веке.

Великолепные парки и авангардное здание Хундертвассера

На прогулке по первому общественному парку Вены — Городскому парку в классическом английском стиле — вы увидите настоящее произведение искусства: памятник Иоганну Штраусу, где мы поговорим о всемирно известной семье композиторов, совершивших прорыв в классической музыке и прославивших Вену. Переехав через Дунай, вы увидите современную часть города с штаб-квартирой ООН. Затем подъедете к необычному жилому дому, ставшему одним из символов нынешней Вены, где я расскажу о концепции «экологичного дома» и ее авторе — художнике Фриденсрайхе Хундертвассере. А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре».

Организационные детали