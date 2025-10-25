25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Добро пожаловать в Вену

Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Экскурсия «Добро пожаловать в Вену» откроет вам великолепие австрийской столицы.

Вы увидите знаменитый Хофбург, услышите истории о династии Габсбургов, познакомитесь с мировым наследием Венской оперы и пройдетесь по парку Бельведер, наслаждаясь искусством и архитектурой.

Эта экскурсия позволит вам ощутить дух Вены, её культурное и историческое богатство, увидеть величественную Ратушу и уникальное здание Хундертвассера, символизирующее экологическую осознанность
4.6
39 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в богатую историю Вены
  • 🎶 Музыкальное наследие Моцарта и Штрауса
  • 🏰 Величественные дворцы и соборы
  • 🎨 Роскошные музеи и архитектура
  • 🌳 Прогулка по знаменитым паркам
  • 🏠 Уникальное здание Хундертвассера
Добро пожаловать в Вену
Добро пожаловать в Вену
Добро пожаловать в Вену

Что можно увидеть

  • Хофбург
  • Площадь Героев
  • Шварценбергплац
  • Венская опера
  • Площадь Марии Терезии
  • Здание Парламента
  • Бургтеатр
  • Ратуша
  • Собор Св. Стефана
  • Городской парк
  • Памятник Иоганну Штраусу
  • Штаб-квартира ООН
  • Дом Хундертвассера
  • Бельведер

Описание экскурсии

Рингштрассе — «витрина» визитных карточек Вены

Проезжая по улице, проложенной на месте бывшей крепостной стены, вы встретитесь с главными достопримечательностями Внутреннего города и узнаете о ключевых этапах в жизни австрийской столицы.

  • Зимняя резиденция императоров — Хофбург — раскроет 10-вековую историю строительства комплекса, в деталях которого сохранились «отпечатки» представителей легендарной династии Габсбургов.
  • Иллюстрацией событий 20 века станет площадь Героев, где я расскажу о военных парадах и покажу знаменитый балкон, с которого был объявлен аншлюс. А возле памятника на Шварценбергплац поговорим об отношении венцев к Красной Армии.
  • Осматривая здание Венской оперы, вы узнаете, как театр стал одним из центров музыкальной культуры Европы и вошел в топ-5 ее лучших опер.
  • Роскошная архитектура Вены расцветет перед вами около двух знаменитых музеев-близнецов на площади Марии Терезии — образцов итальянского Возрождения. Также вы увидите здание Парламента, построенное в античном стиле в конце 19-го века. А у самого старого драматического театра страны — Бургтеатра — я расскажу о ценных росписях потолков в фойе.
  • Кроме того, вы рассмотрите наиболее значительное нецерковное здание в неоготическом стиле и средоточие городской власти столицы Австрии — величественную Ратушу. И, конечно, символ Вены и всей Австрии — собор Св. Стефана, построенный еще в 12 веке.

Великолепные парки и авангардное здание Хундертвассера

На прогулке по первому общественному парку Вены — Городскому парку в классическом английском стиле — вы увидите настоящее произведение искусства: памятник Иоганну Штраусу, где мы поговорим о всемирно известной семье композиторов, совершивших прорыв в классической музыке и прославивших Вену. Переехав через Дунай, вы увидите современную часть города с штаб-квартирой ООН. Затем подъедете к необычному жилому дому, ставшему одним из символов нынешней Вены, где я расскажу о концепции «экологичного дома» и ее авторе — художнике Фриденсрайхе Хундертвассере. А кульминацией станет посещение дворцово-паркового комплекса Бельведер, где вы познакомитесь с летней резиденцией принца Евгения Савойского — «Версалем в миниатюре».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 3х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено

в понедельник и среду в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€69
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Альбертина плац турист инфо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2388 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную
читать дальшеуменьшить

атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
4
3
3
2
1
1
1
Е
Большое спасибо Константину за содержательную, интересную экскурсию. Всё было на высшем уровне.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Мы с сыном провели в Вене 4 незабываемых дня с 21 по 26 мая 2024. Мы жили в отеле рядом с парком Шенбрунн,это бывшая летняя резиденция Габсбургов,великолепный дворец,а в парке
читать дальшеуменьшить

впечатляющие фонтаны, памятники, деревья и цветы, роскошная Глориетта, Музей императорских карет, сад кронпринца, сад оранжереи, лабиринт, зоопарк, павильон пальм. У нас была потрясающая автомобильная экскурсия для нас двоих по Вене с очень знающим и доброжелательным гидом Константином с заездом в дом-музей Хундервассера,,а затем пешеходная прогулка по центру города. Ещё была поездка в Баден тоже для нас двоих с дружелюбным и заботливым гидом Валерием с посещением виноградников. Мы посетили 3 музея - Альбертина, Бельведер с прекрасным парком со скульптурами и с галереей с обширной коллекцией Климта и других художников и сравнительно новый музей Леопольда. Мы слушали оперу Гуно "Фауст" в потрясающем венском оперном театре,а также были на концерте в филармонии,где оркестранты,дирижёр и певцы в париках и камзолах исполняли музыку Моцарта и Иоганна Штрауса. Мы пили кофе по-венски,ели венский шницель и венский штрудель,обедали в эксклюзивном ресторане "Плахута", в котором суп с телятиной "Тафельшпиц" считается лучшим в городе. Купили с собой как сувениры конфеты "Моцарт" и бутылку ледяного вина, которое умеют делать в Австрии из замороженного на лозе винограда. Вот такая получилась у нас поездка!

Вам был полезен этот отзыв?
Инесса
Экскурсия "Добро пожаловать в Вену" проводил Валерий.
Вполне познавательно и не скучная экскурсия.
Мы увидели основные достопримечательности Вены, узнали немного истории о них.
Экскурсия охватывает как центр города, так и его окраины. Можно сделать вывод и представление как устроен город.
Валерий очень хорошо представил для нашего кругозора основные достопримечательности Вены.
Рекомендую эту экскурсию для переворочального знакомства с Веной.
Вам был полезен этот отзыв?
D
Игорь, очень знающий экскурсовод. Было очень интересно и увлекательно. Показал нам Вену и дал дельные советы для дальнейшего отдыха!
Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рекомендую! Валерий рассказывает не просто про то что "слева-справа", а еще и нюансы - история здания, чем и оно было до того как мы (туристы) его увидели сегодня.
Гибкий маршрут.
Рекомендации ресторанов для гастро-изумлений проверены собственноручно - перфекто!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо за хорошо организованную экскурсию по Вене. Программа была интересной и информативной. Узнали много нового и просто отлично провели время. Остались очень приятные впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Вену»

Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €149 за всё до 4 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
431 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Один день в Вене
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Вене
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €187 за всё до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от €180 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене
€69 за человека