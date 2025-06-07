13 адресов Вены связаны с именем Моцарта — и мы пройдём по некоторым из них. Вы сможете увидеть, где он влюблялся, наслаждался жизнью, творил. Мы приподнимем завесу тайны над загадочной смертью и попытаемся разобраться, почему он ушёл из жизни в самом расцвете лет. И конечно, вы сможете глубже понять дух его гениальной музыки и посмотрите на Вену его глазами.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Вене

Марина Ваш гид в Вене

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Начнём с места, где пятилетний Моцарт впервые сыграл в Вене.

Зайдём в знаменитые кафе, где он проводил вечера, увлечённо играя в бильярд и теряя деньги в азартных играх.

Вы также увидите и дома его любовниц, которые оставили след в сердце и творчестве.

Заглянем в церковь, где Моцарт женился на прекрасной Констанции — и выясним, кем стали его дети.

Побываем у склепа, где венцы прощались с Моцартом, когда он покинул этот мир, и поговорим о том, как он был похоронен.

Отправимся в дом Моцарта, где он жил в самые счастливые годы своей жизни и написал бессмертные произведения.

Посмотрим из окна комнаты композитора на его любимый переулок. И обсудим, как масоны повлияли на его судьбу.

Посетим церковь, где впервые прозвучал «Реквием» — одно из самых гениальных и мистических произведений композитора.

По узкой улочке подойдём к дому Сальери, чтобы понять, какие между ними были отношения и действительно ли он был убийцей Моцарта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Моцарта: взрослые — €12 евро, дети до 19 лет бесплатно.