По улицам Вены с Моцартом

Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
13 адресов Вены связаны с именем Моцарта — и мы пройдём по некоторым из них. Вы сможете увидеть, где он влюблялся, наслаждался жизнью, творил.

Мы приподнимем завесу тайны над загадочной смертью и попытаемся разобраться, почему он ушёл из жизни в самом расцвете лет. И конечно, вы сможете глубже понять дух его гениальной музыки и посмотрите на Вену его глазами.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Начнём с места, где пятилетний Моцарт впервые сыграл в Вене.

Зайдём в знаменитые кафе, где он проводил вечера, увлечённо играя в бильярд и теряя деньги в азартных играх.

Вы также увидите и дома его любовниц, которые оставили след в сердце и творчестве.

Заглянем в церковь, где Моцарт женился на прекрасной Констанции — и выясним, кем стали его дети.

Побываем у склепа, где венцы прощались с Моцартом, когда он покинул этот мир, и поговорим о том, как он был похоронен.

Отправимся в дом Моцарта, где он жил в самые счастливые годы своей жизни и написал бессмертные произведения.

Посмотрим из окна комнаты композитора на его любимый переулок. И обсудим, как масоны повлияли на его судьбу.

Посетим церковь, где впервые прозвучал «Реквием» — одно из самых гениальных и мистических произведений композитора.

По узкой улочке подойдём к дому Сальери, чтобы понять, какие между ними были отношения и действительно ли он был убийцей Моцарта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Моцарта: взрослые — €12 евро, дети до 19 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историю
читать дальше

и легенды. Моя страсть к искусству заставляет моё сердце биться в унисон с ритмом музеев и галерей. Я хочу поделиться с вами не только фактами, но и увлекательными историями, которые делают Вену особенной. Вместе мы исследуем Вену, открывая её знаменитые шедевры и скрытые сокровища. Вы погрузитесь в её атмосферу, унесёте частичку венского искусства и души с собой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Евгения
7 июн 2025
Хочу поделиться впечатлением об экскурсии "по улицам Вены с Моцартом". я заказала эту экскурсию как подарок для близкого человека, который очень любит Моцарта. И была уверенна, что это будет что-то
читать дальше

обычное, банальные факты, даты. Но то, какой была экскурсия превзошло все ожидания. Марина обладает даром превратить рассказ в путешествие во времени. Это было так увлекательно, что я буквально будто провалилась во времени. Мы переходили от адреса к адресу где жил Моцарт в Вене, и маленькие улочки и переулки заполнялись особой атмосферой. Мы как будто шли по следам драмы которая произошла с Моцартом. И Вена открылась нам совершенно с другой стороны. Единственное о чем я пожалела, это о том, что экскурсия была в последний день нашего визита в Вене. Марина влюбила нас в Вену, и мы обязательно вернемся для встречи с Мариной и Веной. Особое спасибо Марине за рекомендации как провести время в Вене и как выбрать ресторан и концерт для нашего прощального вечера в городе. Марина выслушала все наши пожелания и очень тонко и удачно порекомендовала куда нам пойти. Этот день стал незабываемым.

Е
Елена
7 июн 2025
Побывала на удивительной экскурсии в Вене. Это стало настоящим открытием! Экскурсовод Марина потрясающая; её энергия и увлечение темой сделали тур незабываемым.

Она так красочно рассказывала о жизни Моцарта, что я на
читать дальше

мгновение забыла о времени и пространстве. Марина раскрыла удивительные детали, о которых я не знала, артистизм и энергия с которыми она говорила, погружало во время Моцарта и я действительно увидела Вену совсем по другому.

Как любитель и знаток музыки Моцарта, я думала, что знаю о нём всё, но Марина заставила меня по-новому взглянуть на его музыку. Большое спасибо, Марина, за этот незабываемый опыт! И особо большое спасибо за рекомендации что можно посмотреть в Вене, и особенно о том где можно послушать Моцарта.

A
Anastasia
6 июн 2025
Я много раз бывала в Вене но это было давно и в этот раз хотела посетить Вену и узнать больше о Моцарте. Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! Марина —
читать дальше

настоящий профессионал своего дела, блестящий рассказчик. Она с огромным артистизмом и страстью провела нас через важные события в жизни композитора, открывая тайны, мы действительно увидели Вену глазами Моцарта.

Марина не только делилась увлекательными историями, но и дала множество полезных рекомендаций о лучших музеях и концертах. Эта экскурсия благодаря Марине открыла для меня сердце Вены с неожиданной стороны. Огромное спасибо Марине за её знания и внимание — она сделала наше пребывание в Вене незабываемым! Рекомендую всем!

Юлия
Юлия
6 июн 2025
Я давно хотела побывать в Вене и узнать больше о Моцарте. Марина, словно искусный дирижер, мастерски провела нас сквозь века, раскрывая тайны жизни великого композитора и каждый момент стал незабываемым.

Мы
читать дальше

начали с места где юный Моцарт играл впервые. Выпили кофе в кафе где он играл в биллиард и побывали в церкви где состоялась его свадьба с Констанцией.
Особенно меня поразил дом композитора, меня очень впечатлил вид из его окна!
Марина погружала нас в истории жизни и смерти Моцарта и каждое место как будто разворачивалось перед нами благодаря Марине, как в красивом и увлекательном фильме - ярко и незабываемо. Особенно нас поразила своим величием и загадочностью церковь где прозвучал «Реквием»!

Марина не только погрузила нас в историю о Моцарте в Вене, но и дала множество практических рекомендаций, куда стоит пойти и что нужно посмотреть! Она рассказала о лучших музеях, концертах и скрытых от глаз жемчужинах Вены которые стоит посмотреть.

Эта экскурсия стала не просто знакомством с музыкальным гением, но и чудесным путешествием в сердце Вены. Очень рекомендую экскурсии Марины!

Входит в следующие категории Вены

