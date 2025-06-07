Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
13 адресов Вены связаны с именем Моцарта — и мы пройдём по некоторым из них. Вы сможете увидеть, где он влюблялся, наслаждался жизнью, творил.
Мы приподнимем завесу тайны над загадочной смертью и попытаемся разобраться, почему он ушёл из жизни в самом расцвете лет. И конечно, вы сможете глубже понять дух его гениальной музыки и посмотрите на Вену его глазами.
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историю читать дальше
и легенды. Моя страсть к искусству заставляет моё сердце биться в унисон с ритмом музеев и галерей. Я хочу поделиться с вами не только фактами, но и увлекательными историями, которые делают Вену особенной. Вместе мы исследуем Вену, открывая её знаменитые шедевры и скрытые сокровища. Вы погрузитесь в её атмосферу, унесёте частичку венского искусства и души с собой.
Е
Евгения
7 июн 2025
Хочу поделиться впечатлением об экскурсии "по улицам Вены с Моцартом". я заказала эту экскурсию как подарок для близкого человека, который очень любит Моцарта. И была уверенна, что это будет что-то читать дальше
обычное, банальные факты, даты. Но то, какой была экскурсия превзошло все ожидания. Марина обладает даром превратить рассказ в путешествие во времени. Это было так увлекательно, что я буквально будто провалилась во времени. Мы переходили от адреса к адресу где жил Моцарт в Вене, и маленькие улочки и переулки заполнялись особой атмосферой. Мы как будто шли по следам драмы которая произошла с Моцартом. И Вена открылась нам совершенно с другой стороны. Единственное о чем я пожалела, это о том, что экскурсия была в последний день нашего визита в Вене. Марина влюбила нас в Вену, и мы обязательно вернемся для встречи с Мариной и Веной. Особое спасибо Марине за рекомендации как провести время в Вене и как выбрать ресторан и концерт для нашего прощального вечера в городе. Марина выслушала все наши пожелания и очень тонко и удачно порекомендовала куда нам пойти. Этот день стал незабываемым.
Е
Елена
7 июн 2025
Побывала на удивительной экскурсии в Вене. Это стало настоящим открытием! Экскурсовод Марина потрясающая; её энергия и увлечение темой сделали тур незабываемым.
Она так красочно рассказывала о жизни Моцарта, что я на читать дальше
мгновение забыла о времени и пространстве. Марина раскрыла удивительные детали, о которых я не знала, артистизм и энергия с которыми она говорила, погружало во время Моцарта и я действительно увидела Вену совсем по другому.
Как любитель и знаток музыки Моцарта, я думала, что знаю о нём всё, но Марина заставила меня по-новому взглянуть на его музыку. Большое спасибо, Марина, за этот незабываемый опыт! И особо большое спасибо за рекомендации что можно посмотреть в Вене, и особенно о том где можно послушать Моцарта.
A
Anastasia
6 июн 2025
Я много раз бывала в Вене но это было давно и в этот раз хотела посетить Вену и узнать больше о Моцарте. Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! Марина — читать дальше
настоящий профессионал своего дела, блестящий рассказчик. Она с огромным артистизмом и страстью провела нас через важные события в жизни композитора, открывая тайны, мы действительно увидели Вену глазами Моцарта.
Марина не только делилась увлекательными историями, но и дала множество полезных рекомендаций о лучших музеях и концертах. Эта экскурсия благодаря Марине открыла для меня сердце Вены с неожиданной стороны. Огромное спасибо Марине за её знания и внимание — она сделала наше пребывание в Вене незабываемым! Рекомендую всем!
Юлия
6 июн 2025
Я давно хотела побывать в Вене и узнать больше о Моцарте. Марина, словно искусный дирижер, мастерски провела нас сквозь века, раскрывая тайны жизни великого композитора и каждый момент стал незабываемым.
Мы читать дальше
начали с места где юный Моцарт играл впервые. Выпили кофе в кафе где он играл в биллиард и побывали в церкви где состоялась его свадьба с Констанцией. Особенно меня поразил дом композитора, меня очень впечатлил вид из его окна! Марина погружала нас в истории жизни и смерти Моцарта и каждое место как будто разворачивалось перед нами благодаря Марине, как в красивом и увлекательном фильме - ярко и незабываемо. Особенно нас поразила своим величием и загадочностью церковь где прозвучал «Реквием»!
Марина не только погрузила нас в историю о Моцарте в Вене, но и дала множество практических рекомендаций, куда стоит пойти и что нужно посмотреть! Она рассказала о лучших музеях, концертах и скрытых от глаз жемчужинах Вены которые стоит посмотреть.
Эта экскурсия стала не просто знакомством с музыкальным гением, но и чудесным путешествием в сердце Вены. Очень рекомендую экскурсии Марины!