Проведите вечер в легендарном Золотом зале, наслаждаясь музыкой Моцарта и Штрауса в исполнении Венского оркестра имени Моцарта. Вас ждёт атмосфера старинной Вены, блистательные солисты и праздничное звучание классики.
Описание билетаВечер в ритме Вены Погрузитесь в волшебную атмосферу Золотого зала и насладитесь концертом Моцарта и Штрауса, исполненным одним из самых престижных ансамблей столицы — Венским оркестром имени Моцарта. Этот вечер станет настоящим путешествием в мир изысканной музыки и венского шарма. Основанный в 1986 году, оркестр объединяет выдающихся музыкантов, выступающих с Венским филармоническим и Венским симфоническим оркестрами. Исполняя концерты в исторических костюмах, они создают атмосферу конца XVIII века, когда звучала музыка великого Моцарта. Важная информация:
- Дресс-код: элегантный повседневный стиль.
- Обменяйте билеты заранее в кассе оркестра, чтобы избежать очередей перед концертом. Касса работает ежедневно с 9:30 до 18:00.
- Билеты также можно получить в вечерней кассе (Abendkasse) с 19:15.
- Скидки предоставляются детям от 5 до 18 лет и студентам до 27 лет только при предъявлении международного студенческого удостоверения (ISIC). Другие студенческие карты не принимаются.
- Билеты со скидкой выдаются только при предъявлении действительного удостоверения личности с фотографией. При отсутствии документа придётся оплатить полную стоимость билета без возможности возврата.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
692F+54R Вена, Австрия
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
8 дек 2024
Фантастика! Прекрасный концерт в потрясающем зале — настоящее удовольствие!
Т
Таисия
18 мар 2024
Великолепное выступление высочайшего уровня! Дирижёр прекрасно взаимодействовал с залом, создавая тёплую и весёлую атмосферу.
Н
Николай
25 фев 2024
Всё в этот вечер было замечательно. Мы полностью насладились концертом. Забрали билеты заранее, поэтому не пришлось стоять в очереди или ждать.
