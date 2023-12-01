Золотая вакханалия Густава Климта

Индивидуальная экскурсия в Вене

Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер

Климт — единственный австрийский художник, достигший «звенящей» европейской славы. Его «Поцелуй» вы найдёте в каждом сувенирном магазине страны на чашках, тарелках и блокнотах.

Но я предлагаю вам взглянуть шире на работы Климта: понять, почему они заслонили шедевры импрессионистов, в чём секрет «Поцелуя» и как переосмыслил мэтр образ эмансипированной женщины.
Золотая вакханалия Густава Климта
Золотая вакханалия Густава Климта
Золотая вакханалия Густава Климта
Золотая вакханалия Густава Климта
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Описание

Что вас ожидает

По пути к Климту мы осмотрим парадные интерьеры дворца Бельведер, а после начнём знакомтсво с творчеством художника. Помимо «Поцелуя» обратим внимание на женские портреты и серию пейзажей, а также поздние работы «цветного» периода, когда Климт отказывается от золота. За 2 часа мы:

  • Проследим, как развивалось творческое видение художника: от салонной живописи к увлечению золотом и дальше — к раскрытию идеи через яркие, жизнеутверждающие краски.
  • Обсудим провенанс — истории, интриги, перипетии, связанные с работами Климта. Многие из них до сих пор хранят темные тайны перепродаж времен Второй Мировой войны, а некоторые картины мэтра спасли владелиц от голодной смерти.
  • Подробно разберём «Поцелуй»: я покажу, что изменил художник после того, как впервые показал работу в 1908 году. И конечно, затронем причины ошеломляющей популярности картины.
  • Поговорим о климтовском образе женщины. Почему заказчицы из верхушки буржуазной аристократии активно заказывали у него портреты? И вообще, сколько стоила тогда работа Климта? А сейчас? Обсудим и это.

Организационные детали

Стоимость входного билета в галерею Верхний Бельведер оплачивается отдельно: взрослый — 15,90 евро; детям до 19 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у касс галереи Верхний Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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