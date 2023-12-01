Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Климт — единственный австрийский художник, достигший «звенящей» европейской славы. Его «Поцелуй» вы найдёте в каждом сувенирном магазине страны на чашках, тарелках и блокнотах.
Но я предлагаю вам взглянуть шире на работы Климта: понять, почему они заслонили шедевры импрессионистов, в чём секрет «Поцелуя» и как переосмыслил мэтр образ эмансипированной женщины.
Но я предлагаю вам взглянуть шире на работы Климта: понять, почему они заслонили шедевры импрессионистов, в чём секрет «Поцелуя» и как переосмыслил мэтр образ эмансипированной женщины.
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Описание
Что вас ожидает
По пути к Климту мы осмотрим парадные интерьеры дворца Бельведер, а после начнём знакомтсво с творчеством художника. Помимо «Поцелуя» обратим внимание на женские портреты и серию пейзажей, а также поздние работы «цветного» периода, когда Климт отказывается от золота. За 2 часа мы:
- Проследим, как развивалось творческое видение художника: от салонной живописи к увлечению золотом и дальше — к раскрытию идеи через яркие, жизнеутверждающие краски.
- Обсудим провенанс — истории, интриги, перипетии, связанные с работами Климта. Многие из них до сих пор хранят темные тайны перепродаж времен Второй Мировой войны, а некоторые картины мэтра спасли владелиц от голодной смерти.
- Подробно разберём «Поцелуй»: я покажу, что изменил художник после того, как впервые показал работу в 1908 году. И конечно, затронем причины ошеломляющей популярности картины.
- Поговорим о климтовском образе женщины. Почему заказчицы из верхушки буржуазной аристократии активно заказывали у него портреты? И вообще, сколько стоила тогда работа Климта? А сейчас? Обсудим и это.
Организационные детали
Стоимость входного билета в галерею Верхний Бельведер оплачивается отдельно: взрослый — 15,90 евро; детям до 19 лет — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у касс галереи Верхний Бельведер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Вене
Провёл экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Наталия, я историк и искусствовед (МГУ), автор книг о музеях, эксперт в области антиквариата. Показывать Вену легко и интересно — это искусство! И я им владею в полной мере. Когда так много собрано в одном месте — захватывающая архитектура, перипетии династий, богатейшие коллекции живописи — важно нащупать верную путеводную нить. Мои экскурсии — тонкий баланс истории и искусства, с привкусом современной Австрии и аурой неувядающего имперского стиля.
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