Климт — единственный австрийский художник, достигший «звенящей» европейской славы. Его «Поцелуй» вы найдёте в каждом сувенирном магазине страны на чашках, тарелках и блокнотах. Но я предлагаю вам взглянуть шире на работы Климта: понять, почему они заслонили шедевры импрессионистов, в чём секрет «Поцелуя» и как переосмыслил мэтр образ эмансипированной женщины.

Описание

Что вас ожидает

По пути к Климту мы осмотрим парадные интерьеры дворца Бельведер, а после начнём знакомтсво с творчеством художника. Помимо «Поцелуя» обратим внимание на женские портреты и серию пейзажей, а также поздние работы «цветного» периода, когда Климт отказывается от золота. За 2 часа мы:

Проследим, как развивалось творческое видение художника: от салонной живописи к увлечению золотом и дальше — к раскрытию идеи через яркие, жизнеутверждающие краски.

Обсудим провенанс — истории, интриги, перипетии, связанные с работами Климта. Многие из них до сих пор хранят темные тайны перепродаж времен Второй Мировой войны, а некоторые картины мэтра спасли владелиц от голодной смерти.

Подробно разберём «Поцелуй»: я покажу, что изменил художник после того, как впервые показал работу в 1908 году. И конечно, затронем причины ошеломляющей популярности картины.

Поговорим о климтовском образе женщины. Почему заказчицы из верхушки буржуазной аристократии активно заказывали у него портреты? И вообще, сколько стоила тогда работа Климта? А сейчас? Обсудим и это.

Организационные детали

Стоимость входного билета в галерею Верхний Бельведер оплачивается отдельно: взрослый — 15,90 евро; детям до 19 лет — бесплатно.