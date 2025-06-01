Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
«Вавилон — самый люксовый ночной клуб города, где блистают дамы полусвета Вены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€130 за всё до 4 чел.
Билеты
Музыкальный вечер в церкви Святого Петра
Начало: 6959+PV5 Вена, Австрия
«Позвольте Classic Ensemble Vienna очаровать вас здесь вечером классической музыки»
Завтра в 20:30
7 июн в 20:30
€47 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Вены с Моцартом
Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
«Зайдём в знаменитые кафе, где он проводил вечера, увлечённо играя в бильярд и теряя деньги в азартных играх»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIon1 июня 2025Марина увлекательный рассказчик! Захватывающее погружение в тематику. Бес сомнения рекомендую.
- ЯЯна28 мая 2025Прекрасная Марина! Так хочется начать писать о гиде. Марина не только прекрасный гид, но рассказчик, настолько интересно пролетело время на
- ККристина24 мая 2025Безумно понравилась экскурсия с Мариной! Это даже была не экскурсия, а беседа, обо всем: о Габсбургах, Фрейде, Климте, Сиси, о
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2025
Сейчас в Вене в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 130. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», 21 ⭐ отзыв, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август