Вечерние экскурсии Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Вене на русском языке, цены от €47. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
«Вавилон — самый люксовый ночной клуб города, где блистают дамы полусвета Вены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€130 за всё до 4 чел.
Музыкальный вечер в церкви Святого Петра
Пешая
1 час
Билеты
Музыкальный вечер в церкви Святого Петра
Начало: 6959+PV5 Вена, Австрия
«Позвольте Classic Ensemble Vienna очаровать вас здесь вечером классической музыки»
Завтра в 20:30
7 июн в 20:30
€47 за билет
По улицам Вены с Моцартом
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Вены с Моцартом
Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
«Зайдём в знаменитые кафе, где он проводил вечера, увлечённо играя в бильярд и теряя деньги в азартных играх»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ion
    1 июня 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Марина увлекательный рассказчик! Захватывающее погружение в тематику. Бес сомнения рекомендую.
  • Я
    Яна
    28 мая 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Прекрасная Марина! Так хочется начать писать о гиде. Марина не только прекрасный гид, но рассказчик, настолько интересно пролетело время на
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    экскурсии, что я не заметила как прошло почти 4 часа экскурсии. Я часто езжу по миру, но найти настоящего гида трудно, который заинтересует тебя не только датами и фактами из истории, но и своей манерой донесения информации и харизмой. Вот я нашла все это в Марине. Спасибо ей большое, я думала, что все видела в Вене, а я посещала ее уже больше 10 раз. Благодаря Марине, я захотела вернуться на другие ее экскурсии. Марина подсказала прекрасные варианты досуга - посещения светового шоу, и где послушать орган и ссылки на все сайте скинула, просто замечательный человек. От всех души желаю Марине больше туристов, считаю, что все должны услышать экскурсии Марины.

  • К
    Кристина
    24 мая 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Безумно понравилась экскурсия с Мариной! Это даже была не экскурсия, а беседа, обо всем: о Габсбургах, Фрейде, Климте, Сиси, о
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    самом городе и его истории, мне кажется мы затронули все, с чем связана Вена, как в историческом, повседневном так и более нематериальном смыслах. А главное, Марина компетентный гид и очень эрудированный человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Вечерние»

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  3. По улицам Вены с Моцартом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская опера
  5. Венская ратуша
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2025
Сейчас в Вене в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 130. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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