читать дальше

экскурсии, что я не заметила как прошло почти 4 часа экскурсии. Я часто езжу по миру, но найти настоящего гида трудно, который заинтересует тебя не только датами и фактами из истории, но и своей манерой донесения информации и харизмой. Вот я нашла все это в Марине. Спасибо ей большое, я думала, что все видела в Вене, а я посещала ее уже больше 10 раз. Благодаря Марине, я захотела вернуться на другие ее экскурсии. Марина подсказала прекрасные варианты досуга - посещения светового шоу, и где послушать орган и ссылки на все сайте скинула, просто замечательный человек. От всех души желаю Марине больше туристов, считаю, что все должны услышать экскурсии Марины.