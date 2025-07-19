Проведите вечер в легендарном Музикферайне — одном из самых красивых концертных залов мира.
Послушайте бессмертные произведения Моцарта, Гайдна и Вивальди, исполненные выдающимися австрийскими музыкантами.
Описание билетаМузыкальная жемчужина Вены Откройте для себя один из главных символов венской музыкальной сцены — зал Музикферайн, известный своей акустикой и атмосферой. Концерт проходит в знаменитом Золотом зале или в зале Брамса, где звучат сочинения величайших композиторов Европы. Вечер венской классики В первой части концерта прозвучат изысканные произведения Моцарта и Гайдна, наполненные лёгкостью и гармонией. Великолепный оркестр подарит ощущение торжества музыки, а атмосфера Музикферайна позволит полностью погрузиться в дух старинной Вены. Во второй части вечера вас ждёт знаменитый скрипичный концерт Вивальди «Времена года» в исполнении струнного ансамбля и выдающихся австрийских солистов. Каждая нота — это дыхание природы, переливы света и звука, которые превращают концерт в поистине волшебное переживание. Важная информация:
- Что взять с собой: наличные.
- Заберите билеты в пункте выдачи в холле не позднее чем за час до начала концерта.
- Вход в зал открывается за 30 минут до начала мероприятия.
- Возьмите мелочь для оплаты обязательного гардероба для верхней одежды и рюкзаков.
- Дети младше 5 лет не допускаются к участию.
- Всем гостям, включая детей, требуется отдельный билет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Гардероб
Место начала и завершения?
Musikvereinspl. 1, 1010 Wien, Австрия
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Адам
19 июл 2025
Всё было просто потрясающе — незабываемое впечатление, которое останется с нами надолго! 😍
К
Константин
22 сен 2024
Абсолютно невероятное впечатление! Настоятельно рекомендую всем любителям классической музыки.
Н
Никита
9 мар 2024
Это было чудесно — музыка буквально уносила в другое измерение, а зал поразил своей красотой. Единственное, кресла могли бы быть удобнее.
