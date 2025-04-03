Погрузитесь в атмосферу Вены и насладитесь вечной классикой — «Временами года» Вивальди.
Величественная церковь Карлскирхе, звучание струнных инструментов и живая энергия ансамбля 1756 создают вечер, наполненный красотой и вдохновением.
Описание билетаМузыка, рождающая эмоции Ощутите всю силу и красоту шедевра Вивальди «Времена года» в исполнении оркестра 1756 — ансамбля, играющего на оригинальных инструментах XVIII века. Концерт проходит в великолепной церкви Карлскирхе, одной из жемчужин венской архитектуры. Историческая атмосфера Вы услышите струнный квартет и бассо континуо, что придаёт звучанию подлинность и особую теплоту. Уникальное сочетание величественного пространства храма и живого звучания старинных инструментов превращает вечер в настоящее путешествие во времени. Четыре мелодии природы «Времена года» состоят из четырёх концертов, каждый из которых передаёт дух своего времени года: весеннее пробуждение природы, летние грозы, осенние праздники и зимнее спокойствие. В основе музыки лежат сонеты, оживающие звуками ветра, грома и пения птиц — слушатель словно переносится в сердце самой природы. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, детские коляски, курение, еда и напитки, багаж или большие сумки, вейпинг, алкоголь и наркотики, несовершеннолетние без сопровождения, босые ноги и камеры.
- Зимой в помещении прохладно, а летом жарко — кондиционер отсутствует.
- После начала концерта вход запрещён.
- Вход детям младше 6 лет не допускается.
- Во время представления фотографировать запрещено (до и после мероприятия — разрешено).
- Балкон может быть закрыт для посещения.
- Повторный вход во время концерта невозможен — если вы выйдете, вернуться в зал будет нельзя.
- Двери открываются за 30 минут до начала концерта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и напитки
- Гардеробная
Место начала и завершения?
59XC+9JJ Вена, Австрия
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
3 апр 2025
10 из 10! Незабываемое впечатление, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни. Это было невероятно красиво
Э
Элина
26 ноя 2024
Фантастическая музыка и завораживающая атмосфера. Обязательно рекомендую — идеальное завершение нашей поездки в Вену
А
Аделина
12 июн 2024
Потрясающий опыт — великолепная церковь и безупречное исполнение. Настоящее удовольствие для души
