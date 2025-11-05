Когда приезжаешь в новый город, начинаешь ценить свое время, так как за один или два дня нужно осмотреть все достопримечательности, попробовать национальную кухню, сделать пару сотен фотографий, сходить на местный

концерт и отметить рождественские или новогодние праздники. Со мной вы можете убить сразу двух зайцев, ведь я прекрасно знаю город, а также виртуозно обращаюсь с камерой. Таким образом, вы познакомитесь с городом и получите прекрасное фотопортфолио.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

В ходе прогулки вы получите подробный экскурс в историю основных достопримечательностей Вены:

Кафе «Демель»

Дворец Балов

Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов

Сад Роз

Церковь Миноритов

Золотой квартал

Я расскажу о жизни и наследии знаменитых правителей Вены, самой красивой принцессы Австрии — Сиси и ее мужа, последнего правителя Австрийской Империи, Франца Иосифа. Вы также узнаете об особенностях архитектуры Вены, о нравах и обычаях австрийцев.

К тому же вас ждёт незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов! В результате вы получите полную объёмную экскурсию и профессиональное фотопортфолио. Каждый профессиональный фотограф — немного психолог, поэтому в процессе фотосессии я помогу вам забыть о скованности и получить незабываемые впечатления!

Организационные детали