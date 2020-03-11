Что вас ожидает

В ходе прогулки вы получите подробный экскурс в историю основных достопримечательностей Вены:

Кафе «Демель»

Дворец Балов

Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов

Сад Роз

Ратуша

Венский университет

Я расскажу о жизни и наследии знаменитых правителей Вены, самой красивой принцессы Австрии — Сиси и ее мужа, последнего правителя Австрийской Империи, Франца Иосифа. Вы также узнаете об особенностях архитектуры Вены, о нравах и обычаях австрийцев.

К тому же вас ждет незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов! В результате вы получите полную объемную экскурсию и профессиональное фотопортфолио. Каждый профессиональный фотограф — немного психолог, поэтому в процессе фотосессии я помогу вам забыть о скованности и получить незабываемые впечатления!