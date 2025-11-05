Когда приезжаешь в новый город, начинаешь ценить свое время, так как за один или два дня нужно осмотреть все достопримечательности, попробовать национальную кухню, сделать пару сотен фотографий, сходить на местный
Описание фото-прогулки
В ходе прогулки вы получите подробный экскурс в историю основных достопримечательностей Вены:
- Кафе «Демель»
- Дворец Балов
- Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов
- Сад Роз
- Церковь Миноритов
- Золотой квартал
Я расскажу о жизни и наследии знаменитых правителей Вены, самой красивой принцессы Австрии — Сиси и ее мужа, последнего правителя Австрийской Империи, Франца Иосифа. Вы также узнаете об особенностях архитектуры Вены, о нравах и обычаях австрийцев.
К тому же вас ждёт незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов! В результате вы получите полную объёмную экскурсию и профессиональное фотопортфолио. Каждый профессиональный фотограф — немного психолог, поэтому в процессе фотосессии я помогу вам забыть о скованности и получить незабываемые впечатления!
Организационные детали
- В течение 2-х недель вы получите 100 ретушированных фото, из которых можно сделать прекрасный фотоальбом. Ведь для меня каждый путешественник — любимый!
- Сначала вышлю вам несколько кадров в разных вариантах обработки (сильный фотошоп, более естественный вариант), чтобы вы выбрали подходящий
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R6
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около императорской кондитерской Демель на улице Кольмаркт 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4840 туристов
Откройте Вену со мной! Вена — это не просто город, это живая история, которую я превращу в ваше самое яркое приключение. Я — гид, влюблённая в свою работу и готова делиться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Ольга, мы в восторге 🥰 Благодарю за интересную и нескучную экскурсию и замечательные фотографии!
Будем рекомендовать вас всем друзьям.
Вы оставили очень приятные впечатления в душе и яркие воспоминания в фотографиях.
Просто ЧУДО!
Я горжусь собой, что нашла вас 💝
Будем рекомендовать вас всем друзьям.
Вы оставили очень приятные впечатления в душе и яркие воспоминания в фотографиях.
Просто ЧУДО!
Я горжусь собой, что нашла вас 💝
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За два часа интереснейшей прогулки по Вене, мы не только узнали много интересного, но и замечательная девушка Ольга сделала потрясающие фото нашей семьи!! Она смогла увлечь и найти подход к каждому из нас! Огромная благодарность за эти моменты, и за памятные фото! От всей души рекомендую данную экскурсию
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B
Огромная благодарност Ольге за проведенную фотосессию и экскурсию. Экскурсия прошла на отлично, прошлись по главным достопримечательностям Вены, сделали много фото, было интересно её слушать. Она очень позитивная, даже не заметил как пролетело время. Всем рекомендую.
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Оля была прекрасным гидом-фотографом! Мы незаметно перемещались по городу и Оле удавалось держать наше внимание, удивлять и восхищать нас! Она - интересный рассказчик, знаток истории и имеет хорошее чувство юмора, поэтому Вы точно не соскучитесь❤️❤️❤️ А после экскурсии мы получили невероятной красоты фотографии, которые останутся с нами навсегда!
Спасибо еще раз! С радостью посоветую всем своим друзьям.
Спасибо еще раз! С радостью посоветую всем своим друзьям.
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А
Заехал в Вену из Будапешта на один день и в рамках данной экскурсии увидел все основные достопримечательности в центре города. Узнал много необычных фактов. Сделали много фотографий.
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А
Замечательная, атмосферная фотопрогулка. Масса вкусных впечатлений, захватывающих историй и классных фотографий☺️ спасибо за прекрасный день!
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