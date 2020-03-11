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Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память

Сюзана
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Сюзана – ваш гид
Когда приезжаешь в новый город, начинаешь ценить свое время, так как за один или два дня нужно осмотреть все достопримечательности, попробовать национальную кухню, сделать пару сотен фотографий, сходить на местный концерт и отметить рождественские или новогодние праздники.

Со мной вы можете убить сразу двух зайцев, ведь я прекрасно знаю город, а также виртуозно обращаюсь с камерой.

Таким образом, вы познакомитесь с городом и получите прекрасное фотопортфолио.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около императорской кондитерской Демель на улице Кольмаркт 14
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У этой экскурсии63 отзыва
5
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом

Что вас ожидает

В ходе прогулки вы получите подробный экскурс в историю основных достопримечательностей Вены:

  • Кафе «Демель»
  • Дворец Балов
  • Хофбург — зимняя резиденция Габсбургов
  • Сад Роз
  • Ратуша
  • Венский университет

Я расскажу о жизни и наследии знаменитых правителей Вены, самой красивой принцессы Австрии — Сиси и ее мужа, последнего правителя Австрийской Империи, Франца Иосифа. Вы также узнаете об особенностях архитектуры Вены, о нравах и обычаях австрийцев.

К тому же вас ждет незабываемая фотосессия на фоне Венских дворцов и садов! В результате вы получите полную объемную экскурсию и профессиональное фотопортфолио. Каждый профессиональный фотограф — немного психолог, поэтому в процессе фотосессии я помогу вам забыть о скованности и получить незабываемые впечатления!

Организационные детали

  • В течение 2-х недель вы получите 50-60 обработанных и 10 портретных фото, из которых можно сделать прекрасный фотоальбом. Ведь для меня каждый путешественник — любимый!
  • Все фотографии будут обработаны в цветокоррекции. Глубокая ретушь снимков (удаление мешков под глазами, удаление морщин, двойного подбородка или удаление «животика», добавление художественного эффекта в фотошопе: снег, облака, солнце) оплачивается отдельно — 5 евро за снимок.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около императорской кондитерской Демель на улице Кольмаркт 14.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сюзана
Сюзана
Всегда спрашивают – ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ? Я прекрасно владею историей города и передаю материал в легкой форме; Я люблю Вену и хочу Вас научить любить этот город. Я ценю каждого и делаю скидки постоянным клиентам; Вы обращаетесь ко мне не только за экскурсией; Вы обращаетесь ко мне за эмоциями, которые получите в процессе самой встречи; Хотите получить ЭМОЦИИ -пишите! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВЫ В ОТПУСКЕ, ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ОТПУСК НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо Сюзане, было не забываемо. Безумно интересно, позновательно.С нами был сын 7 лет, он остался доволен. Я бонус к этой восхитительной Экскурсии , это фотосессия.
9 марта 2020
Мы остались очень довольны! Интересно, не принуждённо. Очень весело и динамично.
Посмотрели Вену, делали фотографии. Ждём:))
6 января 2020
Мы очень довольны экскурсией , проведённой Сюзанной . Интересные факты , легкая подача материала , время пролетело , как одна минута . Спасибо . Будем рекомендовать
4 января 2020
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом. Сюзана, замечательный человек, фотограф и экскурсовод. Нам было очень уютно, весело и комфортно. Экскурсия была скорее фотографсессией, поэтому адекватно оценить знания на 100% не можем. Мы рекомендуем Сюзанну своим знакомым и друзьям. Фотографии вышли замечательные, эмоции только положительные. Есть с кем сравнить, поэтому 5 из 5
14 ноября 2019
Сюзанна очень обаятельный, жизнерадостный и обстоятельный собеседник. Провела прекрасную экскурсию по центру Вены. В самый раз для тех кто в городе первый раз и, в том числе, хочет получить красивые фотографии! Спасибо, рекомендую!
8 ноября 2019
Отлично прогулялись. Пофотографировалтись, погода была не очень, но все равно интересно, можно было подольше погулять
1 сентября 2019
Экскурсия с Сюзаной, пожалуй, лучшая из всех, где мы были! Помимо красивый кадров, что несомненно важно, мы очень много узнали о Вене, ходили не сильно много, но увидели все самое основное. Сюзана очень интересно рассказывает и буквально за секунду возвращает все снимание на себя, когда мы с подругой отвлекались! Мои самые лучшие рекомендации! Очень советую Сюзану, если вы раздумываете к кому бы обратится за экскурсией! И еще по фото: всегда рекомендует удачные позы, следит, чтобы случайно не было видно бретельки (например), волосы удачно лежали и тп. Что очень важно в фотосессиях!
Огромное спасибо!!!
5 августа 2019
Встретились с Сюзаной в обозначеном месте, пусть и с небольшой задержкой с её стороны, но эта неприятность была сглажена ею вполне. Экскурсия оказалась насыщенной, полной фактов и бесконечной милоты Сюзаны. Снимки ещё не получены, так как экскурсия происходила в день написания отзыва, но я уверена что снимки будут великолепными. Иначе быть не может с таким профессионалом
22 апреля 2019
Сюзана проявила себя как настоящий профессионал своего дела. Материал экскурсии был довольно информативным и при этом невероятно познавательным. Фотосессия и обзорная экскурсия по самым значимым местам Вены пролетели просто на одном дыхании. Мы были в восторге. Теперь в предвкушении ждем фотографий )). Спасибо Сюзане за отличную работу!
8 марта 2019
Все было идеально!!
Ещё 53 отзыва

Сюзана проводит ещё 1 экскурсию

История Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и дат
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174 отзыва
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.

Обзорные экскурсии в Вене

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477 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Вена для новичковВена для новичковВена для новичков
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