Посетите собор Святого Стефана, одно из самых красивых зданий в австрийской столице.
Независимо от того, являетесь ли вы поклонником музыки или просто любопытным, вы обязательно насладитесь потрясающей акустикой в стенах собора. Выберите одно из известных классических или рождественских шоу для элегантного концерта в Вене.
Описание билетаМузыка в сердце Вены Посетите собор Святого Стефана — символ Вены и одно из самых красивых зданий Австрии. Насладитесь элегантным вечерним концертом, где великолепная акустика и историческая атмосфера создают ощущение волшебства. Выберите одно из классических или рождественских представлений, чтобы услышать шедевры мировой музыки. Шедевры великих композиторов В этих стенах когда-то играли Моцарт и Гайдн, а сегодня здесь звучат произведения Моцарта, Вивальди, Бетховена и Баха. Независимо от времени года, концерт подарит вам вдохновение и незабываемые эмоции от живого исполнения в историческом месте. Мощь органной музыки Выберите вариант с концертом на новом гигантском органе, состоящем более чем из 12 000 труб — одном из крупнейших в Европе. Услышьте, как мастера мирового уровня наполняют храм мощным звучанием, способным тронуть душу каждого слушателя. Важная информация:
- Пожалуйста, внимательно прочтите описание выбранного варианта, чтобы понять, какой тип концерта вы собираетесь посетить.
- Мы автоматически назначаем вам лучшие доступные места в выбранном вами варианте. Чем раньше вы забронируете, тем лучше будут ваши места.
Что включено
- Билет на концерт
- Вход за 30 минут до начала концерта
- Назначенные места в выбранной вами категории
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Экскурсия по собору Святого Стефана
Место начала и завершения?
Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
17 сен 2025
Потрясающий струнный концерт в впечатляющем соборе Святого Стефана. Единственное — скамейки могли бы быть поудобнее.
П
Павел
2 июн 2025
Великолепное выступление и незабываемые впечатления! Определённо рекомендую к посещению.
Р
Роман
15 ноя 2024
Всё было замечательно! Акустика просто великолепная, исполнение — без единой ошибки
В
Вероника
5 мая 2024
Восхитительно! Прекрасное место и великолепная музыка. Мы сидели близко к сцене и отлично видели музыкантов
