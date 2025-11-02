Мои заказы

Круизы и туры по воде в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Вене на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
На теплоходе
1 час 15 минут
3 отзыва
Круиз
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Путешествие по венским водам Отправляйтесь в круиз на борту одного из теплоходов — MS Wien, MS Blue Danube или MS Vindobona»
2 ноя в 11:00
3 ноя в 11:00
€32 за человека
Вечерний круиз по Дунаю
3 часа
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по Дунаю
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Расслабляющий круиз по Дунаю Отдохните на борту комфортабельного судна MS Vindobona, MS Blue Danube или MS Wien и проплывите мимо живописных пейзажей вечерней Вены»
5 дек в 19:00
6 дек в 19:00
€45 за человека
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
3 часа
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Романтический круиз по вечерней Вене Совершите прогулку по освещённым берегам Дуная и насладитесь изысканной атмосферой на борту «Корабля мечты»»
5 дек в 19:00
12 дек в 19:00
€75 за человека
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
На теплоходе
1 час 15 минут
3 отзыва
Круиз
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«В зоне ресторана запрещено курение во время всех круизов»
3 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
€45.50 за человека

