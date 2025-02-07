Погрузитесь в романтику вечернего круиза по Вене с игристым аперитивом и ужином из трёх блюд за накрытым столом. Наслаждайтесь непревзойдённым обслуживанием и изысканным меню, приготовленным прямо на борту.
Описание билетаРомантический круиз по вечерней Вене Совершите прогулку по освещённым берегам Дуная и насладитесь изысканной атмосферой на борту «Корабля мечты». Вас ждёт игристый аперитив и ужин из трёх блюд, приготовленный прямо на корабле, за заранее зарезервированным столом в ресторане на борту. Выберите подходящий вариант меню и погрузитесь в атмосферу уюта и гастрономического наслаждения, наслаждаясь великолепным сервисом на воде. Важная информация:
- Дети 0–9 лет: бесплатно. Питание на борту оплачивается отдельно.
- Для детей 10–15 лет: детское меню включено в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на круиз
- Ужин
Что не входит в цену
- Дополнительные еда и напитки
Место начала и завершения?
Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Дети 0-9 лет: бесплатно. Питание на борту оплачивается отдельно
- Для детей 10-15 лет: детское меню включено в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
7 фев 2025
Стол был красиво сервирован скатертью и бокалами для шампанского, посадочные места удобные и с достаточным пространством. Обслуживание работало эффективно, а меню и подача были великолепны.
А
Анастасия
30 окт 2024
Ужин был очень вкусным, а виды с круиза — прекрасными. Мы нашли новых друзей и получили огромное удовольствие.
Д
Дарья
28 мая 2024
Приятное путешествие с интересными видами Вены. Все блюда меню были вкусными и достаточно сытными. Очень довольны.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
от €60 за человека