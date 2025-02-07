Мои заказы

Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд

Погрузитесь в романтику вечернего круиза по Вене с игристым аперитивом и ужином из трёх блюд за накрытым столом. Наслаждайтесь непревзойдённым обслуживанием и изысканным меню, приготовленным прямо на борту.
5
3 отзыва
Описание билета

Романтический круиз по вечерней Вене Совершите прогулку по освещённым берегам Дуная и насладитесь изысканной атмосферой на борту «Корабля мечты». Вас ждёт игристый аперитив и ужин из трёх блюд, приготовленный прямо на корабле, за заранее зарезервированным столом в ресторане на борту. Выберите подходящий вариант меню и погрузитесь в атмосферу уюта и гастрономического наслаждения, наслаждаясь великолепным сервисом на воде. Важная информация:
  • Дети 0–9 лет: бесплатно. Питание на борту оплачивается отдельно.
  • Для детей 10–15 лет: детское меню включено в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет на круиз
  • Ужин
Что не входит в цену
  • Дополнительные еда и напитки
Место начала и завершения?
Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дети 0-9 лет: бесплатно. Питание на борту оплачивается отдельно
  • Для детей 10-15 лет: детское меню включено в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
7 фев 2025
Стол был красиво сервирован скатертью и бокалами для шампанского, посадочные места удобные и с достаточным пространством. Обслуживание работало эффективно, а меню и подача были великолепны.
А
Анастасия
30 окт 2024
Ужин был очень вкусным, а виды с круиза — прекрасными. Мы нашли новых друзей и получили огромное удовольствие.
Д
Дарья
28 мая 2024
Приятное путешествие с интересными видами Вены. Все блюда меню были вкусными и достаточно сытными. Очень довольны.

