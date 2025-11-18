Исследуйте старый город и погрузитесь в его атмосферу, с каждым шагом открывая его тайны вдали от привычных туристических маршрутов. Эта прогулка подарит вам уникальную возможность узнать больше о прошлом.
Истории улиц и площадей
Вы сможете узнать, откуда произошло название многих улиц и площадей, а также услышите легенду о песенке «Ах, мой милый Августин». Каждое название хранит свою историю, и вам будет интересно узнать их.
Знаковые места
Место, где жил выдающийся композитор Моцарт.
Легендарные истории о Василиске, который когда-то бесчинствовал и был побеждён.
Исторический еврейский квартал Вены.
Центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА.
Уникальные достопримечательности
Во время прогулки вы увидите знаменитые часы «АНКЕР», которые являются одной из визитных карточек города, а также кафе «ЦЕНТРАЛЬ», некогда любимое заведение Льва Троцкого. Здесь вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной культуры.
Не упустите возможность узнать больше о важнейших эпохах и событиях, что сделали этот город уникальным и неповторимым!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.