Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Прогулка по старому городу

Исследуйте старый город и погрузитесь в его атмосферу, с каждым шагом открывая его тайны вдали от привычных туристических маршрутов. Эта прогулка подарит вам уникальную возможность узнать больше о прошлом.

Истории улиц и площадей

Вы сможете узнать, откуда произошло название многих улиц и площадей, а также услышите легенду о песенке «Ах, мой милый Августин». Каждое название хранит свою историю, и вам будет интересно узнать их.

Знаковые места

Место, где жил выдающийся композитор Моцарт.

Легендарные истории о Василиске, который когда-то бесчинствовал и был побеждён.

Исторический еврейский квартал Вены.

Центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА.

Уникальные достопримечательности

Во время прогулки вы увидите знаменитые часы «АНКЕР», которые являются одной из визитных карточек города, а также кафе «ЦЕНТРАЛЬ», некогда любимое заведение Льва Троцкого. Здесь вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной культуры.

Не упустите возможность узнать больше о важнейших эпохах и событиях, что сделали этот город уникальным и неповторимым!