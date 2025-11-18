Мои заказы

Мифы и легенды Старой Вены (пешеходная экскурсия)

Мифы и легенды Старой Вены
Мифы и легенды Старой Вены (пешеходная экскурсия)

Описание экскурсии

Прогулка по старому городу

Исследуйте старый город и погрузитесь в его атмосферу, с каждым шагом открывая его тайны вдали от привычных туристических маршрутов. Эта прогулка подарит вам уникальную возможность узнать больше о прошлом.

Истории улиц и площадей

Вы сможете узнать, откуда произошло название многих улиц и площадей, а также услышите легенду о песенке «Ах, мой милый Августин». Каждое название хранит свою историю, и вам будет интересно узнать их.

Знаковые места

  • Место, где жил выдающийся композитор Моцарт.
  • Легендарные истории о Василиске, который когда-то бесчинствовал и был побеждён.
  • Исторический еврейский квартал Вены.
  • Центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА.

Уникальные достопримечательности

Во время прогулки вы увидите знаменитые часы «АНКЕР», которые являются одной из визитных карточек города, а также кафе «ЦЕНТРАЛЬ», некогда любимое заведение Льва Троцкого. Здесь вы сможете насладиться атмосферой и вкусом местной культуры.

Не упустите возможность узнать больше о важнейших эпохах и событиях, что сделали этот город уникальным и неповторимым!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Вена впервые
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
Завтра в 11:00
21 ноя в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
10%
392 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:00
€149€165 за всё до 6 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
1.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от €60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене