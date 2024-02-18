Откройте для себя мифы и легенды Вены с нашими экскурсиями

Найдено 7 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Вене на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны старой Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
«Необычайные факты, легенды и курьёзы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
«В основном, тем ярким произведениям, где описаны мифы и забавные сюжеты»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Легенды старой Вены. Вторая встреча
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
22 отзыва
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
«По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Легенды и сказания Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
«Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156.50 за всё до 39 чел.
По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 10 чел.
Мифы, Магия и невозможное возможно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
«По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«события и легенды былых времён»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
    Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Легенды старой Вены. Вторая встреча
    Побывали там,где нет толпы туристов,но есть своя история. Узнала много интересного,того что нет в интернете. Это заслуга приятного экскурсовода. Спасибо. Рекомендую всем заказывать: первое знакомство с Веной,а уже потом вторую встречу,тогда более насыщенная программа. Спасибо ещё раз
  • Е
    Елена
    28 октября 2023
    Легенды старой Вены. Вторая встреча
    Спасибо! Интересные места, много загадочного и нестандартного. Приятный и отзывчивый экскурсовод. Хорошее чувство юмора.
  • R
    Roman
    30 сентября 2023
    Легенды старой Вены. Вторая встреча
    Замечательная экскурсия. Чудесная экскурсовод
  • А
    Анна
    20 августа 2023
    По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
    Все очень понравилось: подача, атмосфера. Елена прекрасный экскурсовод. Получили удовольствие все. Вена захватывает - стоит вернуться вновь.
  • א
    אולגה
    3 января 2023
    Легенды и сказания Вены
    Понравился экскурсовод. Общительная, приветливая, профессиональная, знающая. Отвечала на все вопросы, проводила нас до того места, где мы встретились.
  • A
    Alyona
    4 октября 2022
    Легенды и сказания Вены
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Елене.
  • В
    Валерий
    16 июля 2019
    Тайны старой Вены
    Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)
  • Д
    Дарья
    3 октября 2018
    Тайны старой Вены
    Огромное спасибо Владе за экскурсию. Узнали много нового и просто замечательно погуляли по прекрасной Вене!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Мифы и легенды»

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  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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