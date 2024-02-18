В Виктория Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо

Е Елена Легенды старой Вены. Вторая встреча Побывали там,где нет толпы туристов,но есть своя история. Узнала много интересного,того что нет в интернете. Это заслуга приятного экскурсовода. Спасибо. Рекомендую всем заказывать: первое знакомство с Веной,а уже потом вторую встречу,тогда более насыщенная программа. Спасибо ещё раз

Е Елена Легенды старой Вены. Вторая встреча Спасибо! Интересные места, много загадочного и нестандартного. Приятный и отзывчивый экскурсовод. Хорошее чувство юмора.

R Roman Легенды старой Вены. Вторая встреча Замечательная экскурсия. Чудесная экскурсовод

А Анна По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь Все очень понравилось: подача, атмосфера. Елена прекрасный экскурсовод. Получили удовольствие все. Вена захватывает - стоит вернуться вновь.

א אולגה Легенды и сказания Вены Понравился экскурсовод. Общительная, приветливая, профессиональная, знающая. Отвечала на все вопросы, проводила нас до того места, где мы встретились.

A Alyona Легенды и сказания Вены Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Елене.

В Валерий Тайны старой Вены Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)