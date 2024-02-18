1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
«Необычайные факты, легенды и курьёзы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
«В основном, тем ярким произведениям, где описаны мифы и забавные сюжеты»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160€152 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Легенды старой Вены: секреты масонов и иезуитов в сердце города
Погрузитесь в мир загадок и тайн старой Вены. Откройте скрытые истории масонов и иезуитов в компании единомышленников
Начало: 1010 Wien
«По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и сказания Вены: секреты средневековых уголков
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вены, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Vienna
«Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€156.50 за всё до 39 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162.50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, Магия и невозможное возможно: загадочная экскурсия по Вене
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по скрытым уголкам Вены, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Начало: По договорённости
«По настоящему старую, загадочную, послушать легенды и поверить в чудеса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«события и легенды былых времён»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория18 февраля 2024Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
- ЕЕлена30 октября 2023Побывали там,где нет толпы туристов,но есть своя история. Узнала много интересного,того что нет в интернете. Это заслуга приятного экскурсовода. Спасибо. Рекомендую всем заказывать: первое знакомство с Веной,а уже потом вторую встречу,тогда более насыщенная программа. Спасибо ещё раз
- ЕЕлена28 октября 2023Спасибо! Интересные места, много загадочного и нестандартного. Приятный и отзывчивый экскурсовод. Хорошее чувство юмора.
- RRoman30 сентября 2023Замечательная экскурсия. Чудесная экскурсовод
- ААнна20 августа 2023Все очень понравилось: подача, атмосфера. Елена прекрасный экскурсовод. Получили удовольствие все. Вена захватывает - стоит вернуться вновь.
- אאולגה3 января 2023Понравился экскурсовод. Общительная, приветливая, профессиональная, знающая. Отвечала на все вопросы, проводила нас до того места, где мы встретились.
- AAlyona4 октября 2022Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Елене.
- ВВалерий16 июля 2019Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)
- ДДарья3 октября 2018Огромное спасибо Владе за экскурсию. Узнали много нового и просто замечательно погуляли по прекрасной Вене!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Мифы и легенды»
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